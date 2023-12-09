Pirmieji metai su šuniuku: klaidos, kurias daro beveik visi nauji šeimininkai

Pasiėmėte šuniuką. Namuose euforija, vaikai dūksta, socialiniuose tinkluose pilna nuotraukų. Bet praėjus kelioms savaitėms prasideda realybė – nemigo naktys, sukramtyti baldai, balos ant grindų. Ir klausimai. Daugybė klausimų, į kuriuos niekas iš anksto neatsakė.
Štai keletas dalykų, kuriuos verta žinoti prieš prasidedant chaosui.
Socializacijos langas užsidaro greičiau nei manote
Šuniuko smegenys intensyviausiai formuojasi iki maždaug šešiolikos savaičių amžiaus. Šiuo laikotarpiu jis turėtų patirti kuo daugiau įvairių patirčių: sutikti skirtingų žmonių, išgirsti miesto garsus, pamatyti kitus gyvūnus, važiuoti automobiliu.
Kas nutinka, jei šį langą praleidžiate? Užauga šuo, kuris bijo nepažįstamų žmonių, stresuoja dėl triukšmo arba agresyviai reaguoja į kitus šunis. Elgesio korekcijai vėliau prireiks mėnesių ar metų darbo su kinologu.
Problema ta, kad socializacijos langas sutampa su vakcinacijos periodu. Šuniukas dar neturi pilno imuniteto, o jūs turite jį supažindinti su pasauliu. Sprendimas – kontroliuojama aplinka. Kvieskite draugus į namus, vežiokite automobiliu, leiskite stebėti miesto gyvenimą iš saugaus atstumo. Kontaktą su nežinomais gyvūnais ribokite, bet izoliacijos venkite.
Pirmas vizitas pas veterinarą: ne tik formalumas
Daugelis šeimininkų pirmą kartą kreipiasi į veterinarą tik tada, kai šuniukas jau serga. Tai klaida. Pirmasis vizitas turėtų įvykti per kelias dienas po šuniuko įsigijimo – net jei jis atrodo visiškai sveikas.
Veterinaras patikrins bendrą sveikatos būklę, aptars vakcinacijos grafiką, įvertins mitybą. Tai ir galimybė užduoti klausimus, kurių susikaupė per pirmąsias dienas. Veterinaras Vilniuje taip pat patars dėl kirmėliukų profilaktikos, parazitų kontrolės ir kitų dalykų, apie kuriuos nauji šeimininkai dažnai pamiršta.
Be to, ankstyvos apsilankymai padeda šuniukui priprasti prie klinikos aplinkos. Jei pirmas vizitas bus susijęs su skausmu ar stresu, gyvūnas gali likti įbaugintas visam gyvenimui.
Maitinimas: per daug meilės kenkia
Šuniukas žiūri tomis akimis, ir širdis tirpsta. Norisi duoti skanėstą, dar vieną, dar… Po kelių mėnesių turite apkūnų paauglį, kuris atsisako valgyti normalų maistą ir elgetauja prie stalo.
Nutukimas šunims – rimta problema. Jis didina riziką sąnarių ligoms, širdies problemoms, diabetui. O prasideda viskas nekaltu skanėstu nuo stalo.
Maistas turi būti dozuojamas pagal šuniuko amžių ir svorį. Skanėstai – tik kaip paskatinimas dresūroje, ne kaip meilės išraiška. Ir jokio žmonių maisto: druska, prieskoniai, svogūnai, šokoladas – visa tai šunims kenksmingas arba tiesiog pavojinga.
Dresūra prasideda pirmą dieną
Ne, nelaukite, kol šuniukas paaugs. Nelaukite, kol baigsis vakcinacija. Nelaukite, kol turėsite laiko. Dresūra prasideda tą akimirką, kai šuniukas peržengė jūsų namų slenkstį.
Pirmosios pamokos paprastos: vardas, „sėdėk”, „ne”, tualeto reikalai. Šuniuko smegenys kaip kempinė – jis mokosi nuolat, net kai jūs nesimokote. Klausimas tik, ko jis mokosi: gerų įpročių ar blogų.
Nuoseklumas čia svarbiausias dalykas. Jei šiandien leidžiate lipti ant sofos, o rytoj draudžiate – šuniukas nesupras ir abu būsite nusivylę. Šeimos nariai turi susitarti dėl taisyklių ir jų laikytis visi.
Dantų keitimas: skausminga fazė
Maždaug trijų keturių mėnesių amžiuje šuniukas pradeda keisti dantis. Tai skausminga – dantenų niežėjimas, diskomfortas, noras viską kramtyti. Būtent tada kenčia jūsų baldai, batai ir laidai.
Sprendimas – nukreipti kramtymo instinktą tinkama linkme. Specialūs kramtomieji žaislai, šaldyti skanėstai, net šaldytos morkos – visa tai padeda malšinti diskomfortą ir apsaugo jūsų turtą.
Svarbu stebėti, kaip keičiasi dantys. Kartais pieniniai dantys neiškrenta savaime ir trukdo nuolatiniams. Tokiu atveju gali prireikti veterinaro pagalbos.
Pirmieji skiepai: grafikas, kurio verta laikytis
Vakcinacija – ne vienkartinis įvykis, o procesas. Skiepai šunims pradedami maždaug šešių aštuonių savaičių amžiuje ir tęsiami keliais etapais. Pilnas pirminis imunitetas susiformuoja tik po visų numatytų dozių.
Grafikas priklauso nuo vakcinos tipo ir gamintojo rekomendacijų. Paprastai tai du trys vizitai kas tris keturias savaites. Praleisti ar atidėti – rizikinga, nes šuniukas lieka neapsaugotas nuo pavojingų ligų.
Po pirminio kurso – kasmetinė arba kas trejų metų revakcinacija, priklausomai nuo vakcinos. Šį grafiką su jumis aptars veterinaras ir padės jo laikytis.
Kantrybė – svarbiausia investicija
Pirmieji metai su šuniuku – tai maratonas, ne sprintas. Bus dienų, kai norėsite viską mesti. Bus naktų, kai miegosite po tris valandas. Bus momentų, kai abejosit savo sprendimu.
Tai normalu. Beveik visi nauji šeimininkai per tai praeina. Svarbu nepasiduoti ir prisiminti, kad šis chaotiškas padaras po metų taps jūsų ištikimiausiu draugu. Jei investuosite laiką ir pastangas dabar – rezultatai lydės visą šuns gyvenimą.