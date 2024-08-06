Ką sodinti vasarį: 5 daržovės ankstyvam derliui sode

Vidutinio klimato soduose vasaris yra praktiškas metas pradėti auginti kultūras, kurios pasinaudoja žiemos drėgme ir vėsiu dirvožemiu, kad būtų užtikrintas patikimas ankstyvas derlius. Dėmesys skiriamas patikimiems, mažai rūpesčių keliantiems startams – svogūnų sodinukams, česnakams, sudaigintoms sėklinėms bulvėms, šparagų šakniastiebiams ir topinambams / kininėms artišokoms – kiekviena parinkta greitam įsitvirtinimui ir laipsniškam derliaus nuėmimui. Toliau pateikiamos trumpos, aiškios instrukcijos, kaip teisingai pasodinti ir apsaugoti jaunus ūglius, kad ankstyvą sezoną tai atsipirktų.
Kodėl sodinti vasarį?
Vėlyvą žiemą sodininkai įgyja apčiuopiamą pranašumą sodindami vasarį: ankstyva sėja ir lysvių paruošimas pasinaudoja dirvos drėgme, išsilaikiusia po žiemos liūčių, ir skatina ankstesnį, patikimesnį derlių, galintį išvengti didžiausių vasaros karščių ir sausros streso.
Sodinimas vasarį pasinaudoja žiemos drėgme, kad paspartintų augimą, ir leidžia gauti ankstesnį, patikimesnį derlių dar prieš vasaros sausrą.
Sezoninė logika paprasta: vėsesnė dirva ir pastovi drėgmė skatina tolygų dygimą ir įsitvirtinimą. Darbai apima sėklinių bulvių daiginimą, česnakų ir svogūnų sodinukų sodinimą, taip pat lysvių paruošimą šparagams ir gumbiniams daugiamečiams augalams.
Augintojų bendruomenės dalijasi žiniomis ir sėklomis, stiprindamos pasitikėjimą.
Tinkamas laikas taupo vandenį, mažina kenkėjų spaudimą ir išskaido derliaus nuėmimą, kad maisto atsargų būtų tolygiau.
Ką sodinti vasarį: greitas kontrolinis sąrašas
Kokius augalus reikėtų pradėti auginti dabar, kad kuo geriau išnaudotumėte vėlyvos žiemos dirvos drėgmę ir vėsias sąlygas? Trumpas kontrolinis sąrašas: svogūnai iš sėjinukų (svogūnėlių) sodinami negiliai, viršūnėlėms esant beveik ties paviršiumi; česnako skiltelės sodinamos laikantis atstumų ir vos užberiamos žeme; ankstyvosios bulvės paruošiamos daiginimui (žr. kitą skyrių) arba sodinamos, kur tai tinkama; topinambai ir kininiai artišokai sodinami į drėgną dirvą; šparagų kerai (šakniastiebiai) sodinami ramybės būsenoje, kad ateityje derlius būtų gausesnis.
Atviras lysves apsaugokite sodininkystės agroplėvele (fleece) arba smulkiu tinklu nuo kenkėjų. Pirmenybę teikite veislėms, tinkančioms vėsiam startui, venkite raudonųjų ar termiškai apdorotų svogūnų sėjinukų, ir planuokite etapines sėjas, kad pasidalytumėte darbą ir derlių sodo bendruomenėje.
Bulvių sėklinių gumbų daiginimas šviesoje ir paruošimas ankstesniam derliui
Vasario mėnesį pradėkite daiginti sėklines bulves (chitting), kad jos išaugintų tvirtus, trumpus ūglius, kurie pagreitina sudygimą ir paspartina gumbų brendimą.
Vasario mėnesį pradėkite daiginti sėklines bulves, kad trumpi, tvirti ūgliai pagreitintų sudygimą ir paspartintų gumbų brendimą.
Sėkliniai gumbai dedami rožiniu galu į viršų į negilius padėklus vėsioje, šviesioje, nuo šalnų apsaugotoje vietoje; po dviejų–keturių savaičių patikrinkite, ar ūgliai yra tvirti ir trumpi.
Prieš sodinimą daigintus gumbus užgrūdinkite, tada sodinkite į dirvą, kuri išlaiko žiemos drėgmę, sodindami kiek sekliau, kad galėtumėte anksčiau nukasti.
Atstumai tarp augalų ir veislės parenkami pagal planuojamą derliaus laiką; ankstyvosios veislės iš to gauna daugiausia naudos.
Sodininkų grupės dalijasi patarimais ir sėklų šaltiniais, taip didindamos pasitikėjimą ir gerindamos derlių, kai eilės pasodinamos nedelsiant, kai tik leidžia dirvos sąlygos.
Sodinkite svogūnų sėjinukus: laikas, negilus gylis ir apsauga nuo paukščių
Kai tik dirva pakankamai pradžiūsta ir ima trupėti, sodininkai turėtų sekliai sodinti svogūnų sodinukus (iš svogūnėlių) taip, kad jų viršūnėlės būtų viename lygyje su paviršiumi arba vos po juo – tai skatina greitą, tvirtą laiškų augimą. Sodinimas vasarį leidžia pasinaudoti žiemos drėgme, kad augalai greičiau įsitvirtintų ir derlius būtų ankstesnis.
Lengvai suspauskite dirvą, palaistykite, jei paviršius sausas, ir sodinkite reikiamais atstumais pagal veislę. Apsaugokite ką tik apsodintas lysves nuo paukščių, uždengdami sodininkystės flisu arba smulkiu tinklu, kol pasirodys ūgliai.
- Rinkitės tvirtus, be ligų požymių svogūnėlius.
- Iki balandžio venkite raudonų arba karščiu apdorotų svogūnėlių.
- Lengvai mulčiuokite, kad sulaikytumėte drėgmę.
- Kasdien patikrinkite tinklus dėl įstrigusių paukščių ar pažeidimų.
Sodinkite česnakus ir šakniastiebius (šparagus, Jeruzalės/kininius artišokus): atstumai, sodinimo gylis, derliaus nuėmimo laikas
Kai vėlyvą žiemą dirva tampa tinkama darbams, sodininkai turėtų sodinti česnako skilteles ir ramybės būsenos smidrų, topinambų bei kiniškųjų artišokų (crosne) kerus, kad pasinaudotų išsilaikiusia drėgme ir ilgu vegetacijos sezonu.
Česnakus sodinkite kas 10–15 cm eilėse, tarp eilių palikdami 30 cm; skilteles sodinkite smaigaliu į viršų maždaug 3–5 cm gyliu; po pasodinimo mulčiuokite.
Smidrų kerus sodinkite 30–45 cm atstumu į 15–20 cm gylio tranšėjas, žemę pamažu užpildydami.
Jeruzalės ir kiniškųjų artišokų gumbus sodinkite 30–45 cm atstumu, 5–10 cm gyliu, saulėtoje, gerai drenuojamoje dirvoje.
Tikėkitės smidrų derliaus nuo balandžio iki birželio po įsitvirtinimo; gumbai subręsta nuo vėlyvos vasaros iki rudens.