Savaitė tik su nemokamu 40 x 30 x 20 cm krepšiu: pakavimo sąrašas ir metodas, kuris veikia

Iš pirmo žvilgsnio 24 litrai savaitei atrodo per mažai. Tačiau tūkstančiai keliautojų kas savaitę skrenda su Ryanair ir Wizz Air tik su nemokamu daiktu ir grįžta su švariais marškiniais. Paslaptis ne magiškame pakavimo triuke, o sistemoje: ką imti, ko neimti ir kaip sudėti.
Trumpai: savaitę su 40 x 30 x 20 cm kuprine (apie 24 l) realu praleisti pasiėmus 5–6 viršutinių drabužių vienetus, 2 kelnes, vienus atsarginius batus ir mini kosmetikos rinkinį, o sunkiausius drabužius vilkint ant savęs. Svarbiausia – stačiakampė, minkšta, 180° atsidaranti kuprinė, kuri išnaudoja visą leistiną tūrį. PUPAS.lt tokių kuprinių kainos rašymo metu prasideda nuo 43,78 €.
Toliau – konkretus sąrašas ir pakavimo eiga, patikrinta daugybės trumpų kelionių.
Principas: viskas dera su viskuo
Mažame bagaže svarbiausia ne daiktų skaičius, o derinamumas. Pasirinkite 2–3 bazines spalvas (pavyzdžiui, tamsiai mėlyną, pilką ir baltą) ir vieną akcentinę. Tada kiekviena palaidinė tiks prie kiekvienų kelnių, o 7 dienų aprangą galima sudaryti iš 8–9 drabužių.
Kitas principas – skalbimas. Savaitės kelionėje beveik visada atsiras galimybė praskalauti marškinėlius ar apatinius kriauklėje. Greitai džiūstantys audiniai (merino vilna, techninis poliesteris) tai labai palengvina.
Pakavimo sąrašas savaitei (vidutinio klimato kelionė)
Ant savęs kelionės dieną:
- sunkiausi batai;
- džinsai ar kelnės;
- megztinis ar švarkas;
- striukė (jei reikia) – su daiktais kišenėse.
Kuprinėje:
- 1 papildomos kelnės ar sijonas;
- 4–5 marškinėliai ar palaidinės;
- 1 marškiniai ar elegantiškesnis viršus vakarui;
- 1 lengvas megztinis;
- 5 poros apatinių ir kojinių;
- miego drabužiai;
- lengvi antri batai ar sandalai;
- maudymosi kostiumėlis, jei reikia.
Kosmetika ir higiena (talpos iki 100 ml):
- dantų šepetėlis ir pasta;
- šampūnas ir dušo želė (arba kietas šampūnas – jam skysčių taisyklės netaikomos);
- dezodorantas;
- kremas, apsauga nuo saulės;
- mažas vaistinėlės rinkinys.
Elektronika ir dokumentai:
- telefonas, įkroviklis, išorinė baterija;
- ausinės;
- planšetė ar el. skaityklė (vietoje knygų);
- pasas ar asmens tapatybės kortelė, kortelės, draudimas.
Kaip sudėti, kad viskas tilptų
Tinkamas rankinis bagažas į lėktuvą savaitės kelionei – stačiakampė kuprinė, atsidaranti kaip lagaminas. Pakuojama sluoksniais:
- Dugnas prie nugaros: batai (jų viduje – kojinės) ir kosmetinė. Sunkiausi daiktai turi būti arti nugaros ir kuprinės vidurio aukštyje.
- Vidurinis sluoksnis: susukti marškinėliai, apatiniai, miego drabužiai. Sukimas sutaupo vietos ir mažina glamžymąsi.
- Viršutinis sluoksnis: megztinis ir marškiniai, sulankstyti plokščiai per visą kuprinės plotą.
- Išorinė kišenė: skysčių maišelis, įkroviklis, dokumentai – viskas, ko gali prireikti patikroje ar skrydžio metu.
- Suspaudimas: užsekite vidinius diržus ir paspauskite turinį prieš užsegdami užtrauktuką.
Pakavimo kubai ar paprasti audiniai maišeliai padeda išlaikyti tvarką, bet patys užima šiek tiek vietos, todėl 24 litrų kuprinei užtenka dviejų nedidelių.
Šiltas ar šaltas klimatas: kaip keičiasi sąrašas
Vasarai ir šiltoms šalims 24 litrai yra daugiau nei pakankamai. Lengvi marškinėliai, šortai ir sandalai užima mažai vietos, todėl galima pasiimti net daugiau drabužių vienetų. Svarbiausia nepamiršti apsaugos nuo saulės – jei skrendate tik su rankiniu bagažu, rinkitės iki 100 ml talpą arba pirkite kremą vietoje.
Rudeniui, žiemai ar kelionei į kalnus iššūkis didesnis. Čia veikia sluoksnių principas:
- storiausią striukę, megztinį ir žieminius batus vilkėkite ant savęs;
- vietoje dviejų storų megztinių imkite vieną ploną terminį sluoksnį ir vieną šiltesnį;
- kepurę, pirštines ir šaliką sukiškite į striukės kišenes;
- vietoje medvilninių drabužių rinkitės merino vilną – ji šilta, plona ir ilgiau išlieka švari.
Žiemą kuprinės turinys bus mažesnis, bet ant savęs vilkima apranga perims didžiąją dalį svorio. Tai visiškai teisėtas būdas – striukė ir ant savęs dėvimi drabužiai bagažu nelaikomi.
Ko neimti
Daugiausia vietos užima daiktai „dėl visa ko“:
- trečia pora batų;
- pilno dydžio rankšluostis (dauguma nakvynių juos turi);
- plaukų džiovintuvas;
- kelios knygos;
- daugiau nei vienas storas megztinis.
Jei kažko pritrūksite, kelionės tiksle tai beveik visada galima nusipirkti.
Grįžimo kelias
Dažnai pamirštama, kad grįžtant bagažas būna sunkesnis nei išvykstant: lauktuvės, vietinis maistas, suvenyrai. Kad nereikėtų mokėti prie vartų pakeliui namo, verta laikytis kelių taisyklių. Palikite bent 10 % laisvos vietos jau pakuodamiesi namie. Nešvarius drabužius suspauskite į vieną maišelį – jie užima mažiau vietos nei sulankstyti. Skystų lauktuvių (vyno, alyvuogių aliejaus) rankiniame bagaže vežti nepavyks, nebent perkate neapmuitinamoje parduotuvėje po saugumo patikros.
Kuprinė, kuri palengvina užduotį
Ne visos kuprinės vienodai išnaudoja leidžiamą tūrį. Savaitės kelionei verta rinktis modelį, kurio išoriniai matmenys kuo arčiau 40 x 30 x 20 cm, o konstrukcija minkšta ir stačiakampė. PUPAS.lt asortimente rašymo metu yra keliolika tokių Zagatto modelių (kainos nuo 43,78 € iki maždaug 97 €, priklausomai nuo funkcijų) ir Kono kuprinė su plėtimosi funkcija – ją galima išplėsti grįžtant, jei kelionei pirkote prioritetinį bagažą.
Jei skrendate ir su airBaltic, atminkite, kad jos asmeninis daiktas yra 40 x 30 x 15 cm, todėl tą pačią kuprinę teks krauti 5 cm plonesnę arba įsigyti tarifą su salono krepšiu.
Prieš išvykstant
Sukrovę kuprinę, ją pasverkite ir išmatuokite – Wizz Air nemokamam daiktui taiko 10 kg ribą. Jei kuprinė dar nauja, ją verta išbandyti iš anksto: PUPAS.lt leidžia grąžinti nenaudotą prekę originalioje pakuotėje per 14 dienų nuo gavimo, o pristatymas užsakymams nuo 50 € nemokamas. Klausimų apie konkretų modelį ar jo matmenis galima teirautis telefonu +370 685 86640, el. paštu info@pupas.lt ar per parduotuvės Facebook ir Instagram paskyras.