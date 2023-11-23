Kaip patiems sutaisyti negražius tarpus laminuotose grindyse: greitas metodas nekeičiant dangos

Vadove aprašomi praktiški žingsniai, kaip sutaisyti matomus tarpus laminato grindyse nekeičiant plokščių. Paaiškinama, kaip nustatyti priežastis, atlaisvinti ir sulygiuoti lenteles naudojant spaustuvus arba kaladėlės ir lipnios juostos metodus, ir kada naudoti spalviškai suderintą sandariklį, užpildą ar atraminę virvelę didesnėms angoms. Pateikiami aiškūs medžiagų sąrašai ir trumpos technikos, padedančios atkurti siūles ir išvengti problemos pasikartojimo, kad namų savininkas būtų pasiruošęs imtis kitos procedūros.
Ar galite patys sutaisyti laminato tarpus? Priežastys ir kada taisyti patiems
Kada namų savininkas gali pagrįstai imtis laminuotų grindų tarpų taisymo? Namų savininkas gali pasidaryti pats (DIY), kai tarpai yra maži, lokalūs ir susiję su montavimo ar eksploatacijos priežastimis, o ne su konstrukciniu pagrindo (subgrindų) gedimu.
Galite patys taisyti laminato tarpus, jei jie maži, lokalūs ir atsiradę dėl montavimo ar įprasto judėjimo, o ne dėl konstrukcinio gedimo
Praktinės priežastys: sutaupyti, užkirsti kelią dulkių ir drėgmės patekimui bei sustabdyti progresuojantį jungčių pažeidimą. Rinkitės remontą tik tada, jei lentelės susikabina, bet matomas atsiskyrimas, arba jei pastebimas sezoninis judėjimas ir nedidelis nusidėvėjimas.
Venkite DIY, kai yra nelygus pagrindas, plačiai paplitęs lentelių išsikraipymas, arba trūksta plėtimosi tarpo — tokiais atvejais reikalingas profesionalus perlojimas.
Bendruomeniškai orientuotos gairės: laikykitės patikrintų žingsnių, naudokite tinkamas medžiagas ir, jei kyla neaiškumų, pasitarkite su bendruomene ar specialistais.
Greitas kontrolinis sąrašas spragos tipui ir priežasčiai diagnozuoti
Kadangi teisinga diagnozė padeda pasirinkti tinkamą remonto būdą, trumpas, sistemingas kontrolinis sąrašas padeda nustatyti, ar tarpai atsirado dėl montavimo klaidų, sezoninių pokyčių, ar pagrindo (subgrindų) problemų. Sąrašas nukreipia apžiūros žingsnius, nurodo tikėtinas priežastis ir siūlo tolesnius veiksmus, kad skaitytojai jaustųsi galintys susitvarkyti ir gautų reikiamą palaikymą.
|Patikra
|Į ką atkreipti dėmesį
|Siūlės linija
|Tiesi siūlė = blogas sujungimas arba trūksta pleišto
|Tarpų atsiradimo laikas
|Atsirado pasikeitus sezonams = judėjimas
|Pagrindas (subgrindys)
|Nelygios plokštės, minkštos vietos = pagrindo problema
Tolesni veiksmai: nufotografuokite tarpus, sudarykite paveiktų vietų sąrašą ir, atsižvelgdami į priežastį bei mastą, pasirinkite laikinus sprendimus arba pilną perdėjimą.
Du greiti „pasidaryk pats“ sprendimai laminato tarpams (nereikia perkloti)
Norint greitai ir neinvaziškai pataisyti, kad siūlė vėl būtų sandari, neperklijuojant lentų, du paprasti metodai patikimai išsprendžia daugumą mažų–vidutinių tarpų: laminato montavimo spaustukas atsilaisvinusioms jungtims suveržti ir medinės kaladėlės su dvipuse lipnia juosta metodas plokštėms pastumti į vietą.
Spaustuko metodas: nuimkite grindjuostes, priglauskite spaustuko šoną prie tarpo, stukstelėkite į „kulną“, kol pasigirs spragtelėjimas, tada vėl pritvirtinkite apdailą.
Nuimkite grindjuostes, priglauskite spaustuko šoną prie tarpo, stukstelėkite į „kulną“, kol spragtels, tada vėl pritvirtinkite apdailą
Medinės kaladėlės metodas: apsaugokite paviršių dažytojo (maskuojamąja) juosta, prie lygios kaladėlės priklijuokite dvipusę lipnią juostą, prispauskite ir stukstelėkite, kad plokštė pasislinktų ir susilygintų, tada nuimkite juostą.
Abu metodai išsaugo esamą įrengimą ir tinka bendroms „pasidaryk pats“ pastangoms.
Medžiagos ir žingsnis po žingsnio užpildymo metodai pagal tarpo dydį
Du greiti spaustuvo ir blokavimo pataisymai padeda išspręsti daugelį laisvo užrakto ir išlygiavimo tarpų problemų, tačiau kai kurioms angoms reikia medžiaginių užpildų, parenkamų pagal dydį ir numatomą judėjimą. Mažiems tarpams naudokite lankstų spalvotą sandariklį; vidutiniams – remonto pastą; dideliems – užpildo virvelę ir tankų užpildą. Veiksmai: apsaugokite paviršių, nuvalykite, įdėkite medžiagą, išlyginkite mentele, leiskite sukietėti, nuimkite lipnią juostą. Parinkite spalvą ir lankstumą, kad atitiktų patalpos ciklus, ir pasidalykite patirtimi su kitais „pasidaryk pats“ entuziastais.
|Tarpelio dydis
|Medžiaga
|Kietėjimas/laikas
|Mažas (<1,5 mm)
|Spalvotas sandariklis
|1–24 val.
|Vidutinis (1,5–5 mm)
|Remonto pasta
|12–48 val.
|Didelis (>5 mm)
|Užpildo virvelė + užpildas
|24–72 val.
Kaip išvengti laminato tarpų: laikymo, montavimo ir valymo patarimai
Reguliariai laikantis tinkamų laikymo, montavimo ir valymo procedūrų, išvengiama daugumos laminato tarpų ir išsaugoma išvaizda bei sujungimų (spynelių) vientisumas. Gidas pabrėžia bendrą atsakomybę: atsargus tvarkymas, tinkamas pagrindo paruošimas ir įprasta priežiūra padeda išlaikyti grindis tvirtai sujungtas ir ilgaamžes.
Reguliarus laikymas, montavimas ir valymo praktika padeda išvengti tarpų ir apsaugo išvaizdą bei sujungimų (spynelių) vientisumą.
- Laikykite plokštes horizontaliai, suvyniotas; išpakuokite tik prieš pat klojimą, kad išvengtumėte drėgmės sukelto brinkimo.
- Išlyginkite pagrindą; naudokite fanerą/OSB kaip laikiną išlyginimą ir montavimo metu su pleištais laikykitės plėtimosi tarpų.
- Įsitikinkite, kad sujungimai visiškai užsifiksuoja; vizualiai patikrinkite siūles ir nedelsdami ištaisykite netikslumus.
- Valykite naudodami minimaliai vandens, perstumdydami baldus juos pakelkite, ir periodiškai tikrinkite, kad anksti pastebėtumėte mažus tarpus.