Tavo verslas nematomas? Štai kaip iškabos keičia žaidimo taisykles mieste

Mieste viskas vyksta greitai – žmonės skuba, nuleidę akis į telefoną, galvoje sukasi reikalai, o gatvėse viena reklama veja kitą. Jei tavo verslas neturi stipraus veido, niekas net nesustos. Ir tai ne dėl to, kad jis prastas. Greičiausiai – niekas jo tiesiog nepastebi.
Viskas prasideda nuo iškabos. Ji – pirmas dalykas, kurį praeivis mato. Ji gali pasakyti daugiau nei dešimt žodžių. Ar tavoji sako ką nors?
Iškaba nėra dekoracija – ji tavo verslo tonas
Gera iškaba veikia kaip tvirtas rankos paspaudimas. Ji pritraukia akį, sukuria įspūdį, kviečia užeiti. Ji kalba už tave net tada, kai nieko nėra viduje. Būtent dėl to verslai, investuojantys į kokybiškas iškabas, turi pranašumą.
O štai senas plastiko gabalas su išblukusiomis raidėmis… tokį praeisi net nesusimąstęs, kas ten slepiasi. Tai daugiau nei estetikos klausimas – tai pasitikėjimo ir pirmojo įspūdžio vertė.
Miestas – ne vieta tylėti
Įsivaizduok Vilnių, Kauną, Klaipėdą. Visur šurmulys. Parduotuvės, kavinės, studijos, biurai – visi kažką siūlo. Bet iš tiesų pastebimi tik tie, kurių iškabos gyvos, kūrybingos, šviečia, keičiasi arba provokuoja smalsumą.
Galbūt tavo verslas išskirtinis. Gal turi geriausią kavą rajone, ar taisai telefonus per valandą. Bet jei langas plikas, o iškaba pasiklydusi tarp plytų spalvos – niekas to nesužinos.
Reklamos Formulė padeda verslams išlįsti iš šešėlio. Jų gaminamos iškabos tikros, ne sintetinės. Jose yra energijos – šviesos, formų, medžiagų žaismės, emocijos. Tiesiog pajauti, kad kažkas tave kviečia užeiti.
Tikri žmonės. Tikri pokyčiai
Rasa, kosmetologė iš Šilainių, penkerius metus dirbo be jokios iškabos. Klientus atvesdavo pažįstami. Bet atėjus naujam konkurentui, žmonės pradėjo maišytis – nebežinojo, kur kas. Ji užsisakė nedidelę šviesdėžę su savo vardu ir profesija. Niekas nepasikeitė iš vidaus – nei paslaugos, nei kainos. Bet klientų padaugėjo 2–3 kartus per kelis mėnesius. Vien todėl, kad dabar ją matė.
Tokių istorijų daug. Ir ne visos jos reikalauja milžiniško biudžeto. Kartais pakanka ryškaus logotipo, apšvietimo, drąsesnės spalvos, kad vieta pasikeistų iš esmės.
Ką daro stipri iškaba?
Jeigu nori, kad tavo iškaba dirbtų, o ne tik kabotų, svarbiausia – kad ji kalbėtų žmogaus kalba. Tai reiškia:
- Sakytų aiškiai, kas čia vyksta: taisai batus? Kirpi? Kepi bandeles?
- Naudotų spalvas, kurios išsiskiria, bet nevargina
- Turėtų formą, kuri įsimena, net jei eini pro šalį vos sekundę
- Būtų apšviesta, kad ir vakare atrodytų kviečianti, o ne apleista
- Neskambėtų nuobodžiai – nei per rimtai, nei be emocijos
Kartais net pačios mažos detalės sukuria didelį skirtumą. Kiek kartų užsukai į vietą tik todėl, kad ji atrodė „gera“ iš lauko?
Laikas, kad tave pastebėtų
Kiek metų tavo verslas tyliai sėdi kampe? Kiek žmonių galėjo būti tavo klientais, bet tiesiog ėjo toliau, nes niekas jų nesustabdė?
Investuoti į iškabą – tai ne brangus žingsnis. Tai protingas žingsnis. Nes tai vienas iš nedaugelio dalykų, kurie dirba 24/7, be atlyginimo ir atostogų. Jis tiesiog yra. Ir jei padarytas teisingai – daro savo darbą puikiai.
Užeik į https://reklamos-formule.com/ – ten viskas prasideda nuo paprasto klausimo: ką nori, kad žmonės apie tave žinotų? O tada iškaba pasako tai už tave.