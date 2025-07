Kraustaisi iš buto? Šis patarimas padėjo sutaupyti 300 € vos per vieną dieną

Niekas nemėgsta kraustytis. Dėžės, sunkūs baldai, skubėjimas, nuovargis, prakeiktas kavos staliukas, kuris niekaip netelpa į lifto duris. Ir svarbiausia – nerimas, kad kažkas suduš, sulūš ar pasimes. Ši istorija – apie tai, kaip viena spontaniška žinutė internete padėjo ne tik išsaugoti nervus, bet ir sutaupyti pinigus.

Planuoti planavau, bet vis tiek viskas griuvo

Kraustytis planavau iš anksto. Pasižymėjau datas, su draugu sutarėm, kad padės, užsisakiau mikroautobusą. Viskas atrodė apgalvota – iki tos dienos, kai prasidėjo realus veiksmas.

Vairuotojas vėlavo, draugas pasakė, kad susirgo, o aš stovėjau laiptinėje su šešiolika dėžių ir didžiule dviaukšte lova. Ir tada tai nutiko – šaldytuvas nukrito nuo vežimėlio. Tiesiog. Griuvo garsiai, širdy – dar garsiau. Tą akimirką supratau, kad bandymas „padaryti pigiai“ kainuos brangiai.

Gelbėjimosi ratas: atsitiktinai atrasta AE Trans

Panikoje ėmiau googlinti. „Perkraustymo paslaugos Vilniuje.“ Paspaudžiau pirmą pasitaikiusią nuorodą – AE Trans. Nebeturėjau ką prarasti, tik šaldytuvo šoną. Paskambinau. Jie pasakė: „Atvažiuosim per valandą. Atvešim viską, sutvarkysim, supakuosim.“

Ir jie atvyko. Su šypsenomis. Su daiktų apsaugomis. Su vežimėliais. Su kantrybe. Vos per tris valandas visas mano butas buvo jau sunkvežimyje – be jokios netvarkos, be papildomo streso.

Kiek kainuoja „pats padarysiu“?

Iki tol maniau, kad viską daryti pačiam yra pigiau. Bet realybė kitokia. Suskaičiuokime:

Mikroautobuso nuoma: 70 €

Degalai: 30 €

Pakavimo plėvelės, dėžės: 45 €

Sugadintas šaldytuvas: 150 €

Draugo „už alų“ atlygis: 20 €

Stresas, galvos skausmas ir praleista diena: neįkainojama

Iš viso – apie 300 €, o gal ir daugiau. Tuo tarpu AE Trans paslauga kainavo mažiau, o rezultatas – profesionalus.

Ne paslauga, o išsigelbėjimas

Tai nėra tik pervežimas. Jie tikrai žino, ką daro. Baldai apsukti, vežami saugiai. Viskas vyksta be panikos, ramiai, greitai. Vienintelis dalykas, kurį turėjau padaryti – pasakyti, kuris kambarys kur. Ir net kavą jie atsisakė – sakė, per dieną gauna dešimt puodelių.

Vienas vyrukas jų komandoje pasakojo, kad krausto žmones jau aštuonerius metus. Jam tai kaip tetris – sudėlioja viską į sunkvežimį taip, kad nė vienas puodelis nesuskyla.

Pamoka visam gyvenimui

Nuo tos dienos draugams ir pažįstamiems kartoju tą patį: jei kraustaisi – neeksperimentuok su atsitiktiniais žmonėmis ar vieno žmogaus planu. Užsisakyk profesionalus. Geriausia – https://ae-trans.lt/. Jie atvažiuos, pakraus, perveš, iškraus. Be streso. Be sugadintų baldų. Be papildomų išlaidų, kurios slepiasi po žodžiu „pigiau“.

Ir svarbiausia – sutaupysi ne tik pinigus, bet ir savo ramybę.