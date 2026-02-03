Kokio amžiaus susituokus yra didžiausia tikimybė išsiskirti?

Tyrimai apie santuokos amžių ir jos iširimą rodo didžiausią riziką tiems, kurie susituokia labai jauni, o rizika mažėja iki dvidešimties vidurio ar pabaigos ir dažnai būna mažiausia dvidešimties pabaigoje–trisdešimties pradžioje. Rezultatai skiriasi priklausomai nuo kohortos, taikomų kontrolinių kintamųjų ir šalies, o vėlesniame amžiuje sudarytų santuokų atveju kartais matomi mišrūs ar sąlyginiai rizikos dėsningumai. Atrodo, kad amžius veikia kaip išsilavinimo, finansų ir ankstesnės santykių patirties pakaitinis rodiklis, todėl už plikos koreliacijos slypi gilesnės priežastys – yra apie ką pamąstyti.
Skyrybų rizika pagal amžių: trumpas įrodymais pagrįstas atsakymas
Tyrimai apie skyrybų riziką pagal amžių rodo, kad nėra vieno universalaus dėsningumo: daugelis tyrimų nustato didesnius skyrybų rodiklius tiems, kurie susituokia labai jauni (nuo vėlyvos paauglystės iki ankstyvų dvidešimtųjų), kai kurie fiksuoja nuoseklų rizikos mažėjimą didėjant amžiui pirmosios santuokos metu, o kiti įvardija U formos kreivę, kai mažiausia rizika yra vėlyvais dvidešimtaisiais–ankstyvais trisdešimtaisiais, o vėliau ji šiek tiek padidėja.
Empirinės apžvalgos pabrėžia skirtumus pagal kohortą, šalį ir matavimo metodus. Sąsajos dažnai atspindi susijusius socioekonominius veiksnius (išsilavinimą, pajamas, kohabitacijos istoriją), o ne patį amžių.
Todėl amžius yra tik tikimybinis rizikos žymuo, o ne deterministinis prognozuotojas; daugumą baigčių lemia kontekstas ir partnerių tarpusavio dinamika.
Kaip tyrėjai matuoja amžių ir skyrybas: kodėl rezultatai skiriasi
Prieštaringi rezultatai apie amžių santuokos sudarymo metu ir skyrybas iš dalies atspindi skirtumus, kaip tyrimai apibrėžia ir matuoja tiek amžių, tiek santuokos baigtis.
Tyrėjai skiriasi tuo, ar naudoja amžių pirmosios santuokos metu, amžių pereinant nuo kohabitacijos prie santuokos, taip pat ar amžių traktuoja kaip tęstinį kintamąjį, ar suskirsto į kategorines amžiaus grupes; kohortos skiriasi, nes vidutinis santuokos sudarymo amžius didėja.
Baigtys apima tiek skyrybų atvejų skaičių per fiksuotus stebėjimo laikotarpius, tiek rizikos (hazardo) rodiklius per visą gyvenimo eigą.
Skiriasi kontroliuojami trikdantys veiksniai (išsilavinimas, pajamos, vaikai, religingumas), taip pat šalių imtys ir tiriamieji laikotarpiai.
Matavimo pasirinkimai keičia stebimas formas (linijinę, U formos, nulinę) ir efektų dydžius, todėl skirtinguose tyrimuose gaunamos nevienalytės išvados.
Kodėl labai ankstyvos santuokos turi didesnę skyrybų riziką
Aiškinant didesnius skyrybų rodiklius tarp labai jaunų sutuoktinių, būtina atskirti patį amžių nuo susijusių rizikos veiksnių sankaupos, kuri dažnai lydi ankstyvą santuoką.
Empiriniai tyrimai sieja santuokas vėlyvoje paauglystėje ir ankstyvame dvidešimtmetyje su didesniais santuokos iširimo rodikliais, tačiau tarpiniai veiksniai paaiškina didelę dispersijos dalį: žemesnį išsilavinimą, ribotas pajamas, nestabilų užimtumą ir nebrandžius konfliktų sprendimo įgūdžius.
Ankstyva santuoka dažnai sutampa su silpnesne partnerio atranka (mažiau laiko įvertinti suderinamumą) ir didesne ekonominių sukrėtimų rizika.
Kai kurios subpopuliacijos pasižymi apsauginėmis socialinėmis normomis, kurios mažina pasitraukimo (skyrybų) tikimybę nepaisant stresorių.
Daugiamatėse analizėse paprastai sumažėja „grynasis“ amžiaus efektas, kai kontroliuojami socioekonominiai ir santykių kokybės kintamieji.
Kai vėlesnės santuokos padidina arba sumažina riziką (paaiškinta 30-ies pabaigoje ir vėliau)
Nors santuoka vėlyvaisiais 30-aisiais ir vėliau dažnai siejama su didesniu finansiniu stabilumu ir aiškesniu partnerio pasirinkimu, empiriniai dėsningumai rodo nevienareikšmį poveikį skyrybų rizikai: kai kurie tyrimai nustato šiek tiek didesnį santuokos nutraukimo dažnį po trisdešimties vidurio, o kiti praneša apie stabilią ar sumažėjusią riziką, kai atsižvelgiama į socioekonominius ir santykių kokybės kintamuosius.
Vėlesnės santuokos gali mažinti riziką, kai partneriai atsineša aukštesnį išsilavinimą, stabilias pajamas ir išlavintus konfliktų sprendimo įgūdžius, taip sumažindami stresorius, siejamus su išsiskyrimu. Priešingai, atidėtos santuokos kartais sutampa su sudėtinga ankstesnių santykių istorija, globos (rūpinimosi artimaisiais) pareigomis ar įsišaknijusiais elgesio modeliais, kurie didina santuokos nutraukimo tikimybę. Kontekstinių veiksnių kontrolė paaiškina didžiąją dalį stebimos variacijos.
Kas prognozuoja skyrybas labiau nei amžius: praktiniai veiksniai, į kuriuos verta sutelkti dėmesį
Pabrėžiant artimąsias priežastis, o ne chronologinius rodiklius, tyrimai nurodo, kad socioekonominiai ištekliai, santykių įgūdžiai ir gyvenimo eigos įvykiai yra stipresni skyrybų prognozuotojai nei vien amžius.
Empiriniai tyrimai sieja žemesnį išsilavinimą, nestabilų užimtumą ir finansinę įtampą su didesniais santuokos iširimo rodikliais; pakoreguotuose modeliuose amžiaus poveikis dažnai susilpnėja.
Komunikacijos, konfliktų sprendimo ir emocijų reguliavimo rodikliai prognozuoja santuokos išlikimą nepriklausomai nuo santuokos sudarymo amžiaus.
Gyvenimo eigos įvykiai—ankstyva tėvystė/motinystė, kohabitacijos istorija ir sukauptos streso patirtys—keičia rizikos trajektorijas.
Intervencijų taikiniai, kurių sąsajos įrodytos, apima ekonominę paramą, porų įgūdžių ugdymo mokymus ir vaikų susilaukimo laiko parinkimą.
Politikos ir klinikinis dėmesys šiems artimiesiems veiksniams suteikia daugiau praktiškai pritaikomo rizikos mažinimo nei patarimai dėl konkretaus amžiaus tuoktis.