Penki mitai apie dantų implantus, kurie trukdo priimti sprendimą

„Man per sena.” „Tai per brangu.” „Operacija tikrai labai skausminga.” „Implantai neišsilaiko.” „Geriau jau protezas.”
Šias frazes gydytojai odontologai-implantologai girdi beveik kasdien. Žmonės, kuriems implantacija galėtų pakeisti gyvenimo kokybę, ją atidėlioja metų metus – dėl baimių, kurios dažniausiai neturi pagrindo.
Klaipėdos odontologijos klinika „Laura Denta” specializuojasi dantų implantacijoje ir protezavime. Panagrinėkime penkis dažniausiai pasitaikančius mitus.
Mitas 1: „Man per sena implantuotis”
Realybė: amžius nėra kontraindikacija dantų implantacijai. Svarbu ne pasas, o bendra sveikatos būklė ir žandikaulio kaulo kokybė. Šešiasdešimtmečiai, septyniasdešimtmečiai ir vyresni pacientai sėkmingai implantuojasi dantis.
„Turime pacientų, kuriems per 70, ir jie puikiai gyvena su implantais,” – sako gydytojas implantologas. – „Svarbu individualus įvertinimas, ne gimimo data.”
Tiesa, kuo ilgiau delsiama po danties netekimo, tuo labiau nyksta žandikaulio kaulas. Todėl optimaliausia implantuotis kuo greičiau, nepriklausomai nuo amžiaus.
Mitas 2: „Operacija labai skausminga”
Realybė: dauguma pacientų po implantacijos sako tą patį – procedūra buvo švelnesnė nei tikėjosi. Operacijos metu veikia vietinė nejautra, todėl skausmo nejaučiama. Galimas spaudimo ar tempimo pojūtis, bet ne aštrus skausmas.
Didesnis diskomfortas ateina po procedūros, kai nejautra praeina. Bet ir jis valdomas nuskausminamaisiais. Pirmos dienos gali būti patinimas, jautrumas – tai normali organizmo reakcija į chirurginę intervenciją.
„Daugelis pacientų nustemba, kad viskas praėjo lengviau nei danties rovimas,” – pastebi gydytojas.
Mitas 3: „Tai per brangu, geriau protezas”
Realybė: pradinė investicija į implantus tikrai didesnė nei į išimamą protezą. Bet pažvelkime plačiau.
Implantai gali tarnauti visą gyvenimą – daugelis gamintojų suteikia neribotą garantiją. Protezai dėvisi, juos reikia keisti, koreguoti, taisyti. Per 20–30 metų protezų išlaidos gali prilygti ar net viršyti implantų kainą.
Be to, implantai apsaugo žandikaulio kaulą nuo nykimo, o protezai – ne. Ilgainiui kaulas po protezu resorbuojasi, veido bruožai keičiasi, protezas vis prasčiau laiko.
Ir dar vienas aspektas: gyvenimo kokybė. Implantai leidžia valgyti viską, kalbėti aiškiai, šypsotis drąsiai. Protezai – ne visada.
Mitas 4: „Implantai dažnai atmetami”
Realybė: šiuolaikinių implantų sėkmės rodiklis – apie 95–98 procentų. Tai reiškia, kad absoliuti dauguma implantų sėkmingai prigyja ir tarnauja dešimtmečius.
Atmetimo rizika egzistuoja, bet ji maža ir dažniausiai susijusi su konkrečiomis priežastimis: nerūpestinga burnos higiena po operacijos, rūkymu, nekontroliuojamu cukriniu diabetu ar kitomis sveikatos problemomis.
„Svarbu laikytis gydytojo nurodymų ir reguliariai tikrintis,” – pabrėžia specialistas. – „Tada implantai tarnauja ilgai.”
Mitas 5: „Gijimas užtrunka amžinai”
Realybė: gijimo laikotarpis priklauso nuo individualios situacijos. Paprastai implantas integruojasi kaule per 3–6 mėnesius. Bet tai nereiškia, kad visą tą laiką esate be danties.
Daugeliu atvejų iškart po implantacijos arba per kelias dienas tvirtinamas laikinas vainikėlis. Pacientas gali normaliai valgyti ir šypsotis, kol implantas gyja. Po gijimo laikinas vainikėlis keičiamas nuolatiniu.
Kaip vyksta implantacija?
Procesas prasideda nuo konsultacijos ir diagnostikos. Atliekama panoraminė rentgeno nuotrauka ar kompiuterinė tomografija, įvertinama kaulo būklė, sudaromas gydymo planas.
Jei kaulo nepakanka, gali būti atliekama kaulo augmentacija – tai atskira procedūra, po kurios reikia palaukti, kol kaulas sustiprės.
Implantavimo operacija atliekama su vietine nejautra. Į žandikaulio kaulą įsriegiamas titano implantas – mažas varžtelis, kuris atstoja danties šaknį. Vieno danties implantavimas trunka 40–60 minučių.
Po gijimo ant implanto tvirtinamas vainikėlis, pagamintas pagal individualius dantų atspaudus. Rezultatas – dantis, kuris atrodo ir funkcionuoja kaip natūralus.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar implantus reikia specialiai prižiūrėti? Priežiūra tokia pati kaip natūralių dantų: valymas du kartus per dieną, tarpdančių priežiūra, reguliarūs vizitai pas odontologą.
Ar implantai tinka diabetikams? Taip, jei diabetas kontroliuojamas. Nekontroliuojamas diabetas gali padidinti komplikacijų riziką.
Kiek laiko trunka visas procesas? Nuo konsultacijos iki galutinio vainikėlio – 3–12 mėnesių, priklausomai nuo individualios situacijos.
Ar galima implantuoti, jei kaulo nepakanka? Taip, atlikus kaulo augmentacijos procedūrą.
Žingsnis link naujos šypsenos
„Laura Denta” klinikoje Klaipėdoje atliekama dantų implantacija naudojant aukštos kokybės implantus. Patyrę gydytojai implantologai, moderni įranga ir individuali priežiūra užtikrina saugų gydymo procesą.
