Vejos robotas mažam sklypui: kodėl brangiausio modelio jums gali visai nereikėti

Nedidelė veja dažnai sukuria keistą pirkimo situaciją. Žmogus turi 250 ar 350 kvadratinių metrų žolės, tačiau parduotuvėje pradeda dairytis roboto, galinčio prižiūrėti kelis kartus didesnį plotą. Didesnė baterija, programėlė su ilgu funkcijų sąrašu, pažangesnis teritorijos valdymas skamba viliojančiai. Kaina kyla greitai, nors reali veja nuo to nė kiek nepadidėja.
Gamintojų pasiūloje yra modelių, skirtų būtent mažesnėms teritorijoms. „Gardena“ turi robotų iki 250 ar 400 m² vejoms, o „Worx“ siūlo variantus maždaug 250–300 m² plotams. Tai gerai parodo, kad mažas sklypas nėra situacija, kuriai būtina pirkti galingiausią serijos modelį.
Vejos plotas yra geras pradinis skaičius, tačiau ne visas atsakymas
Įsivaizduokime du vienodus 300 m² sklypus. Viename yra beveik taisyklingas stačiakampis be medžių ir siaurų praėjimų. Kitame veja vingiuoja aplink terasą, batutą, kelias lysves ir siaurą praėjimą šalia namo. Pagal plotą abiem tiktų panašios klasės robotas, tačiau realus darbo pobūdis visiškai skirtingas.
Būtent dėl šios priežasties prieš perkant verta nueiti į kiemą ir pasižiūrėti į jo formą. „Husqvarna“ savo įrengimo pavyzdžiuose kaip sunkesnes vietas išskiria siaurus praėjimus, nutolusias vejos dalis, nuolydžius bei atskiras zonas. Gamintojas nurodo, kad tam tikrose sistemose kreipiamasis laidas gali padėti robotui pasiekti ir maždaug 60 cm pločio praėjimus.
Dėl to paprasta 400 m² veja gali būti lengvesnis darbas už vos 200 m² kiemą su penkiomis atskiromis žolės salelėmis.
Brangesnio modelio rezervas ne visada duoda naudos
Pirkėjui suprantama norėti „rezervo ateičiai“. Jei turime 300 m² vejos, kyla pagunda rinktis robotą iki 1000 m², kad jam esą būtų lengviau. Vis dėlto didesniam sklypui skirtos galimybės gali likti nepanaudotos.
Mažoms vejoms gaminami robotai jau turi automatinius darbo grafikus, programėlių valdymą ar gebėjimą važiuoti siauresnėmis vietomis. „Gardena SILENO minimo“, skirtas iki 400 m² vejai, valdomas telefonu per „Bluetooth“, o gamintojas jį numato mažoms bei sudėtingesnės formos vejoms. „Worx“ mažesnių sklypų modeliai irgi turi automatinio grafiko funkcijas.
Jeigu kieme nėra kelių atskirų zonų, didelių šlaitų ar kitų sunkesnių vietų, dalis brangesnio roboto galimybių gali likti gražiu punktu produkto aprašyme.
Kartais verta mokėti daugiau, tik priežastis turi būti aiški
Mažas plotas savaime nereiškia, kad visada reikia pigiausio roboto. Jei veja turi ryškų nuolydį, verta tikrinti leistiną konkretaus modelio įkalnę. „Gardena“ 250 m² modeliui, tarkime, nurodo iki 35 procentų nuolydį, o „Husqvarna“ rekomenduoja kiekvienu atveju tikrinti konkretaus roboto leistiną ribą ir ją vertinti atskirai prie vejos kraštų.
Kitam žmogui svarbesnis gali būti darbas be perimetro laido. Dabartinėje pasiūloje jau yra mažoms vejoms skirtų robotų, kurie teritoriją atpažįsta kameromis ar kitais jutikliais ir nereikalauja tradicinio ribinio kabelio. „Worx“, pavyzdžiui, siūlo tokio tipo modelį vejoms iki 250 m², o „Gardena“ savo naujesnėje linijoje irgi turi belaidžiam darbui skirtų variantų.
Tokiu atveju didesnė kaina mokama už funkciją, kurios iš tikrųjų norite, o ne už maksimalų kvadratinių metrų skaičių.
Mažame kieme daugiau džiaugsmo suteikia tinkamai parinktas robotas
Man mažam sklypui svarbiausias klausimas būtų labai žemiškas: kas šiame kieme labiausiai erzins robotą? Siauras praėjimas? Medžiai? Staigesnis šlaitas? Reikės perkelti jį į kitą vejos dalį? O gal veja yra paprastas stačiakampis, kuriame beveik nėra ką komplikuoti?
Jeigu teritorija nesudėtinga, nedideliam plotui skirtas vejos robotas gali atlikti darbą be funkcijų, už kurias sumokėtumėte dar kelis šimtus eurų. Gamintojų asortimentas rodo, kad 250–400 m² vejoms jau siūlomi atskiri kompaktiški modeliai, tad didesnė darbo ploto klasė nėra būtina sąlyga gerai nupjautai vejai.
Brangesnį modelį verta rinktis tada, kai galite pirštu parodyti kieme ir pasakyti, už ką mokate daugiau. Jei tokios vietos nėra, tikėtina, kad jūsų vejai reikia ne galingesnio roboto, o paprastesnio modelio, kuris tiesiog ramiai atliks savo darbą, kol jūs sėdėsite terasoje.