Skirtumai tarp šilumos siurblio oras–oras ir oras–vanduo

Renkantis šildymo sprendimą individualiam namui ar butui, šilumos siurbliai vis dažniau tampa pagrindiniu pasirinkimu. Tačiau susidūrus su konkrečiais variantais neretai kyla klausimas, kuo skiriasi oras–oras ir oras–vanduo tipo šilumos siurbliai ir kuris sprendimas labiau tinka konkrečiai situacijai. Nors abu šie įrenginiai naudoja tą patį energijos šaltinį – lauko orą, jų veikimo principas, pritaikymas ir suteikiamos galimybės skiriasi iš esmės.
Šiame straipsnyje detaliai aptarsime pagrindinius skirtumus tarp šilumos siurblio oras–oras ir oras–vanduo, remiantis praktiniais pavyzdžiais, techniniais aspektais ir ilgalaikio naudojimo patirtimi.
Veikimo principo skirtumai
Pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų sistemų slypi šilumos perdavimo būde. Oras–oras šilumos siurblys paima šilumos energiją iš lauko oro ir tiesiogiai perduoda ją į patalpas per vidinį oro paskirstymo bloką. Tokiu būdu šiluma patenka į patalpą kartu su oro srautu.
Tuo tarpu oras–vanduo šilumos siurblys taip pat naudoja lauko orą, tačiau pagamintą šilumą perduoda vandeniui, kuris cirkuliuoja pastato šildymo sistemoje. Šis vanduo gali būti naudojamas grindiniam šildymui, radiatoriams arba karšto vandens ruošimui.
Būtent šis veikimo principo skirtumas lemia tolesnius praktinius skirtumus ir sistemos pritaikymą skirtingiems poreikiams.
Šildymo galimybės ir komfortas
Oras–oras šilumos siurbliai dažniausiai pasirenkami kaip paprastas ir greitai įrengiamas sprendimas patalpų šildymui ir vėsinimui. Jie ypač tinkami butams, mažesniems namams ar patalpoms, kuriose nereikia sudėtingos šildymo infrastruktūros. Tokie įrenginiai greitai reaguoja į temperatūros pokyčius ir leidžia greitai sušildyti arba atvėsinti patalpą.
Vis dėlto oras–oras sistema šildo orą, o ne patalpos konstrukcijas, todėl šilumos pojūtis gali būti mažiau tolygus. Be to, ši sistema netinka karšto vandens ruošimui, todėl dažniausiai naudojama kaip papildomas arba alternatyvus sprendimas, o ne viso namo šildymo sistema.
Oras–vanduo šilumos siurbliai suteikia platesnes galimybes. Jie leidžia ne tik šildyti patalpas, bet ir ruošti karštą vandenį buitiniams poreikiams. Šiluma paskirstoma per vandens sistemą, todėl komfortas dažnai yra tolygesnis, ypač naudojant grindinį šildymą. Tokia sistema labiau primena tradicinį centrinį šildymą, tačiau veikia efektyviau ir ekonomiškiau.
Montavimo sudėtingumas ir infrastruktūra
Dar vienas svarbus skirtumas – montavimo sudėtingumas. Oras–oras šilumos siurblių įrengimas paprastai yra greitesnis ir paprastesnis. Dažniausiai pakanka sumontuoti vidinį ir išorinį bloką bei sujungti juos freono linijomis. Dėl šios priežasties oras–oras sistema dažnai pasirenkama renovuojamuose butuose ar namuose, kur nėra galimybės įrengti vandens šildymo sistemos.
Oras–vanduo sistema reikalauja daugiau pasiruošimo. Be paties šilumos siurblio, būtina vandens šildymo sistema, tinkami vamzdynai, akumuliacinė talpa ir dažnai – atskira patalpa įrangai. Tai reiškia didesnes pradines investicijas, tačiau kartu ir didesnį sistemos universalumą.
Energijos sąnaudos ir efektyvumas
Abiejų tipų šilumos siurbliai pasižymi aukštu energijos efektyvumu, tačiau jų realios sąnaudos gali skirtis priklausomai nuo naudojimo būdo. Oras–oras sistemos dažniausiai būna labai efektyvios pereinamuoju laikotarpiu, kai lauko temperatūra nėra labai žema. Tokiu metu jos gali tapti ekonomišku sprendimu šildymui.
Vis dėlto esant labai žemoms temperatūroms oras–oras siurblių efektyvumas gali sumažėti, ypač jei jie naudojami kaip pagrindinis šildymo šaltinis. Oras–vanduo sistemos paprastai geriau prisitaiko prie ilgalaikio šildymo sezono ir gali išlaikyti stabilesnį efektyvumą net ir šaltesnėmis dienomis.
Svarbu paminėti, kad abiejų sistemų efektyvumas labai priklauso nuo pastato izoliacijos, šildymo poreikio ir tinkamo įrenginio parinkimo.
Pradinės investicijos ir eksploatacijos kaštai
Kalbant apie kainą, oras–oras šilumos siurbliai dažniausiai yra pigesni tiek įsigijimo, tiek montavimo prasme. Tai daro juos patraukliu pasirinkimu tiems, kurie ieško ekonomiško sprendimo be didelių pradinių investicijų.
Oras–vanduo sistemos reikalauja didesnių investicijų, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje jos dažnai atsiperka dėl mažesnių šildymo ir karšto vandens ruošimo sąnaudų. Tokia sistema tampa ilgalaikiu sprendimu visam namui, o ne tik atskirų patalpų šildymui.
Tinkamumas skirtingiems objektams
Oras–oras šilumos siurbliai dažnai pasirenkami butams, sodo nameliams, garažams ar kaip papildomas šildymo šaltinis individualiuose namuose. Jie taip pat populiarūs kaip vėsinimo sprendimas vasaros metu.
Oras–vanduo sistemos labiau tinka individualiems namams, kuriuose siekiama vieningo šildymo ir karšto vandens sprendimo. Jos ypač gerai dera su naujos statybos ar renovuotais pastatais, kuriuose įrengta žematemperatūrė šildymo sistema.
Kuris sprendimas tinkamesnis?
Sprendimas tarp oras–oras ir oras–vanduo šilumos siurblio priklauso nuo konkrečių poreikių ir objekto galimybių. Vieniems svarbiausia greitas ir paprastas sprendimas, kitiems – ilgalaikis komfortas ir visapusiška šildymo sistema.
Įvertinus pastato tipą, šildymo poreikius, biudžetą ir ateities planus, galima pasirinkti sprendimą, kuris ne tik atitiks dabartinius lūkesčius, bet ir tarnaus efektyviai daugelį metų.