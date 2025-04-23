Kiek kainuoja pokylių salės nuoma vestuvėms ir nuo ko priklauso galutinė kaina?

Pokylių salės nuomos kaina vestuvėms priklauso ne tik nuo pačios salės, bet ir nuo nuomos datos, trukmės, rezervuojamų erdvių, nakvynės bei kitų į pasiūlymą įtrauktų paslaugų. Todėl dviejų švenčių, vykstančių toje pačioje vietoje, galutinė suma gali skirtis, jei viena trunka tik vakarą, o kita apima nakvynę ir papildomas dvaro erdves.
Konkretaus pasiūlymo visada reikia teirautis pasirinktoje vietoje. Vis dėlto kai kurios švenčių vietos viešai skelbia pradines kainas, todėl galima susidaryti preliminarų biudžeto vaizdą dar prieš siunčiant užklausą.
Salės kaina ne visada reiškia tik vienos patalpos nuomą
Ieškant pokylių salės vestuvėms, pirmiausia verta išsiaiškinti, kas tiksliai įeina į nuomos pasiūlymą. Vienoje vietoje gali būti nuomojama tik konkreti salė, o kitoje rezervuojamas visas pastatas ar teritorija.
Daukšiagirės dvare vienu metu rengiama viena privati šventė, todėl vestuvėms nuomojamas visas dvaras ir jo parko teritorija. Oficialiai skelbiamoje informacijoje nurodoma, kad nuomos kaina priklauso nuo renginio datos ir trukmės. Šiuo metu svetainėje skelbiama pradinė kaina šventei be nakvynės yra nuo 1000 Eur, o su nakvyne – nuo 2000 Eur. Galutiniam pasiūlymui dvaras prašo pateikti individualią užklausą.
Šios kainos yra konkrečios vietos viešai skelbiama informacija, o ne bendras Lietuvos vestuvių salių kainų orientyras.
Ką gauna svečiai kartu su erdve?
Vertinant kainą svarbu žiūrėti, kokios erdvės realiai bus naudojamos per vestuves.
Daukšiagirės dvaro pokylių salėje prie banketinių apvalių stalų gali būti priimama iki 55 svečių. Šiltuoju metų laiku vakarienė taip pat gali vykti paradinėje akmenimis grįstoje aikštėje, kurioje nurodoma vieta iki 70 žmonių. Dvare yra parkas, baras, vestibiulis, rūsiai ir kambariai svečių nakvynei.
Tokiu atveju salės nuomos kainos nereikėtų tiesiogiai lyginti su pasiūlymu, kuriame suteikiama viena patalpa kelioms valandoms. Pirmiausia reikia palyginti paslaugos apimtį.
Data gali pakeisti pasiūlymą
Vestuvėms populiarios datos ir metų laikai gali turėti įtakos švenčių vietų kainodarai bei užimtumui. Konkrečiu Daukšiagirės dvaro atveju pati vieta aiškiai nurodo, kad nuomos kaina priklauso nuo datos ir šventės trukmės. Todėl porai, kuri gali rinktis iš kelių datų, verta užklausoje jas visas paminėti. Taip galima iš karto sužinoti ne tik kainą, bet ir realų vietos prieinamumą.
Ypač svarbu datą rezervuoti tik tada, kai aiškios pagrindinės sąlygos: rezervacijos mokestis, galutinio atsiskaitymo tvarka, šventės pradžios ir pabaigos laikas bei galimos datos keitimo sąlygos.
Nakvynė gali būti reikšminga viso biudžeto dalis
Jeigu dalis svečių atvyksta iš kitų miestų, nakvynė gali būti ne mažiau svarbi nei pati pokylių salė.
Daukšiagirės dvaro svetainėje nurodoma, kad rūmuose įrengta 11 kambarių, kuriuose galima apgyvendinti iki 40 svečių. Kadangi šventės su nakvyne ir be jos pradinės nuomos kainos skiriasi, šį poreikį verta įvertinti dar prieš lyginant pasiūlymus.
Kartais pigesnė salė be nakvynės gali reikšti papildomas svečių apgyvendinimo ir transporto išlaidas. Todėl bendras šventės biudžetas yra naudingesnis palyginimo kriterijus nei vien salės nuomos eilutė.
Kokias išlaidas dar reikia numatyti?
Salės nuoma paprastai nėra visas vestuvių biudžetas. Atskirai gali tekti planuoti maitinimą, gėrimus, dekorą, muziką, vedėją, fotografus, ceremoniją ir kitas paslaugas.
Daukšiagirės dvare maitinimas organizuojamas su pasirinktu maisto tiekėju, o karštieji patiekalai ruošiami vietoje. Dvare taip pat gali vykti oficiali išvažiuojamoji santuokos ceremonija, o svečiams galima organizuoti teatralizuotą edukaciją. Tai nereiškia, kad visos šios paslaugos automatiškai įskaičiuotos į bazinę nuomos kainą. Prieš rezervuojant reikia gauti konkretų pasiūlymą ir aiškiai atskirti, kas į jį įtraukta.
Ką palyginti gavus kelis pasiūlymus?
Naudingiausia susidaryti bendrą lentelę ir palyginti ne vien pirmąjį kainos skaičių:
|Klausimas
|Kodėl svarbu
|Kiek valandų galioja nuoma?
|Ilgesnei šventei gali keistis sąlygos
|Ar nuomojama tik salė, ar visa teritorija?
|Pasiūlymų apimtis gali labai skirtis
|Ar įtraukta nakvynė?
|Tai gali pakeisti bendrą biudžetą
|Kiek svečių telpa?
|Vieta turi atitikti realų dalyvių skaičių
|Kaip organizuojamas maitinimas?
|Gali būti taikomos konkretaus tiekėjo sąlygos
|Kokios rezervacijos sąlygos?
|Jos svarbios dar prieš sumokant avansą
Tokiu būdu pokylių vietos kainą galima vertinti kaip visos vestuvių logistikos dalį. Vien pradinis nuomos tarifas nepasako, kiek kainuos visa šventė, todėl tiksliausias palyginimas gaunamas įvertinus vienodos apimties pasiūlymus.