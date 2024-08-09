Matcha ir odos sveikata: ar žalieji milteliai iš tiesų gerina veido būklę?

Kartais mes pervertinam tai, ką dedam ant veido, ir pamirštam tai, ką įdedam į kūną. Oda kalba apie mus. Apie miegą, mitybą, stresą, gėrimus, įpročius. Ir kai pokyčių norisi natūralių – verta pažiūrėti, kas paprasta, bet veikia.
Vienas iš dalykų, kuris vis dažniau sugrįžta į pokalbius apie sveikatą ir grožį – matcha. Tie žalieji milteliai, kurie iš pradžių atrodo kaip dar vienas trendas, bet galiausiai įsitvirtina lentynoje šalia lūpų balzamo ir kolageno.
Kuo matcha naudinga odai?
Pirmiausia – antioksidantais. Ne tomis skambiomis frazėmis iš reklamos, o realiomis veikliosiomis medžiagomis, kurios padeda kūnui kovoti su oksidaciniu stresu. Vienas pagrindinių veikėjų čia – EGCG (egzotiškai skambantis, bet paprastas katechinas), padedantis kovoti su uždegiminėmis reakcijomis organizme. O kai kūne mažiau uždegimų – veidas tai pasako greitai.
Oda tampa mažiau jautri, sumažėja paraudimas, rečiau atsiranda bėrimų. Tą patvirtina ir praktika, ir tyrimai.
Kas nutinka po savaitės ar dviejų?
Kai kas sako, kad „veidas nušvinta“. Kiti – kad „atrodo švaresnis“. Realybė? Priklauso nuo organizmo. Bet jeigu matcha geriama nuosekliai – pokytis neišvengiamas.
Dažniausiai pirmiausia pasikeičia tonas – mažiau pilkumo. Po to atsiranda minkštumo jausmas, mažiau tempimo.
Ir dar vienas labai ryškus dalykas – mažėja poreikis nuolat teptis „kažkuo“. Oda ima „dirbti“ pati.
Vidinė ramybė = mažiau spuogų
Daugybė odos problemų susijusios ne su išorės nešvarumais, o su vidumi. Kai kūnas stresuoja – odai pirmiausia kliūva. Kortizolio šuoliai skatina riebalų perteklių, išbalansuoja hormoninę pusiausvyrą, išprovokuoja uždegiminius židinius.
Matcha švelniai reguliuoja šiuos procesus. Suteikia energijos, bet be chaoso. Net ir kavos mėgėjos dažnai pastebi – po perėjimo prie žalios arbatos, veidas ramėja.
Kas dar veikia – bet dažnai nepastebima
Matcha natūraliai drėkina. Ne tiesiogiai – ji skatina gerti daugiau vandens, nes puodelis dažnai tampa ritualu. Ir kai gėrimas malonus, natūralu, kad išgeri daugiau.
Taip pat gerėja virškinimas. O kaip žinom – kai žarnynas švarus, oda neapsunkinta.
Ir čia svarbu paminėti – kokia matcha vartojama. Tik ekologiška, tik iš Japonijos. Jokie kiniški pakaitalai ar spalvoti milteliai iš interneto nesuteiks to paties efekto.
Kur pradėti?
Pradėti galima nuo vieno ryto. Nereikia drastiškai atsisakyti kavos ar pakeisti visą rutiną. Tiesiog pabandyti. Įmaišyti arbatinį šaukštelį žaliosios arbatos miltelių į šiltą vandenį, pažiūrėti kaip reaguoja skonis, kūnas, mintys.
Jeigu tinka – padaryti tai kasdieniu įpročiu. Nes odai reikia stabilumo, ne šoko.
Kur ieškoti kokybės?
Jei svarbu, ką geri – rinkis patikimus šaltinius. Tokia matcha tinka kasdienai, nes jos kokybė neabejotina.
Jei ieškai tikros naudos, ne efektų – tavo veidas pasakys, kada pataikei.
Grožis ne visada prasideda nuo veidrodžio. Kartais – nuo puodelio.