Šilumos siurblių įrengimo ir priežiūros ypatumai: nuo projekto iki kasdienės eksploatacijos

Šilumos siurblių įrengimas ir priežiūra yra sudėtingas procesas, kurio sėkmė priklauso nuo trijų pagrindinių etapų: kruopštaus projekto, kvalifikuoto montavimo ir reguliarios priežiūros.
Kiekvienas iš šių etapų yra lygiai tokio pat svarbus, ir tik jų derinys užtikrina ilgalaikį ir efektyvų įrangos veikimą. Pats procesas prasideda ne nuo įrenginio pirkimo, o nuo detaliausios objekto analizės. Šis parengiamasis darbas yra esminis norint išvengti dažniausių klaidų ir pasiekti maksimalų sistemos efektyvumą.
Pirmasis ir esminis žingsnis – tai profesionalus šilumos nuostolių skaičiavimas. Jis atliekamas atsižvelgiant į namo architektūrą, atitvarų konstrukcijų šilumos izoliacijos kokybę, langų energetinį efektyvumą ir vėdinimo ypatumus. Tikslus skaičiavimas leidžia parinkti optimalų šilumos siurblio galingumą. Per mažas įrenginys nešildys efektyviai šaltuoju metų laiku, versdamas naudoti brangius papildomus šildymo šaltinius. Per didelis siurblys veiks trumpais ciklais (įsijungs-išsijungs), kas žymiai padidins susidėvėjimą ir sumažins energinį efektyvumą.
Montavimo etape ypatingas dėmesys skiriamas išorinio bloko vietos parinkimui. Jis turi būti sumontuotas gerai vėdinamoje erdvėje, toli nuo rūkymo vietų ir kiemo virtuvių išmetamų vamzdžių, kad išvengtumėte riebalų garų ir kvapų įsisiurbimo į sistemą. Blokas turi stovėti ant tvirtos, vibracijų nesuarančios pagrindo ar specialaus laikiklio. Vidinio bloko (arba blokų) montavimas taip pat reikalauja atidrumo – svarbu užtikrinti laisvą oro cirkuliaciją prie išmetimo ir įsiurbimo anūzų. Oro srauto sutrikdymas gali smarkiai sumažinti našumą ir padidinti energijos suvartojimą.
Techninė priežiūra, kurią atlieka pats naudotojas, yra gana paprasta, tačiau nepakeičiama. Pagrindinė užduotis – reguliariai, rekomenduojama kartą per mėnesį, tikrinti ir valyti išorinio bloko šilumokaitį (reketė radiatorius) nuo sukibusių dulkių, lapų, topolių pūkų ar kitų nešvarumų. Užsikimšus šilumokaičiui, šilumos mainai smarkiai pablogėja, o įrenginys pradeda vartoti daugiau elektros. Tai galima padaryti nenaudojant aštrių ar metalinių priemonių, o tiesiog švelniai valant šepečiu ar nusiplovus vandens srove nuo vidaus į išorę. Taip pat reikėtų periodiškai pasitikrinti, ar išoriniame bloke nėra ledo kaupimosi žiemą. Dauguma šiuolaikinių modelių turi automatinį atitėkimo ciklą, tačiau stipriai užšalusį aparatą gali tekti atitėkinti rankiniu režimu.
Vidinio bloko priežiūra apima oro filtraus valymą. Užsikimšę filtrai ne tik prastina oro kokybę patalpoje, bet ir verčia sistemos ventiliatorių dirbti su padidinta apkrova. Dažniausiai filtrai lengvai išimami ir gali būti išplauti šiltu vandeniu bei gerai išdžiovinti. Be to, verta reguliariai klausytis sistemos veikimo. Per didelis triukšmas, vibracijos ar nestabilus veikimas gali būti pirmieji gedimo požymiai, kuriuos pastebėjus reikėtų nedelsiant kreiptis į specialistus.
Ilgalaikį patikimumą užtikrina kasmetinė techninė apžiūra, atliekama sertifikuoto specialisto. Jis patikrins šaldymo kontūro sandarumą, elektros jungčių įtempimą, slėgį sistemoje, drenažo vamzdelio prašvarumą ir atliks visapusį sistemos veikimo testą, įvertindamas jos energinį efektyvumą. Šis profilaktinis darbas padeda nustatyti ir pašalti mažas problemas, kol jos nevirto rimtais ir brangiais gedimais.