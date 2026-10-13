Ką daryti, jei raktas nulūžo spynoje ir durų nebeįmanoma atrakinti?

Jei raktas nulūžo spynoje ir durų nebeįmanoma atrakinti, svarbiausia nebandyti likusios rakto dalies jėga stumti giliau ar sukti atsitiktiniais įrankiais. Pirmiausia reikėtų įvertinti, ar nulūžusi dalis yra lengvai pasiekiama. Jei jos saugiai ištraukti nepavyksta, praktiškiausia kreiptis į spynų specialistą, kad papildomai nebūtų pažeistas spynos mechanizmas.
Kodėl raktas gali nulūžti spynoje?
Raktas gali nulūžti dėl jo nusidėvėjimo, deformacijos arba problemų pačiame spynos mechanizme. Jeigu raktą jau kurį laiką buvo sunku pasukti, reikėjo jį judinti tam tikru kampu ar naudoti didesnę jėgą, nulūžimas gali būti ankstesnio gedimo pasekmė.
Problema taip pat gali atsirasti, kai naudojama pažeista ar netiksli rakto kopija. Todėl ištraukus nulūžusią dalį verta patikrinti ne tik raktą, bet ir pačią spyną. Naujo rakto pagaminimas neišspręs problemos, jeigu mechanizmas ir toliau stringa.
Ar galima nulūžusį raktą ištraukti savarankiškai?
Jeigu rakto fragmentas aiškiai išsikiša iš spynos ir jį galima suimti neardant mechanizmo, kartais jį galima atsargiai pašalinti. Tačiau nereikėtų fragmento stumti gilyn, gręžti spynos ar naudoti didelės jėgos.
Ypač rizikinga bandyti pasukti spyną atsuktuvu ar kitu raktą imituojančiu daiktu. Taip galima pažeisti cilindrą ar kitus užrakto komponentus ir paprastą rakto pašalinimą paversti spynos keitimo darbu.
Jeigu rakto dalis liko giliai mechanizme arba spyna buvo pasukta tuo metu, kai raktas nulūžo, saugiau darbus patikėti specialistui.
Kada reikėtų kviesti spynų specialistą?
Profesionalios pagalbos verta ieškoti, kai nulūžusio rakto nepavyksta lengvai pasiekti, durys liko užrakintos arba pati spyna prieš incidentą jau veikė netinkamai. Specialistas gali įvertinti, ar pakaks pašalinti rakto fragmentą, ar reikės papildomai remontuoti arba pakeisti spynos dalis.
Kai reikalingas spynų atrakinimas Vilniuje, prieš iškviečiant specialistą naudinga nurodyti durų ir spynos tipą bei paaiškinti, ar rakto fragmentas matomas iš išorės. Tai padeda iš anksto geriau įvertinti situaciją.
Teikiant atrakinimo paslaugą taip pat gali būti prašoma patvirtinti teisę patekti į užrakintas patalpas. Tai yra įprasta saugumo priemonė atliekant tokio pobūdžio darbus.
Ar po rakto ištraukimo reikia keisti spyną?
Spynos keisti automatiškai nebūtina. Jeigu nulūžęs fragmentas pašalinamas nepažeidžiant mechanizmo, o spyna veikia sklandžiai, gali pakakti naujo tinkamo rakto.
Tačiau jeigu spyna stringa, raktas joje sunkiai sukasi arba nustatomas mechaninis pažeidimas, remontas ar cilindro pakeitimas gali būti racionalesnis sprendimas. Ypač svarbu pašalinti gedimo priežastį, jeigu būtent dėl jos raktas ir nulūžo.
Kaip sumažinti rakto nulūžimo riziką ateityje?
Raktui pradėjus sunkiau suktis, nereikėtų laukti, kol spyna visiškai užstrigs. Pasikartojantis strigimas gali rodyti rakto, cilindro, durų sureguliavimo ar kito užrakto elemento problemą.
Taip pat verta nebenaudoti stipriai susidėvėjusių, įtrūkusių ar deformuotų raktų. Jei duris galima atrakinti tik stipriai spaudžiant ar judinant raktą, reikėtų patikrinti spyną ir durų mechanizmą. Ankstyvas gedimo nustatymas paprastai yra paprastesnis nei avarinis užrakintų durų atidarymas.