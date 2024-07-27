Dantų tiesinimas kapomis – šiuolaikinės ortodontijos laimėjimas
Susiduriate su netaisyklingos dantų ar sąkandžio padėties problemomis, tačiau mintis apie breketus baugina? Šiuolaikinė ortodontija siūlo Jums išeitį – tai tiesinimo kapas, užtikrinančias komfortą, estetiką bei džiuginančius gydymo rezultatus. Pasirinkus šį metodą, gyvenimo būdo keisti neturėsite, kadangi prietaisus bus galima bet kuriuo metu išsiimti.
Dantų tiesinimo kapų privalumai
Kalbant apie dantų tiesinimo kapas dažnai yra akcentuojami estetiniai rezultatai, tačiau taip pat svarbu nepamiršti įtakos gerai burnos sveikatai. „Panevėžio implantologijos centro“ specialistai dalinasi, kad turint ortodontinių problemų greičiau dėvisi dantys, atsiranda daugiau sunkumų valgant, kalbant, vengiama šypsotis. Be to, gali atsirasti skausmai žandikaulio sąnario, kaklo, galvos srityse.
Lyginant su tradicinėmis breketų sistemomis, kapos pasižymi daugeliu pranašumų – tokio tipo gydymas vyksta judinant tik reikiamus dantis ir iš anksto matant, kaip atrodys galutinis rezultatas. Taip pat šias plokšteles kur kas maloniau dėvėti, nereikia keisti higienos/mitybos įpročių, prireikia mažiau vizitų pas gyd. ortodontą.
Gydymo eiga
- Konsultacija. Atvykus pirmajam vizitui, gydytojas įvertina paciento dantų ir sąkandžio būklę, atlieka 3D skenavimą, rentgeno tyrimus, reikiamas fotografijas. Tokiu būdu nustatoma, ar kapos yra tinkamas metodas.
- Gydymo planas. Pagal turimus duomenis parengiamas gydymo planas – numatoma eiga, trukmė, vizualiai pateikiamas galutinis šypsenos rezultatas.
- Kapų gaminimas. Dantų technikų laboratorijoje pradedamos gaminti kapos, kurios vėliau perduodamos pacientui. Gyd. ortodontas paaiškina, kaip jas naudoti, prižiūrėti, keisti ir pan.
- Gydymas. Pacientas kapas turi nešioti bent 22 val. per parą keičiant jas pagal gydytojo nurodymus, nusiimant tik valgant arba valantis dantis. Taip pat kartą per kelis mėnesius reikia apsilankyti apžiūrai pas specialistą.
- Gydymo pabaiga. Baigus gydymą, pacientui reikia nešioti retencines kapas – aparatus, užtikrinančius, kad dantys negrįžtų į pradinę padėtį.
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