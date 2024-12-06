Kaip pagaląsti medžio pjūklą iki skustuvo aštrumo: paruoškite savo įrankį pavasario sezonui be jokių išlaidų

Įgudusi ranka gali atkurti medienos pjūklo skutimosi aštrumą turėdama tik kelis nebrangius įrankius ir aiškią rutiną. Procesas yra praktiškas, pakartojamas ir sutelktas į teisingą įtvirtinimą, trikampės dildės parinkimą pagal dantų kampą ir dantų dildinimą nuoseklia seka, kol pasirodo smulkus užvyniojimas. Tikslūs kampai, tolygi jėga ir greitas užvyniojimo pašalinimas lemia skirtumą; toliau pateikti žingsniai parodo, kaip pasiekti tokią briauną ir kada vienintelė išeitis yra keitimas.
Įrankiai ir greitas paruošimas pjūklo galandinimui
Ruošiantis galąsti medžio pjūklą, surinkite trikampę dildę, dvi lentas arba faneros atraižas, atitinkančias ašmenų ilgį, ir spaustuvą; papildomam fiksavimui galima naudoti C tipo spaustuką arba varžtus.
Asmuo centruoja ašmenis tarp lentų taip, kad dantys kyšotų virš viršutinių briaunų, užveržia spaustuvą, kad neliktų laisvumo, ir patikrina vertikalų išlygiavimą.
Didesniam stabilumui pritvirtinkite lentas prie darbastalio arba naudokite spaustuką prie pjūklo krašto.
Pasirinkite lentų porą, lygią ašmenų ilgiui, kad išvengtumėte lankstymosi.
Laikykite darbo vietą tvarkingą, gerai apšviestą ir stabilią.
Toks paruošimas suteikia pasitikėjimo ir užtikrina nuoseklią, pakartojamą priežiūrą.
10 minučių pjūklo galandinimas: žingsnis po žingsnio
Naudodamas anksčiau aprašytą fiksuotos lentos įtvirtinimo būdą, operatorius pradeda galąsti įstatydamas trikampę dildę į kampą, susidarantį tarp dviejų gretimų dantų, taip, kad jos plokštumos vienu metu liestų abi pjovimo briaunas. Dildė traukiama pirmyn lygiais, tolygiais judesiais, išlaikant kontaktą be didelio spaudimo.
Pirmu prėjimu dildomi kas antri dantys; tuomet pjūklas apverčiamas, kad būtų apdirbti likusieji dantys. Pažanga tikrinama vizualiai ir (atsargiai) perbraukiant pirštu išilgai šono, ieškant vienodo užvartų susidarymo. Lengvi užvartų nuėmimo judesiai pašalina aštrų „vielinį“ užvartą.
Įprasti trumpi perėjimai greitai atkuria aštrias briaunas, skatina bendrą kompetenciją ir padeda išlaikyti bendruomenės įrankius patikimus.
Dildymo kampas, padėtis ir danties po danties raštas
Nustačius vienodą užvartą ir atlikus praėjimus per pakaitinius dantis, dėmesys nukrypsta į teisingą dildės kampą, kūno stovėseną ir sistemingą dantis po danties seką, kuri užtikrina nuoseklią geometriją.
Dildininkas laikosi stabilios, subalansuotos stovėsenos, akis sulygiuoja su priekinio kampo (rake) kryptimi ir naudoja trikampę dildę nedideliu, pastoviu kampu, atitinkančiu originalius nuolydžius.
Kiekvienas dantis gauna vienodą brūkštelėjimų skaičių ir spaudimą; seka vykdoma dantis po danties, kad būtų išvengta nevienodų pjovimo briaunų.
Ritmas ir pamatuotas judesys ugdo pasitikėjimą ir priklausymą amato tradicijai. Pasitikėjimas kartojimu duoda nuspėjamus rezultatus.
- Stabili, subalansuota stovėsena
- Akių sulygiavimas su nuolydžiu
- Nuoseklus nedidelis dildinimo kampas
- Vienodas brūkštelėjimų skaičius kiekvienam dančiui
- Nuoseklus dantis po danties ritmas
Trikčių šalinimas: triukšmingi, praleidžiantys arba stringantys pjūviai
Šalinant triukšmingo, praleidžiančio dantis ar stringančio pjūvio problemas, tikslas – nustatyti, ar problema kyla dėl pjūklo juostos geometrijos, dantų būklės, išskėtimo (set) ar išlygiavimo, ir tuomet taikyti tikslines korekcijas. Apžiūrėkite dantis, ar jie neatbukę, ar nėra nevienodai užgaląsti, ar dantys nelinkę, ar išskėtimas nėra per didelis. Išbandykite ant medienos atraižos; atkreipkite dėmesį į garsą, pastūmos pasipriešinimą ir pjūvio žymę. Taisykite pergaląsdami, lengvais stukstelėjimais sulygiuodami išskėtimą arba sureguliuodami juostos įtvirtinimą tarp lentų. Jei strigimas išlieka, patikrinkite juostos ilgį, palyginti su medžiaga, ir prispaudimo stabilumą.
|Simptomas
|Tikėtina priežastis
|Veiksmas
|Triukšmas
|Nelygūs dantys
|Pergaląsti išsiskiriančius dantis
|Dantų praleidimas
|Atbukę smaigaliai
|Atsargiai pagąsti smaigalius
|Strigimas
|Netinkamas išskėtimas
|Tolygiai sureguliuoti išskėtimą
|Nuvedimas į šoną
|Nesulygiavimas
|Iš naujo įtvirtinti pjūklą
Išlaikykite aštrumą: priežiūros grafikas ir kada pakeisti
Reguliarios planinės patikros padeda pjūklui pjauti nuspėjamai ir prailgina jo tarnavimo laiką.
Apžiūra atliekama prieš kiekvieną naudojimą; lengvas dantų pataisymas dilde po kelių pjūvių, pilnas pergalandinimas – kai dantys atrodo atšipę.
Užrašykite datas ir atliktus darbus, kad prisidėtumėte prie kitų, prižiūrinčių įrankius.
Pakeiskite geležtę, kai dantys yra nuskilę, užsilenkę arba dantų išskėtimas (setas) nevienodas net ir po galandinimo.
Korozija, išlinkusios geležtės ar trūkstami dantys taip pat yra priežastys keitimui.
Bendrose dirbtuvėse naudinga turėti matomą grafiką ir aiškius keitimo kriterijus, kad būtų stiprinamas pasitikėjimas.
- Prieš kiekvieną sesiją apžiūrėkite dantis ir jų išskėtimą (setą)
- Lengvai perbraukite dilde atsiradus atšipimo požymiams
- Pilnai pergaląskite kas kelis mėnesius reguliariai naudojant
- Pakeiskite, jei yra nuskilimų, įlinkimų ar nuolatinis „praleidinėjimas“ pjaunant
- Registruokite priežiūros ir keitimo datas