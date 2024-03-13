Vandens filtras ir biologinis nuotekų valymo įrenginys: kur nuleisti regeneracijos vandenį

Individualiame name be centralizuotos kanalizacijos vandens filtro montavimas turi vieną klausimą, apie kurį dažnai pagalvojama tik po pirmojo praplovimo: kur dingsta tas vanduo. Minkštinimo ir nugeležinimo kolonos regeneracijos metu per pusvalandį nuleidžia dešimtis litrų, o minkštinimo atveju – dar ir sūraus. Biologiniam nuotekų valymo įrenginiui tai nėra įprastos buitinės nuotekos.
Minkštinimo ar nugeležinimo filtras per vieną regeneracijos ciklą į nuotekas nuleidžia apie 60–150 litrų vandens per 20–40 minučių; minkštinimo atveju tai sūrus tirpalas su kalcio, magnio ir natrio chloridais, nugeležinimo atveju – vanduo su geležies ir mangano nuosėdomis. Atbulinis osmosas nuleidžia 2–4 litrus kiekvienam pagamintam litrui, bet lėtai ir be druskos. Dalis biologinių įrenginių gamintojų nerekomenduoja į juos vesti regeneracijos tirpalo, todėl prieš montuojant filtrą verta pasitikrinti įrenginio instrukciją ir numatyti atskirą išleidimą arba paskirstymą laike.
Toliau – kuo regeneracijos vanduo skiriasi nuo buitinių nuotekų, kaip jį nuvesti pagal įrenginio tipą, kiek jo realiai susidaro per mėnesį ir ką numatyti dar projektuojant.
Ką kiekvienas filtras nuleidžia į kanalizaciją
|Įranga
|Kas nuleidžiama
|Kiekis vienam ciklui
|Dažnis
|Minkštinimo filtras
|Sūrus regeneracijos tirpalas + praplovimo vanduo
|60–150 l
|Kas 3–7 d. (tūrinė regeneracija)
|Nugeležinimo / kombinuotas filtras
|Vanduo su Fe/Mn nuosėdomis, be druskos (jei užpildas oksidacinis)
|80–150 l
|Kas 2–7 d.
|Kombinuotas su druska
|Sūrus tirpalas + nuosėdos
|80–150 l
|Kas 3–7 d.
|Automatinis mechaninis filtras
|Vanduo su smėliu, rūdimis
|10–30 l
|Kas 1–7 d.
|Atbulinis osmosas
|Koncentratas be druskos priedų
|2–4 l / 1 l filtruoto
|Nuolat, lėtai
|Kasetinis filtras
|Nieko
|–
|–
Esminis skirtumas – ne tūris, o sudėtis ir greitis. 100–150 litrų per pusvalandį yra staigus hidraulinis smūgis mažam įrenginiui, suprojektuotam 4–6 asmenų paros srautui, o druskos tirpalas gali laikinai sutrikdyti biologinį procesą, jei jo koncentracija pakyla.
Kaip nuvesti pagal nuotekų sistemos tipą
Centralizuota kanalizacija. Apribojimų praktiškai nėra – regeneracijos vanduo nuleidžiamas tiesiai į stovą per atskirą sifoną arba oro tarpą (filtro išvadas negali būti sandariai prijungtas prie kanalizacijos – reikia bent 2–4 cm oro tarpo, kad nuotekos negrįžtų į koloną).
Biologinis valymo įrenginys. Trys variantai pagal gamintojo rekomendacijas:
- Leidžiama su sąlygomis – dalis gamintojų leidžia nugeležinimo praplovimą, bet riboja ar draudžia sūrų minkštinimo tirpalą. Tada minkštinimo išleidimas vedamas atskirai.
- Paskirstymas laike – regeneracija nustatoma nakčiai (dažniausiai 2:00–4:00), kai buitinių nuotekų nėra, o tūrinė regeneracija užtikrina, kad ciklai vyktų ne dažniau nei reikia.
- Atskiras išleidimas – regeneracijos vanduo vedamas į atskirą filtracinį šulinį ar infiltracijos lauką, aplenkiant biologinį įrenginį. Tai dažniausias sprendimas minkštinimui.
Septikas su filtracijos lauku. Nugeležinimo praplovimas paprastai priimtinas; sūrus tirpalas ilgainiui gali bloginti grunto filtraciją, todėl ir čia verta atskirą infiltraciją.
Rezervuaras be nuotekų išleidimo. Regeneracijos vanduo greitai pripildo talpą – 100 l kas 3 dienas yra apie 1 m³ per mėnesį papildomai. Skaičiuoti išvežimo kaštus arba daryti atskirą filtracinį šulinį.
Kiek vandens susidaro per mėnesį
Namų ūkiui su minkštinimo ir nugeležinimo sistema:
- minkštinimas: ~6–8 ciklai × 100 l = 600–800 l;
- nugeležinimas: ~8–12 ciklų × 120 l = 1 000–1 400 l;
- osmosas virtuvėje: ~10 l geriamojo × 3 = ~900 l;
- iš viso 2,5–3 m³ per mėnesį, tai yra 10–15 proc. tipinio 4 asmenų namo suvartojimo.
Tūrinė regeneracija (pagal skaitiklį) šį kiekį sumažina trečdaliu, palyginti su laikmatine, kuri plaunasi nustatytomis dienomis net kai vandens nenaudota. Būtent todėl renkantis įrangą nuotekų klausimas ir vožtuvo tipas sprendžiami kartu. Vandens filtrai namui kategorijoje nurodoma, kad viso namo filtrai montuojami vandens įvado vietoje – katilinėje, techninėje patalpoje ar garaže – o tai reiškia, kad nuotekų išvadas toje vietoje turi būti numatytas iš anksto.
Ką numatyti projektuojant ar prieš montavimą
- Atskiras DN50 nuotekų išvadas techninėje patalpoje su oro tarpu, ne mažesniu kaip 2–4 cm.
- Savitakos nuolydis arba, jei kolona žemiau kanalizacijos lygio, siurblinė regeneracijos vandeniui.
- Grindų trapas – praplovimo žarnos atsijungimas ar vožtuvo gedimas reiškia 100 l ant grindų.
- Biologiniam įrenginiui – raštu pasitikrinti gamintojo poziciją dėl druskos tirpalo; jei draudžiama, projektuoti atskirą infiltraciją.
- Regeneracijos laiką nustatyti nakčiai, kai įrenginys neapkrautas buitinėmis nuotekomis.
- Jei vandenyje geležies virš 1–2 mg/l – pasidomėti, ar užpildas regeneruojamas druska, ar tik atgaliniu plovimu; antruoju atveju sūraus tirpalo nėra.
Montuojant įrangą šie klausimai sprendžiami vietoje – Best Aqua Filters montavimo paslauga (automatinio filtro ar osmoso) įeina į 45–190 Eur paslaugų intervalą, o įmonė nurodo, kad metinių aptarnavimo sutarčių nereikalauja. Prieš užsakant verta nurodyti, koks nuotekų sprendimas name, kartu su tyrimo rodikliais ir gyventojų skaičiumi – el. paštu bestaquafilters@gmail.com arba telefonu +370 606 15225 darbo dienomis 08:00–18:00, šeštadieniais 08:00–14:00. Įranga ir dalys atsiimamos F. Gedkanto g. 2D, Tarandėje, Vilniuje.
Kai nuotekų išvado padaryti neįmanoma
Senesniame name, kur techninė patalpa be kanalizacijos, lieka trys keliai: kasetiniai filtrai be praplovimo (tinka tik mechaninėms priemaišoms ir skoniui), osmosas virtuvėje (nuleidžia į kriauklės sifoną) arba kolonos su regeneracijos vandens siurbline į artimiausią stovą. Minkštinimo ar nugeležinimo sistema be jokio išleidimo neveiks – tai verta žinoti prieš perkant, o ne po pristatymo.