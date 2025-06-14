Statistika liūdina: lietuviai per mažai dėmesio skiria savo burnos ertmės priežiūrai

klaipedosoc.lt nuotrauka
Odontologijos klinika daugeliui lietuvių vis dar siejasi ne su prevencija, o su skausmu ir būtinybe. Nors šiuolaikinė odontologija siūlo greitus, neskausmingus ir efektyvius sprendimus, tačiau statistika rodo, kad gyventojų požiūris į burnos ertmės priežiūrą keičiasi per lėtai. Dantų gydytojo kabinetas dažnai aplankomas tik tada, kai problemos jau pažengusios, o tai lemia sudėtingesnį ir brangesnį gydymą.
Sveikatos tyrimai rodo, kad daugiau nei 90 procentų suaugusių Lietuvos gyventojų turi bent vieną ėduonies pažeistą dantį. Tai vienas aukščiausių rodiklių Europoje. Dar liūdniau tai, kad nemaža dalis žmonių mano, jog kraujuojančios dantenos ar nemalonus burnos kvapas yra laikini reiškiniai, nors iš tiesų tai dažni rimtų burnos ligų signalai.
Ką atskleidžia burnos sveikatos statistika?
Lietuvoje atlikti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys rodo, kad tik apie 30 procentų suaugusiųjų reguliariai lankosi pas odontologą profilaktiniam patikrinimui bent kartą per metus. Tuo tarpu Skandinavijos šalyse šis rodiklis viršija 70 procentų. Skirtumas akivaizdus ir pasekmės ilgalaikės – prastesnė burnos sveikata lemia ne tik dantų netekimą, bet ir bendras organizmo problemas.
Moksliniai tyrimai vis dažniau pabrėžia ryšį tarp burnos ertmės ligų ir širdies bei kraujagyslių sutrikimų, diabeto ar net kvėpavimo takų ligų. Tai reiškia, kad odontologijos klinika tampa svarbia ne tik dėl estetikos ar gražios šypsenos, bet ir dėl bendros sveikatos.
Kodėl prevencija vis dar ignoruojama?
Viena pagrindinių priežasčių – klaidingas įsitikinimas, kad kasdienio dantų valymo pakanka. Nors taisyklinga burnos higiena namuose yra būtina, tačiau jos nepakanka pašalinti apnašoms ir akmenims, susikaupusiems sunkiai pasiekiamose vietose. Profesionalios burnos higienos neatlikimas ilgainiui sukelia dantenų uždegimus, periodontitą ir dantų netekimą.
Be to, dalis žmonių vis dar bijo odontologinių procedūrų, nors šiuolaikinė odontologijos klinika naudoja pažangias technologijas, kurios leidžia procedūras atlikti greitai ir beveik be diskomforto. Ši baimė dažnai paremta senomis patirtimis, kurios nebeatspindi dabartinės realybės.
Paprasti patarimai, kurie gali pakeisti statistiką
Norint pagerinti burnos ertmės sveikatą – nebūtina imtis sudėtingų priemonių. Specialistai pabrėžia, kad svarbiausia – reguliarumas. Profilaktinė apžiūra odontologijos klinikoje bent kartą per metus leidžia anksti pastebėti problemas ir išvengti sudėtingo gydymo.
Taip pat svarbu profesionali burnos higiena, kuri rekomenduojama atlikti kas 6–12 mėnesių, priklausomai nuo individualios situacijos. Tyrimai rodo, kad žmonės, reguliariai atliekantys profesionalią higieną, net iki 40 procentų rečiau susiduria su dantenų ligomis.
Kasdienėje rutinoje verta atkreipti dėmesį ir į taisyklingą dantų valymo techniką, tarpdančių priežiūrą bei mitybą. Cukraus perteklius ir dažni užkandžiavimai tarp valgymų tiesiogiai didina ėduonies riziką.
Kodėl odontologijos klinika turėtų tapti įpročiu, o ne būtinybe?
Pasaulio sveikatos organizacija rodo, jog reguliarūs profilaktiniai vizitai pas odontologą ir kasdienė burnos ertmės priežiūra reikšmingai sumažina ne tik ėduonies ir periodonto ligų paplitimą, bet ir bendrą lėtinių neužkrečiamųjų ligų naštą visuomenėje.
Tai reiškia, kad prevencinė burnos sveikatos priežiūra veikia kaip ilgalaikė investicija į gyvenimo kokybę, mažinanti sudėtingo gydymo poreikį, sveikatos sistemos apkrovą ir leidžianti žmonėms ilgiau išlikti darbingiems bei gerai besijaučiantiems.