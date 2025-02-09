Kai mirties rizika slypi kavos puodelyje: mokslininkai įspėja šias moteris

Kasdieninis ritualas, kurį mėgsta milijonai, kai kurioms moterims gali tapti pavojingu įpročiu. Gydytojai ragina atkreipti dėmesį į svarbius simptomus ir neignoruoti organizmo siunčiamų signalų.
Mėgstamas gėrimas slepia netikėtą pavojų
Ryte išgertas puodelis kavos daugeliui yra neatsiejama dienos pradžios dalis. Aromatingas gėrimas žadina, suteikia energijos ir pagerina nuotaiką. Tačiau mokslininkų tyrimai atskleidė, kad tam tikroms moterų grupėms šis įprotis gali kelti rimtą grėsmę sveikatai.
Problema ta, kad daugelis net neįtaria, jog priklauso rizikos grupei. Simptomai dažnai būna neaiškūs arba lengvai paaiškinami kasdieniais reikalais – stresu, nuovargiu ar meteojautrumu.
Ką iš tiesų daro kofeinas jūsų kraujagyslėms
Kofeinas veikia greitai ir intensyviai. Patekęs į organizmą, jis stimuliuoja nervų sistemą ir trumpam blokuoja adenoziną – medžiagą, kuri paprastai padeda kraujagyslėms atsipalaiduoti.
Rezultatas? Kraujospūdis pakyla per kelias minutes. Pikas pasiekiamas maždaug per valandą, o tada poveikis palaipsniui blėsta.
Klinikiniai tyrimai rodo konkretų poveikį:
- Sistolinis spaudimas pakyla 3–15 mmHg
- Diastolinis spaudimas pakyla 4–13 mmHg
Padidėjimo dydis priklauso nuo kelių veiksnių: kofeino dozės, individualaus jautrumo ir pradinio kraujospūdžio. Keli puodeliai iš eilės sustiprina poveikį, o kai kurios moterys yra žymiai jautresnės nei kitos.
Dideli tyrimai atskleidė netikėtą tiesą
Štai kur situacija tampa įdomesnė. Didelės apimties studijos, kuriose dalyvavo daugiau nei 315 000 žmonių, nerado ryšio tarp reguliaraus kavos gėrimo ir hipertenzijos išsivystymo.
Rezultatai buvo vienodi tiek moterims, tiek vyrams. Rizika nesikeitė nepriklausomai nuo to, kiek kavos žmonės gėrė per dieną. Net kofeino kiekis nepakeitė ilgalaikės rizikos.
Trumpalaikis kraujospūdžio padidėjimas po puodelio kavos – normalus reiškinys. Jis nelemia lėtinio aukšto kraujospūdžio. Dauguma moterų gali ramiai mėgautis mėgstamu gėrimu.
Kam kava iš tiesų pavojinga
Didžiausias pavojus gresia moterims, kurių ramybės kraujospūdis siekia 160/100 mmHg ar daugiau. Šiai grupei gėrimas gali tapti rimta problema.
Tyrimai parodė, kad moterims su labai aukštu pradiniu kraujospūdžiu, geriančioms dvi ar daugiau kavos porcijų per dieną, mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų rizika buvo dvigubai didesnė.
Atsargioms reikėtų būti ir toms, kurios:
- Jau serga širdies liga
- Turi diagnozuotų aritmijų
- Yra ypač jautrios kofeinui
Šioms moterims trumpalaikiai kraujospūdžio šuoliai gali būti kliniškai reikšmingi ir sukelti rimtų pasekmių.
Kiek puodelių galite išgerti saugiai
Daugumai moterų, neturinčių sunkios arterinės hipertenzijos, saikingas kavos vartojimas yra visiškai saugus. Saikingas reiškia iki keturių puodelių per dieną – toks kiekis nėra siejamas su ilgalaikiu aukštu kraujospūdžiu.
Praktiniai patarimai:
- Sekite, kiek puodelių išgeriate kasdien
- Kartkartėmis pasimatuokite ramybės kraujospūdį
- Atkreipkite dėmesį į simptomus po kavos gėrimo
Jei jūsų kraujospūdis nuolat viršija 160/100 mmHg, kavą ribokite iki vieno puodelio per dieną ir būtinai pasitarkite su gydytoju.
Kada būtina kreiptis į specialistą
Jei pastebėjote, kad po kavos jaučiatės blogiau, širdis plaka greičiau ar nereguliariai, kraujospūdis šokinėja – neignoruokite šių signalų.
Gydytojas įvertins jūsų individualią situaciją ir pateiks rekomendacijas. Galbūt pakaks sumažinti kavos kiekį, o gal prireiks peržiūrėti gydymo planą.
Atminkite: kava daugumai moterų nėra priešas. Ji pavojinga tik nedidelei grupei, turinčiai specifinių sveikatos problemų. Svarbiausia – žinoti, kuriai grupei priklausote.