Tylieji Lietuvos logistikos herojai: kas vyksta, kai restoranas užgesina šviesas

Vidurnaktis. Vilniaus senamiesčio restoranas ką tik uždarė duris paskutiniam svečiui. Virtuvėje dar tvarkosi komanda, o prie galinių durų jau laukia neįspūdingas mikroautobusas. Vairuotojas pakrauna kelis plastikinius konteinerius ir išvyksta. Viskas trunka penkias minutes.
Ši scena kartojasi šimtus kartų per naktį visoje Lietuvoje. Ir beveik niekas apie tai nežino.
Nematoma industrija
Panaudoto aliejaus surinkimas – vienas tų verslų, kurie vyksta už kadro. Nėra reklamų televizijoje, nėra blizgančių biurų miesto centre, nėra verslo konferencijų su šampanu. Yra tik darbas – metodiškas, neefektingas, būtinas.
„Žmonės nesupranta, kiek logistikos už to slypi”, – pasakoja vienas sektoriaus veteranas, paprašęs neskelbti pavardės. – „Reikia koordinuoti šimtus surinkimo taškų, optimizuoti maršrutus, užtikrinti, kad žaliava nesugestų.”
Lietuvoje aliejaus atliekos keliauja sudėtingu tinklu – nuo mažiausios kavinės iki didžiausio perdirbimo centro. Kiekvienas etapas turi būti sinchronizuotas.
Žmonės už skaičių
Kas tie žmonės, kurie naktimis važinėja po miestą ir renka tai, ką kiti išmeta?
Profiliai įvairūs. Dalis – buvę transporto sektoriaus darbuotojai, ieškantys stabilesnio užsiėmimo. Kiti – jauni verslininkai, pamatę galimybę ten, kur kiti mato tik atliekas. Dar kiti – šeimų verslai, kur tėvas pradėjo, o sūnus tęsia.
Juos vienija pragmatizmas. Tai ne idealistai, kovojantys už planetą (nors aplinkosauginis aspektas jiems irgi svarbus). Tai verslininkai, suprantantys paprastą tiesą: ten, kur yra paklausa, atsiranda galimybė.
Kaip atrodo darbo diena
Tipinė surinkėjo diena prasideda planavimu. Kurie taškai šiandien? Kokiais maršrutais efektyviausia? Ar visi klientai paruošė konteinerius?
Paskui – kelias. Nuo restorano prie restorano, nuo fabriko prie fabriko. Kiekviename taške – trumpas susitikimas, konteinerių pakeitimas, kartais – pokalbis su savininku.
Vakare – grįžimas į bazę. Surinkta žaliava sveriama, tikrinama kokybė, ruošiama tolimesniam transportavimui.
O paskui svarbiausia dalis – atsiskaitymas. Maisto (aliejaus) atliekų supirkimas reiškia konkrečius pinigus į sąskaitą. Tai, dėl ko visas šis darbas turi prasmę.
Sektorius profesionalėja
Prieš dešimtmetį panaudoto aliejaus surinkimas Lietuvoje buvo artimesnis pilkajai zonai. Veikė pagal susitarimus, be sutarčių, grynaisiais.
Šiandien situacija kardinaliai kitokia. Europiniai standartai, aplinkosauginiai reikalavimai, skaidrūs mokėjimai. Kas nenori ar negali prisitaikyti – palieka rinką.
„Anksčiau galėjai dirbti kaip nori”, – prisimena ilgametis sektoriaus dalyvis. – „Dabar turi dokumentus, sertifikatus, atsekamumą. Kitaip niekas rimtas su tavim nebendradarbiaus.”
Tai gerai. Profesionalizacija reiškia stabilumą. Stabilumas reiškia galimybę planuoti, investuoti, augti.
Ko sektorius laukia ateityje
Biodegalų paklausa Europoje tik augs. Aviacijos industrija, jūrų transportas, sunkiasvoris kelių transportas – visi ieško alternatyvų iškastiniam kurui. Panaudoti aliejai – viena labiausiai prieinamų žaliavų.
Tai reiškia, kad surinkėjų darbas taps dar vertingesnis. Tie, kurie šiandien kuria tinklus ir santykius, rytoj turės konkurencinį pranašumą.
Galbūt kada nors apie šiuos žmones rašys plačiau. Kol kas jie lieka šešėlyje – naktiniai logistikos herojai, kurių darbo rezultatus kiekvieną rytą matome švariuose restoranuose ir ekologiškesniuose degaluose.