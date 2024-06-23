Kuo IPTV televizija skiriasi nuo internetinių vaizdo transliacijų platformų?

IPTV ir internetinės vaizdo transliacijų platformos turinį perduoda naudojant interneto protokolus, tačiau jų paslaugų modelis skiriasi. IPTV paprastai yra operatoriaus valdoma televizijos paslauga, orientuota į televizijos kanalus ir papildomas TV funkcijas, o tokios platformos kaip „Netflix“ ar „YouTube“ teikia turinį per viešąjį internetą ir nėra susietos su tradicine kanalų televizijos paslauga.
Vartotojui šis skirtumas svarbus vertinant kanalų pasirinkimą, naudojamą įrangą ir interneto ryšio reikalavimus.
Kaip veikia IPTV televizija?
IPTV (angl. Internet Protocol Television) reiškia televizijos turinio perdavimą naudojant IP technologiją. Priklausomai nuo konkretaus paslaugos teikėjo, televiziją galima žiūrėti per specialų priedėlį, išmaniojo televizoriaus programėlę ar kitą suderinamą įrenginį.
IPTV paslaugos dažniausiai formuojamos panašiai kaip įprasta mokama televizija: vartotojas pasirenka kanalų paketą, o tiekėjas suteikia prieigą prie į jį įtrauktų televizijos kanalų ir funkcijų. Konkreti paslauga gali turėti TV programą, laidų archyvą, įrašymo ar turinio peržiūros nuo pradžių galimybes.
Rinkoje galima rasti skirtingų tokių paslaugų variantų. Pavyzdžiui, „Magnetukas“ savo verslo klientams pateikia IPTV televizija pasiūlymą. Konkrečias funkcijas ir kanalų sudėtį visada reikėtų tikrinti pasirinkto paslaugų teikėjo sąlygose.
Kuo skiriasi „Netflix“, „YouTube“ ir kitos platformos?
Internetinės vaizdo platformos paprastai veikia OTT (over-the-top) principu. Jų paslaugos pasiekiamos per įprastą interneto ryšį ir nepriklauso nuo to, kurio operatoriaus internetą naudoja žiūrovas, nors gali būti taikomi geografiniai ar kiti paslaugos prieinamumo apribojimai.
Tokios paslaugos taip pat skiriasi tarpusavyje. „Netflix“ daugiausia orientuota į užsakomąjį filmų ir serialų katalogą, o „YouTube“ apima vartotojų, kūrėjų ir organizacijų skelbiamus vaizdo įrašus bei tiesiogines transliacijas.
Taigi IPTV ir internetinių platformų skirtumas nėra vien naudojama technologija. Svarbus ir pats paslaugos organizavimo būdas bei vartotojui pateikiamo turinio struktūra.
Ar abiem atvejais reikalingas greitas internetas?
Ir IPTV, ir internetinėms vaizdo transliacijoms būtinas pakankamai stabilus interneto ryšys. Reikalinga sparta priklauso nuo vaizdo raiškos, kodavimo technologijos, paslaugos ir vienu metu namuose naudojamų įrenginių.
Pavyzdžiui, „Netflix“ rekomenduoja bent 5 Mb/s „Full HD“ ir 15 Mb/s 4K turiniui. Jei tuo pat metu televizija žiūrima keliuose ekranuose arba internetas naudojamas kitoms intensyvioms užduotims, bendras namų ryšio pralaidumo poreikis didėja.
Svarbi ir namų tinklo kokybė. Silpnas „Wi-Fi“ signalas gali sukelti vaizdo strigimą net tada, kai užsakytas interneto planas teoriškai suteikia pakankamą spartą.
Kada aktualesnė IPTV, o kada – vaizdo platformos?
IPTV aktuali vartotojams, kuriems svarbi įprasta televizijos kanalų struktūra, tiesioginės programos ir vienoje TV paslaugoje pateikiamos papildomos funkcijos. Internetinės platformos patogios tuomet, kai svarbiau savarankiškai pasirinkti konkretų filmą, serialą ar kitą vaizdo turinį ir jį žiūrėti įvairiuose įrenginiuose.
Šie variantai nėra vienas kitą visiškai pakeičiantys. Tame pačiame televizoriuje galima naudoti IPTV paslaugą televizijos kanalams ir atskiras internetines platformas užsakomajam turiniui. Todėl pasirinkimą geriausia grįsti ne vien perdavimo technologija, o tuo, kokio turinio ir žiūrėjimo būdo iš tikrųjų reikia.