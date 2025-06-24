Kiek iš tiesų kainuoja namą įteisinti: skaičiai, kurių niekas nepasako iš anksto

Kiekvienas statytojas žino, kiek kainuoja kvadratinis metras sienos mūro ar stogo dangos. Tačiau kai reikia įvardyti dokumentų tvarkymo išlaidas, dauguma tik gūžčioja pečiais. O šie skaičiai gali sudaryti nemažą sumą – ypač jei jų neplanuoji iš anksto ir tenka viską tvarkyti skubos tvarka.
Matavimų kaina: maža eilutė, didelis poveikis
Prieš statybą reikalinga topografinė nuotrauka, kurios kaina svyruoja nuo 200 iki 500 eurų, priklausomai nuo sklypo dydžio ir reljefo sudėtingumo. Tai pirma investicija, be kurios neprasidės net projektavimas.
Statybai baigus, kadastriniai matavimai pastato kontūrui, plotui ir padėčiai sklype užfiksuoti kainuoja orientaciškai nuo 300 iki 700 eurų. Tikslesnė kaina priklauso nuo pastato konfigūracijos – paprastas stačiakampis namas bus pigiau nei sudėtingos formos vila su priestatais ir terasomis. Palyginus su bendru statybos biudžetu, kuris vidutiniškai siekia 120 000–180 000 eurų individualiam namui, matavimų kaina sudaro vos 0,3–0,5 proc. visos sumos. Skaičius atrodo nereikšmingas. Tačiau šių matavimų atidėjimas gali kainuoti kur kas daugiau – tik ne tiesiogiai.
Atidėjimo kaina: skaičiai, kurių niekas nenori matyti
Neįteisintas namas vidutiniškai praranda apie 15–20 proc. savo rinkos vertės. Pirkėjai arba visiškai atsisako tokių objektų, arba reikalauja didelės nuolaidos už riziką ir laiko sąnaudas. Jei namo vertė – 200 000 eurų, tai reiškia 30 000–40 000 eurų potencialių nuostolių vien dėl to, kad laiku nebuvo sutvarkyti dokumentai.
Draudimo aspektu situacija panaši. Pilnai apdrausti galima tik registruotą pastatą. Neįteisintas namas geriausiu atveju draudžiamas kaip „statybos objektas” su ribota apsauga. Tokio draudimo premija maždaug 30–40 proc. didesnė nei standartinis namo draudimas. Per dešimt metų tai sudaro papildomus kelis tūkstančius eurų – ir tai dar optimistinis scenarijus, jei nelaimė neįvyksta.
Refinansavimas – dar viena skausminga tema. Bankai reikalauja, kad turtas būtų tinkamai įregistruotas. Be registracijos dokumentų refinansavimas neįmanomas, o tai reiškia, kad statytojas lieka pririštas prie pradinės paskolos sąlygų, net jei rinkoje palūkanos sumažėjo perpus.
Pridavimo procedūros kaina žingsnis po žingsnio
Pats namo pridavimas apima kelis mokamus etapus. Energetinio naudingumo sertifikatas kainuoja apie 150–350 eurų, priklausomai nuo pastato dydžio ir tipo. Pastato projekto pakeitimų sutvarkymas, jei buvo nukrypta nuo pradinio projekto, gali kainuoti nuo 500 iki 2000 eurų – suma priklauso nuo pakeitimų masto ir projektuotojo įkainių. Registracijos mokestis Registrų centre – apie 28 eurai.
Bendrai skaičiuojant, laiku suplanuotas dokumentų tvarkymas vidutiniam individualiam namui kainuoja apie 1000–2000 eurų. Atidėtas ir skubos tvarka tvarkomas procesas – lengvai dvigubai daugiau. Prie to reikia pridėti prarastas galimybes refinansuoti, parduoti ar pilnai apdrausti turtą.
Esmė – viena eilutė biudžete
Protingas sprendimas – dokumentų tvarkymo išlaidas įtraukti į statybos sąmatą nuo pat pradžios kaip atskirą eilutę. Tūkstantis eurų, suplanuotas iš anksto, sutaupo dešimtis tūkstančių ateityje. Tai viena pigiausių ir naudingiausių investicijų visame statybos procese – mažesnė nei vieno kambario grindų danga, bet svarbesnė už beveik bet kurį kosmetinį sprendimą. Kuo anksčiau tai padarysite, tuo ramiau miegosite savo naujame – ir visiškai teisėtame – name.