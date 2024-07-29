Komandos efektyvumas: įgūdžių problema ar požiūrio klausimas?

Daugelis vadovų susiduria su panašia situacija: komanda dirba intensyviai, žmonės užimti, tačiau rezultatai neauga taip, kaip tikėtasi. Natūraliai kyla klausimas – kur slypi problema? Ar darbuotojams trūksta įgūdžių, ar vis dėlto esmė yra požiūryje į darbą?
Ieškant atsakymo, svarbu vengti supaprastinto „arba–arba“ mąstymo. Praktika rodo, kad komandos efektyvumą lemia šių dviejų veiksnių sąveika.
Kodėl komandos dirba daug, bet rezultatai neauga
Didelis užimtumas nebūtinai reiškia didelį efektyvumą. Komandos dažnai įstringa operatyvinėje veikloje, sprendžia simptomus, o ne priežastis. Tokiose situacijose darbuotojai pavargsta, bet progresas lieka minimalus.
Dažniausiai tai ženklas, kad trūksta aiškumo – kas yra prioritetas, kaip vertinami rezultatai ir kokiais būdais jie turi būti pasiekiami.
Kada problema yra įgūdžiai
Įgūdžių problema dažniausiai pasireiškia tada, kai darbuotojai nori atlikti užduotis gerai, tačiau neturi reikiamų žinių ar praktinių gebėjimų. Tai ypač aktualu augančiose įmonėse, kuriose atsiranda naujų procesų, technologijų ar klientų poreikių.
Tokiais atvejais darbuotojai improvizuoja, daro klaidas arba dirba lėčiau, nei galėtų. Be kryptingo kompetencijų ugdymo šios problemos kartojasi ir ilgainiui tampa sistemos dalimi.
Kada problema yra požiūris
Požiūrio problema atsiranda tada, kai darbuotojai nebesupranta, kodėl jų darbas svarbus, arba nejaučia atsakomybės už rezultatą. Net ir turint pakankamai įgūdžių, be vidinės motyvacijos ir aiškios krypties efektyvumas krenta.
Dažnai tai susiję su komunikacijos stoka, neaiškiais lūkesčiais arba vadovavimo spragomis, o ne su pačių darbuotojų nenoru dirbti.
Kodėl įgūdžiai ir požiūris visada veikia kartu
Įgūdžiai be tinkamo požiūrio tampa neišnaudotu potencialu. Tuo tarpu geras požiūris be reikiamų įgūdžių virsta pastangomis be rezultato. Todėl bandymas spręsti tik vieną pusę dažniausiai neduoda ilgalaikio efekto.
Efektyvios komandos pasižymi ne tik kompetencija, bet ir aiškiu supratimu, kaip ir kodėl jos dirba.
Vadovo vaidmuo komandos efektyvume
Vadovas yra pagrindinis veiksnys, jungiantis įgūdžius ir požiūrį. Nuo jo priklauso, ar darbuotojai gaus reikalingą grįžtamąjį ryšį, ar bus keliami aiškūs tikslai ir ar bus sudarytos sąlygos tobulėti.
Jeigu vadovas neturi struktūros arba pats nėra pasirengęs ugdyti komandos, net ir stiprūs darbuotojai pradeda dirbti fragmentiškai.
Kaip kryptingai spręsti efektyvumo problemą
Ilgalaikis sprendimas prasideda nuo aiškios diagnozės: kas šiuo metu labiausiai riboja rezultatą – kompetencijos ar požiūris? Praktikoje dažniausiai reikalingas abiejų sričių stiprinimas.
Būtent todėl kryptingi mokymai darbuotojams padeda ne tik suteikti žinių, bet ir suvienodinti komandos mąstymą, atsakomybės suvokimą bei darbo standartus.
Efektyvumas nėra vieno faktoriaus rezultatas
Komandos efektyvumas nėra nei vien įgūdžių, nei vien požiūrio klausimas. Tai jų tarpusavio balansas, kurį palaikyti padeda aiškus vadovavimas ir kryptingas ugdymas.
Įmonės, kurios tai supranta, ne ieško kaltų, o kuria sistemas, leidžiančias žmonėms dirbti geriau. Daugiau įžvalgų apie komandos ir organizacijos ugdymą galima rasti Mindaugasjasiunas.lt.
D.U.K
Kodėl komanda dirba daug, bet neefektyviai?
Dažniausiai dėl aiškumo, struktūros arba kompetencijų trūkumo.
Ar užtenka motyvuoti darbuotojus?
Ne, jei trūksta įgūdžių ir aiškių darbo standartų.
Kada verta investuoti į darbuotojų ugdymą?
Kai rezultatai stagnuoja, o komandos apkrova didėja.