Skarda namuose grįžta į madą: kur interjere ji atrodo stebėtinai gerai?

Dar prieš kelerius metus skarda namų viduje daugeliui būtų priminusi garažą, dirbtuves ar pramonines patalpas. Dabar požiūris keičiasi. Metalas vis dažniau atsiranda virtuvėse, svetainėse, prieškambariuose ir net miegamuosiuose, kur sukuria charakterį be bereikalingų dekoracijų. Įdomiausia, kad gerai parinkta skarda nebūtinai atrodo šalta. Šalia medžio, šiltos šviesos, tekstilės ar natūralaus akmens ji gali atrodyti stebėtinai jaukiai.
Čia slypi ir pagrindinė taisyklė. Metalo namuose nereikia daug. Kartais vieno paviršiaus pakanka, kad įprastas kambarys įgautų visiškai kitą nuotaiką.
Virtuvė yra bene lengviausia vieta pradėti
Virtuvėje metalas nieko nestebina, tačiau dažniausiai esame įpratę jį matyti buitinės technikos, plautuvės ar rankenėlių pavidalu. Didesnis metalinis paviršius jau sukuria kitokį įspūdį.
Skarda gali būti naudojama sienos daliai virš stalviršio, spintelių apdailai ar virtuvės salos šonams. Toks paviršius gražiai dera su tamsiais fasadais ir mediena. Interjeras tampa kiek griežtesnis, tačiau nepraranda namų jausmo.
Prieš renkantis verta pagalvoti ir apie kasdienybę. Virtuvėje paviršius gaus vandens, riebalų, pirštų žymių, todėl svarbi ne vien jo išvaizda. Medžiaga turi būti tinkama numatytai vietai ir lengvai prižiūrima.
Svetainėje metalui reikia duoti vieną aiškų vaidmenį
Didžiausia klaida prasideda tada, kai pamačius gražų metalinį akcentą norisi jį pakartoti visur. Metalinė siena, lentynos, stalas, šviestuvai ir dar keli aksesuarai vienoje patalpoje gali greitai sukurti dirbtuvių įspūdį.
Kur kas įdomiau atrodo vienas ryškesnis paviršius. Čia skardos lakštai suteikia nemažai laisvės, nes juos galima rinktis sienos fragmentui, baldo fasadui, židinio zonai ar dekoratyvinei plokštei.
Esu matęs interjerų, kuriuose nedidelė metalo detalė pakeičia visą kambario nuotaiką. Paprasta medinė lentyna su metaliniu pagrindu staiga atrodo solidesnė. Šviesi siena su tamsesnio metalo intarpu įgauna gylio. Nereikia brangių dekoracijų, nes pati medžiaga tampa akcentu.
Prieškambaris atlaiko drąsesnius pasirinkimus
Prieškambaryje paprastai praleidžiame mažiau laiko, todėl čia galima sau leisti daugiau charakterio. Metalinė spintelės apdaila, sienos dalis prie pakabų ar nedidelė konsolė gali atrodyti labai natūraliai.
Yra ir praktinė pusė. Prieškambario sienos dažnai kenčia nuo batų, krepšių, dviračių ar šlapių striukių. Tinkamai parinktas metalinis paviršius tokioje vietoje gali būti praktiškesnis už dažytą sieną. Įbrėžimai ar naudojimo žymės kai kuriuose interjeruose net suteikia medžiagai charakterio.
Vis dėlto verta įvertinti, kiek natūralios šviesos gauna patalpa. Mažame ir tamsiame prieškambaryje didelis tamsios skardos plotas gali vizualiai sumažinti erdvę. Šviesesnis ar švelniau šviesą atspindintis paviršius čia dažnai veikia geriau.
Miegamajame skarda skamba keistai, kol jos nepamatai
Miegamasis turbūt paskutinė vieta, su kuria instinktyviai siejame metalą. Vis dėlto būtent kontrastas gali duoti gražų rezultatą. Minkšta patalynė, mediena, kilimas ir šiltas apšvietimas sukuria foną, kuriame nedidelė metalinė detalė atrodo daug švelniau nei galima tikėtis.
Tai gali būti lovos galvūgalio fragmentas, naktinio stalelio paviršius ar sieninė detalė. Čia nereikia siekti sterilaus blizgesio. Matinis, šlifuotas ar natūralesnę tekstūrą turintis metalas dažnai atrodo maloniau, nes neperima viso dėmesio.
Geriausiai atrodo ten, kur jos nesitiki
Metalas namuose veikia įdomiausiai tada, kai naudojamas su saiku. Jis gali suteikti virtuvei daugiau charakterio, apsaugoti prieškambario sieną ar tapti netikėtu svetainės akcentu. Tačiau prieš perkant verta vertinti visą kambario medžiagų derinį.
Jeigu aplink daug stiklo, betono ir metalo, papildoma skarda gali sustiprinti šaltumo pojūtį. Jeigu namuose vyrauja medis, audiniai ir šiltesni paviršiai, metalas tampa maloniu kontrastu.
Būtent dėl to skardos sugrįžimas į namų interjerą nėra vien trumpalaikė dekoravimo užgaida. Tai medžiaga, kuri gali būti praktiška, ilgaamžė ir vizualiai stipri. Svarbiausia nesistengti ja užpildyti kambario. Kartais pakanka vienos vietos, prie kurios užėjęs į namus žmogus sustoja sekundei ilgiau ir paklausia: „O čia tikrai skarda?“