Kodėl dalis tėvų po kelių mėnesių keičia automobilinę kėdutę į kitą modelį

Kai kūdikis dar tik laukiamas, dauguma pirkinių atrodo labai aiškūs. Reikia lovytės, vežimėlio, drabužėlių, o tada ateina eilė ir vienam svarbiausių daiktų kelionėms. Automobilinė kėdutė dažnai perkama su didele atsakomybe, ilgai lyginant, skaitant, klausinėjant kitų tėvų. Atrodo, kad pasirinkus vieną gerą modelį tema kuriam laikui užsidaro.
Bet tada praeina keli mėnesiai ir dalis šeimų pradeda galvoti visai kitaip. Kėdutė, kuri pradžioje atrodė puikus sprendimas, staiga ima kelti klausimų. Vaikas joje nebeatrodo toks patogus, tėvams nebepatinka tam tikros smulkmenos, o kasdienės kelionės tampa ne tokios sklandžios, kaip tikėtasi. Dėl to autokedutės vaikams gana dažnai keičiamos anksčiau, nei tėvai planavo iš pradžių.
Pirmas pasirinkimas dažnai gimsta iš skubėjimo ir nerimo
Čia nėra nieko keisto. Laukiantis vaiko norisi viską padaryti gerai. O kai artėja gimdymas, sprendimai dažnai priimami greičiau. Tėvai žino, kad kėdutės reikia iškart, nes be jos net pirma kelionė namo neįmanoma. Todėl dažnai pasirenkamas modelis, kuris tuo metu atrodo saugus, gražus, logiškas.
Tačiau tikrasis testas prasideda vėliau. Ne parduotuvėje, ne skaitant aprašymą, o tada, kai tenka vaiką sodinti kasdien. Kai jis verkia, kai miega, kai kelionė trunka penkiolika minučių ar valandą. Tada išryškėja dalykai, kurių anksčiau nesimatė.
Labai dažnai tėvai pradeda abejoti dėl kelių priežasčių:
- vaikui kėdutėje darosi ankšta greičiau, nei tikėtasi
- diržų reguliavimas atrodo nepatogus kasdienybėje
- mažylio galva nusvyra ne taip, kaip tėvams norėtųsi
- kėdutę sunku išimti ar perkelti į kitą automobilį
- pati konstrukcija pasirodo per sunki
- vaikui augant pasikeičia jo laikysena ir poreikiai
Tokios smulkmenos iš pradžių gali atrodyti nereikšmingos, bet kai jos kartojasi kiekvieną dieną, nuomonė apie pirkinį pasikeičia gana greitai.
Vaikas auga greičiau nei tėvai spėja priprasti
Kūdikystė labai apgaulinga tuo, kad viskas keičiasi beveik prieš akis. Atrodo, dar vakar mažylis buvo visai mažas, o po kelių mėnesių jis jau daug tvirtesnis, sunkesnis, smalsesnis. Jis kitaip sėdi, kitaip reaguoja į kelionę, kitaip laiko galvą. Ir tai reiškia, kad tas pats daiktas, kuris tiko pradžioje, vėliau gali tikti prasčiau.
Būtent todėl autokedutės vaikams kai kurioms šeimoms tampa ne vienkartiniu pirkiniu, o etapu. Vienas modelis labiau pasiteisina pirmoms savaitėms ir trumpesnėms kelionėms, kitas geriau atitinka vėlesnį amžių, kai vaikas nori daugiau vietos ir stabilesnės padėties.
Esu girdėjęs iš tėvų labai panašią mintį. Jie nesakė, kad pirmoji kėdutė buvo bloga. Jie sakė, kad ji tiesiog nustojo tikti jų realiai dienai. Ir tas skirtumas labai svarbus. Kartais daiktas nėra prastas, jis tiesiog tampa nebe tas, kurio reikia dabar.
Patogumas tėvams irgi lemia daugiau, nei iš pradžių atrodo
Apie saugumą galvojama pirmiausia, ir tai visiškai teisinga. Tačiau ilgainiui tėvai pradeda labai vertinti ir savo pačių patogumą. Jei vaiką sunku įsodinti, jei diržai nuolat painiojasi, jei kėdutė per sunki nešti, kiekviena kelionė pareikalauja daugiau jėgų.
O kai šeimoje mažai miego, daug planų, skubėjimo dar daugiau, tokie dalykai pradeda erzinti vis stipriau. Tuomet ir atsiranda mintis, kad gal verta ieškoti kito modelio. Ne dėl užgaidos, ne dėl mados, o dėl paprastos priežasties: norisi, kad kasdienybė būtų lengvesnė.
Yra tėvų, kurie tai pasako labai atvirai. Jie pirmą kartą rinkosi „pagal teoriją“, o antrą kartą jau „pagal gyvenimą“. Ir antras pasirinkimas dažnai būna daug tikslesnis, nes jį lemia tikra patirtis.
Kėdutė keičiama ne dėl klaidos, o dėl naujo etapo
Kartais tėvai graužiasi, kad gal pasirinko ne taip, jei po kelių mėnesių jau žiūri į kitą modelį. Bet toks požiūris dažnai per griežtas sau. Vaiko augimas nėra sustingęs. Kartu su juo kinta ir šeimos poreikiai. Keičiasi maršrutai, kelionių trukmė, mažylio įpročiai, net automobilio naudojimas.
Vieniems pradžioje svarbu, kad kėdutę būtų lengva išnešti su miegančiu kūdikiu. Kiti vėliau labiau vertina stabilesnę sėdimą padėtį ir daugiau vietos. Dar kiti pradeda dažniau važinėti ilgesniais atstumais, tad ieško didesnio komforto. Visa tai natūralu.
Tėvai dažniausiai keičia tada, kai nori daugiau ramybės
Galų gale sprendimas pakeisti kėdutę dažniausiai ateina ne iš kaprizo. Jis ateina tada, kai tėvai pajunta, kad kažkas nebėra iki galo patogu. O kai kalba eina apie keliones su vaiku, tas patogumas reiškia labai daug. Jis reiškia mažiau streso prieš išvažiuojant, mažiau nervų sodinant vaiką, daugiau ramybės pačios kelionės metu.
Todėl autokedutės vaikams gana dažnai keičiamos todėl, kad šeima jau geriau supranta savo poreikius. Pirmas pasirinkimas būna apie startą. Antras dažnai būna apie tikrą kasdienybę. Ir būtent tas antras sprendimas neretai atneša daugiausia palengvėjimo.