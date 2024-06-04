Ar jūsų USB įkroviklis perkaista? Praktiniai patarimai, kaip to išvengti

USB įkroviklis, kuris įkaista labiau nei iki švelniai šiltos temperatūros, gali kelti saugos riziką, todėl svarbu išlikti ramiems ir veikti praktiškai. Ši pastraipa aprašo neatidėliotinus veiksmus, kurių reikia imtis, jei įkroviklis atrodo karštas, paprastus patikrinimus dėl pažeidimų ir saugių temperatūrų ribų, įkrovimo įpročius ir pastatymo vietas, kurios mažina kaitimą, taip pat kaip pasirinkti ir kada pakeisti įkroviklį. Vadovaudamiesi šiais punktais sumažinsite gaisro ir įrenginio pažeidimo riziką ir sužinosite, kokie požymiai turėtų paskatinti įkroviklį išmesti.
Pagrindiniai akcentai
- Nedelsdami atjunkite, jei įkroviklis tampa nemaloniai karštas, skleidžia kvapą arba matomi pažeidimai.
- Normalu, jei įkroviklis sušyla iki ~45–50 °C; temperatūros virš 60 °C rodo gedimą ir būtinybę pakeisti.
- Kraukite ant kieto, gerai vėdinamo paviršiaus, toliau nuo patalynės, saulės šviesos ir uždarų erdvių.
- Naudokite sertifikuotus įkroviklius ir laidus, atitinkančius įrenginio specifikacijas, su viršsrovės/šilumine apsauga.
- Pakeiskite ir atiduokite kaip elektronines atliekas pažeistus, pakitusią spalvą įgavusius, išsilydžiusius ar su pertrūkiais veikiančius įkroviklius; nemėginkite taisyti patys.
Neatidėliotinas saugumas: ką daryti, jei USB įkroviklis įkaista
Kai USB įkroviklis pastebimai įkaista, reikia nedelsiant imtis veiksmų, kad sumažintumėte riziką: atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo ir atjunkite įrenginį, perkelkite abu ant nedegaus paviršiaus, leiskite jiems atvėsti gerai vėdinamoje vietoje ir apžiūrėkite įkroviklį, ar nėra matomų pažeidimų (įtrūkimų, išsipūtimo, spalvos pakitimų ar degėsių kvapo), prieš svarstydami galimybę jį vėl naudoti.
Jei USB įkroviklis yra karštas, atjunkite jį, perkelkite ant nedegaus paviršiaus, leiskite atvėsti ir apžiūrėkite, ar nėra pažeidimų, prieš vėl naudodami
Stebėtojas turėtų vengti liesti karštus paviršius, laikyti degias medžiagas atokiau ir nebepradėti įkrovimo iš naujo, kol įkroviklis neatvės ir nebus nepažeistas.
Jei yra pažeidimų ar neįprastas kvapas, saugiai utilizuokite įkroviklį ir pakeiskite jį sertifikuotu įrenginiu.
Vėlesnio įkrovimo metu stebėkite įrenginio temperatūrą.
Ar mano USB įkroviklis perkaista? Greiti patikrinimai ir saugūs temperatūrų intervalai
Kiek karšta yra per karšta USB įkrovikliui? Paprasta taisyklė: šiltas – normalu, karštas liesti – įspėjimas. Patikrinkite trumpai paliesdami šoną ir galinę dalį; jei jis nemaloniai karštas (skausminga liesti) arba karštesnis nei prijungtas nešiojamojo kompiuterio maitinimo adapteris, nutraukite naudojimą.
Saugios paviršiaus temperatūros ribos įprastos apkrovos metu yra maždaug 30–50°C; ilgai išliekanti temperatūra virš 60°C rodo gedimo riziką.
Patikrinkite, ar nėra pakitusios spalvos, lydimosi požymių, dūzgimo ar išsipūtimo. Tikslesniam matavimui naudokite infraraudonųjų spindulių termometrą: 50–55°C – ribinė zona; virš 60°C įkroviklį reikia pakeisti.
Jei kyla abejonių, atjunkite ir pakeiskite sertifikuotu įkrovikliu.
Kaip įkrauti, kad būtų išvengta perkaitimo (vieta, įpročiai ir įrenginio naudojimas)
Gerai vėdinamoje, vėsioje vietoje, kai įkroviklis ir įrenginys padėti ant kieto, šilumą išsklaidančio paviršiaus, įkrovimas sukelia mažiau sulaikomos šilumos ir sumažina perkaitimo riziką. Praktiniai įpročiai mažina šiluminį stresą ir prailgina komponentų tarnavimo laiką.
- Vieta: Venkite minkštos patalynės, uždarų stalčių ar tiesioginių saulės spindulių; palikite 2–3 colių tarpą oro cirkuliacijai.
- Laikas: Atjunkite, kai visiškai įkrauta; venkite nuolatinio „trickle“ įkrovimo per naktį ir ilgo papildomo įkrovimo.
- Naudojimas: Įkrovimo metu sumažinkite intensyvų įrenginio naudojimą (žaidimai, transliacijos, vaizdo skambučiai); įjunkite mažos galios arba lėktuvo režimą, kad sumažintumėte apkrovą.
Stebėkite temperatūrą; nustokite naudoti, jei įrenginys neįprastai įkaista arba yra pažeistas.
Pasirinkite saugų įkroviklį ir kabelį: sertifikatai, specifikacijos ir kokybės požymiai
Išsprendus įkrovimo vietos ir naudojimo įpročių klausimus, dėmesį reikėtų nukreipti į pačią aparatinę įrangą: įkroviklis ir kabelis lemia, kaip efektyviai tiekiama energija ir kiek šilumos susidaro.
Rinkitės įkroviklius su pripažintais saugos sertifikatais (UL, ETL, CE arba lygiaverčiais regioniniais žymėjimais) ir laikykitės įrenginio gamintojo specifikacijų dėl įtampos, srovės stiprio, ir palaikomų greitojo įkrovimo protokolų. Teikite pirmenybę įkrovikliams su integruotomis apsaugomis: nuo viršsrovės, viršįtampos ir su šilumine atjungimo funkcija.
Naudokite kabelius, pritaikytus jungčiai ir srovei (ieškokite USB‑IF arba gamintojo nurodytų reitingų). Patikrinkite surinkimo kokybę: tvirti jungčių antgaliai, įtempio mažinimo (strain relief) elementai ir jokių atvirų laidų.
Sertifikuota, pagal specifikacijas parinkta ir kokybiškai pagaminta įranga sumažina perkaitimo riziką.
Kada pakeisti arba išmesti perkaistantį įkroviklį (pažeidimai ir įspėjamieji ženklai)
Dažnai perkaistantis įkroviklis rodo aiškius požymius, kad jį reikia nedelsiant pakeisti arba utilizuoti, kad būtų išvengta gaisro, elektros smūgio ar įrenginio pažeidimo. Įkroviklius reguliariai apžiūrėkite; pakeiskite, jei korpusas įtrūkęs, išsilydęs ar išsipūtęs, arba jei jungtys yra laisvos ir įjungiant kibirkščiuoja. Nuolatinis stiprus įkroviklio įkaitimas įprasto naudojimo metu yra nepriimtinas.
- Matomi pažeidimai: apdegimai, įtrūkimai, išsilydęs plastikas, atviri laidai.
- Veikimo sutrikimai: protarpinis įkrovimas, kibirkščiavimas, neįprasti kvapai arba įrenginys praneša apie įkrovimo gedimus.
- Fiziniai pakitimai: išsipūtimas, suminkštėjęs plastikas arba pakitusios spalvos lizdai.
Pažeistus įkroviklius utilizuokite pagal vietines elektronikos atliekų tvarkymo taisykles; nebandykite jų taisyti, nebent esate sertifikuotas specialistas.