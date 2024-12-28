Ilgieji ar tradiciniai implantai: kuriuos pasirinkti?

Dantų atkūrimas implantais – vienas pažangiausių sprendimų šiuolaikinėje odontologijoje, leidžiantis užtikrinti nepriekaištingą šypsenos estetiką bei visavertę kramtymo funkciją. Tačiau kiekvieno paciento situacija – unikali, todėl svarbu žinoti, kokio tipo implantai gali būti tinkamiausi konkrečiu atveju. Viena iš šiuolaikinių alternatyvų – ilgieji implantai, apie kuriuos vis dažniau kalba burnos chirurgijos specialistai.
Kas yra dantų implantai ir kam jie naudojami?
Dantų implantai – tai tarsi dirbtinės dantų šaknys, įsriegiamosa į žandikaulio kaulą. Ant jų tvirtinami dantų vainikėliai ar tiltai, beveik idealiai atkartojantys natūralius dantis tiek savo išvaizda, tiek funkcija. Implantai padeda ne tik atkurti šypsenos estetiką, bet ir užtikrinti kokybišką kramtymą, kalbėjimą. Jie taip pat sustabdo kaulo nykimo procesą, kuris natūraliai vyksta praradus dantį.
Pasak pokyčių klinikos „Implantera“ burnos chirurgų, šiandien nėra vienos sėkmingos implantacijos formulės visiems pacientams – tai labai individualus sprendimas. Atsižvelgiant į paciento klinikinę situaciją, galima rinktis skirtingo ilgio, pločio, paviršiaus struktūros bei implantavimo metodikų implantus.
Ilgieji implantai – kuo jie išskirtiniai?
Ilgieji implantai – tai ilgesni nei įprasti (tradiciniai) implantai, kurie gali siekti 18–25 mm ar net daugiau, tuo tarpu kai įprastas implantas dažniausiai būna apie 8–14 mm ilgio. Jie naudojami retais, bet sudėtingais atvejais, kai reikia pasiekti giliau esančius stabilaus kaulo sluoksnius, ypač viršutinio žandikaulio srityje, kur dažnai kaulo kiekis ribotas.
Ilgieji implantai dažniausiai pasitelkiami:
- Kai pacientui diagnozuotas didelis kaulo trūkumas ir nenorima arba negalima atlikti kaulo priauginimo procedūrų;
- Esant atrofiniam viršutiniam žandikauliui, kai tradicinis implantas neturėtų pakankamos atramos;
- Kai reikalingas alternatyvus implantavimo sprendimas, pvz., zygomatiniai ar pterigoidiniai implantai, kurie sriegiami skruostikaulyje.
Ilgųjų implantų privalumai
„Ilgieji implantai gali būti puiki išeitis pacientams, kurie nenori ar negali rinktis kaulo priauginimo – tai leidžia išvengti papildomų chirurginių procedūrų ir trumpina bendrą gydymo trukmę“, – teigia klinikos „Implantera“ burnos chirurgas Bahaa Al Arbied.
Kiti šių implantų privalumai:
- Didesnis stabilumas mažo kaulo tūrio atvejais;
- Gali būti taikomi net ir sudėtingais klinikiniais atvejais;
- Vis dėlto, reikėtų žinoti, kad ilgųjų implantų taikymas reikalauja aukštos gydytojo kvalifikacijos ir kruopštaus ištyrimo, kadangi jų įsriegimas daug sudėtingesnis nei atliekant paprastą implantaciją, o komplikacijos – daug sunkesnės.
Kiekvienas atvejis – individualus
Klinikos „Implantera“ gydytojai odontologai pabrėžia: nėra vieno visiems tinkamo sprendimo. Ir svarstantiems, kokius implantus pasirinkti, primena, kad geriausią implantacijos būdą ir implantų rūšį gali parinkti tik patyręs burnos chirurgas, įvertinęs paciento kaulo būklę, bendrą sveikatą, lūkesčius bei galimybes.
„Mes, gydytojai, matome ne tik kaulo struktūrą ar trūkstamą dantį – mes matome žmogų su jo gyvenimo būdu, įpročiais ir tikslais. Todėl sprendimas visada turi būti individualus, pagrįstas tyrimais ir atviru dialogu su pacientu“, – pažymi B. Al Arbied.
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Jei netekote danties – nedelskite. Laiku neatkurtas dantis gali turėti ilgalaikių pasekmių kaulų, dantų padėties ir net bendros sveikatos būklei.
Pokyčių klinikoje „Implantera“ dirba aukščiausios kvalifikacijos burnos chirurgai, kurie taiko tiek tradicinius, tiek pažangius implantacijos metodus, įskaitant ir ilgųjų implantų sprendimus.
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