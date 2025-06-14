Kiek lietuvių kasmet atliekama kelio sąnario endoprotezavimo operacijų? Naujausia statistika

Kelio sąnario skausmas ir judėjimo apribojimai yra viena dažniausių vyresnio amžiaus žmonių sveikatos problemų. Kai kremzlė susidėvi ir atsiranda osteoartritas, konservatyvus gydymas: vaistai, fizioterapija ar kineziterapija – ne visada padeda. Tokiais atvejais vienu efektyviausių gydymo metodų tampa sąnario keitimo operacija.
Kelio sąnario endoprotezavimas yra chirurginė procedūra, kurios metu pažeistos sąnario dalys pakeičiamos dirbtiniu implantu. Ši operacija leidžia sumažinti skausmą, pagerinti judrumą ir sugrąžinti pacientui aktyvesnį gyvenimo būdą.
Kiek operacijų atliekama Lietuvoje?
Lietuvoje sąnarių endoprotezavimo operacijos atliekamos gana dažnai. Valstybinės ligonių kasos duomenimis, kasmet Lietuvoje atliekama daugiau nei 12 tūkst. sąnarių keitimo operacijų, o didžioji jų dalis yra klubo ir kelio sąnarių operacijos.
Kalbant konkrečiai apie kelio operacijas, skaičiai taip pat yra gana dideli. Naujesni sveikatos sistemos duomenys rodo, kad per metus Lietuvoje atliekama apie 4 tūkst. kelio sąnario endoprotezavimo operacijų. Tai reiškia, kad beveik kiekvieną dieną šalies ligoninėse atliekama vidutiniškai daugiau nei 10 tokių operacijų.
Kodėl šių operacijų skaičius auga?
Pastaraisiais metais kelio sąnario operacijų skaičius palaipsniui didėja. Tam įtakos turi keli svarbūs veiksniai.
- Pirmiausia – visuomenės senėjimas. Didėjant vyresnio amžiaus žmonių daliai, dažniau diagnozuojamas osteoartritas – liga, kuri yra pagrindinė sąnarių keitimo operacijų priežastis.
- Antra priežastis – aktyvesnis gyvenimo būdas. Net ir vyresniame amžiuje žmonės siekia išlikti fiziškai aktyvūs, todėl ieško sprendimų, kurie padėtų sumažinti skausmą ir atkurti judėjimo funkciją.
- Trečia – medicinos technologijų pažanga. Modernios chirurginės technologijos leidžia atlikti operacijas saugiau ir efektyviau, todėl pacientai dažniau ryžtasi operaciniam gydymui.
Kada prireikia kelio sąnario keitimo?
Operacija paprastai rekomenduojama tada, kai sąnario pažeidimas tampa labai didelis ir kiti gydymo metodai nepadeda. Dažniausiai pacientai skundžiasi nuolatiniu kelio skausmu, sąnario sustingimu ir judėjimo apribojimais.
Pagrindinės priežastys, dėl kurių atliekama operacija, yra:
- pažengęs kelio sąnario osteoartritas;
- sunkios traumos;
- sąnario deformacijos;
- stiprus skausmas, trukdantis kasdieniam gyvenimui.
Tokiais atvejais kelio sąnario endoprotezai leidžia pakeisti susidėvėjusias sąnario dalis ir atkurti jo funkciją.
Kiek pacientų laukia operacijos?
Nepaisant to, kad operacijų skaičius didėja, pacientų laukimo eilės vis dar išlieka gana ilgos. Skirtingais laikotarpiais sąnarių endoprotezavimo operacijų gali laukti tūkstančiai žmonių. Pavyzdžiui, sveikatos sistemos duomenys rodo, kad kelio ir klubo sąnario operacijų Lietuvoje gali laukti daugiau nei 12 tūkst. pacientų. Laukimo trukmė priklauso nuo gydymo įstaigos, regiono ir operacijos tipo.
Kaip ši operacija pagerina gyvenimo kokybę?
Kelio sąnario keitimo operacija laikoma viena sėkmingiausių ortopedinės chirurgijos procedūrų. Po jos dauguma pacientų patiria reikšmingą skausmo sumažėjimą ir gali vėl laisvai judėti.
Po operacijos pacientams skiriama reabilitacija ir kineziterapija, kurios padeda atkurti raumenų jėgą bei sąnario stabilumą. Dažniausiai per kelis mėnesius pacientai gali grįžti prie įprastos kasdienės veiklos. Dėl šių priežasčių kelio sąnario endoprotezavimas šiandien laikomas vienu efektyviausių sprendimų pacientams, kenčiantiems nuo pažengusių sąnarių ligų.