Dvidešimt dienų ir viskas – JAV kariai palieka Siriją greičiau nei kas tikėjosi

Kai pirmadienio rytą kelyje link Irako sienos pasirodė dešimtys sunkvežimių, vietiniai iš pradžių nesuprato, kas vyksta. Kolona tęsėsi kilometrais – šarvuota technika, surenkamos konstrukcijos, viskas, kas dar vakar sudarė didžiulę Kasrako bazę.
„Viskas baigta. Mes traukiamės”, – tokią žinią perdavė kurdų pajėgų atstovas AFP žurnalistams. Jo balsas skambėjo ramiai, bet už tų žodžių slypėjo tai, ko šiame regione niekas nesitikėjo pamatyti taip greitai.
Mėnuo, kuris pakeitė viską
Dar prieš dvi savaites JAV turėjo tris strategiškai svarbias bazes Sirijoje. Al-Tanfas pietrytčiuose. Šadadžis šiaurės rytuose. Ir didžiausia – Kasrako kompleksas Hasakos provincijoje, kurdų kontroliuojamoje teritorijoje.
Dabar visos trys tuščios.
Sirijos vyriausybės pareigūnai patvirtino tai, kas dar neseniai atrodė neįtikėtinai: užbaigus dabartinį etapą, šalyje nebeliks nė vieno amerikiečių kario. Diplomatiniai šaltiniai nurodo, kad visas procesas truks nuo 20 dienų iki mėnesio.
Kas lieka už kolonos dulkių
Amerikiečių buvimas šiuose rajonuose nebuvo tik simbolinis. Jų bazės užtikrino stabilumą regionui, kuriame dar visai neseniai siautėjo ISIS kovotojai. Vietos kurdų pajėgos, kovojusios su smogikais, turėjo rimtą užnugarį.
Dabar tas užnugaris riedėjo keliu Irako link – sunkvežimis po sunkvežimio, šarvuotis po šarvuočio.
Vietiniai gyventojai stovėjo pakelėse ir stebėjo. Kai kurie filmavo telefonais. Niekas nemojavo, niekas nešaukė. Tiesiog tyliai žiūrėjo, kaip baigiasi era.
Dvidešimt dienų – ir naujas skyrius
Tai, kas vyksta Sirijoje, žymi ilgo JAV sausumos pajėgų dalyvavimo šalies operacijose pabaigą. Ne laikinas atitraukimas, ne pergrupavimas – galutinis išėjimas.
Kas bus toliau, kol kas niekas tiksliai nežino. Kurdų pajėgos lieka. Sirijos vyriausybė stebi. Regionas laukia.
O keliu į Iraką vis dar rieda sunkvežimiai su tuo, kas liko iš amerikiečių bazių.