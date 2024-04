Į KOKIUS FILMUS YRA NAUDINGA NUEITI KARTU SU VAIKAIS?

https://unsplash.com/photos/red-padded-theater-chairs-OaVJQZ-nFD0

Kuo daugiau laiko tėvai praleidžia kartu su vaikais, tuo šeima tvirtesnė ir darnesnė. Be to, verta prisiminti ir tai, jog vaikiški filmai suaugusiems padeda sugrįžti į savo vaikystę, tad vien dėl to jau verta su vaikais nueiti į visai šeimai skirtą filmą.

Nuo kokio amžiaus jau galima vaiką vestis į kino teatrą?

Vaiko raidos tyrinėtojai mano, jog ketverių metų sulaukusį vaiką jau galima vestis į kino teatrą, nes tokio amžiaus vaikai jau gali suvokti ir sekti filmo siužetą bei turi tiek kantrybės, kad gali išsėdėti vienoje vietoje daugiau kaip valandą.

Mažyliams geriausia parinkti animacinius, spalvingus arba kupinus egzotinių vaizdų vaikiškus filmus, kurie lavina vaiko vaizduotę, spalvinį pasaulio suvokimą. Į veiksmo, nuotykių filmus vaikus geriausia pradėti vestis tada, kai jie jau yra pasiekę paauglystės amžių.

Koks animacinis filmas yra kupinas ypatingo grožio vaizdų?

Animacinis filmas „Vajana“ garsėja neišpasakyto grožio vaizdais. Jie lydi mergaitę Vajaną, kuri leidžiasi į

pavojingą kelionę, kad galėtų išgelbėti savo tautą. Kelionės metu drąsuolė susitinka su įvairiomis jūros pabaisomis, taip pat jai pavyksta susipažinti su pusdieviu Maui, kuris nusprendžia mergaitei padėti siekti savo tikslų. Šis emociškai šiltas filmas pasakoja apie pagrindines žmogiškąsias vertybes – draugystę ir drąsą.

Kokie animaciniai filmai itin paliečia ne tik vaikų, bet ir suaugusių jausmus?

Animacinis filmas „Gerumo stebuklas“ pasakoja apie berniuką Ogį, kuris daug laiko praleido ligoninėse ir namie, nes jam reikėjo gydytis reformuotą veidą. Po to atėjo metas pradėti lankyti mokyklą. O tada ir prasidėjo nemalonūs dalykai. Filme labai atvirai atskleidžiama patyčių tema. Tačiau Ogis dėka savo kantrybės ir savito būdo laikui bėgant sugeba užsitarnauti aplinkinių vaikų pagarbą. Filmas yra labai jautrus, tad ir suaugusiems yra apie ką pagalvoti.

Antrasis filmas „Balerina“ pasakoja apie vaikų namuose užaugusią mergaitę Felisę, kuri svajoja tapti balerina. Todėl ji ryžtasi kartu su geriausiu draugu Viktoru nukeliauti į Paryžių, kur sunkiai dirba, kad galėtų pasiekti savo svajonę. Paryžiuje vaikai išsiskiria, mergaitę priglaudžia geraširdė moteris, dirbanti baleto mokykloje valytoja. Tarp jos iš mergaitės užsimezga motinai ir dukrai būdingi jausmai. Ir po ilgų liko siųstų išbandymų mergaitė galų gale pasiekia to, ko troško jos širdis.