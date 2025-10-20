Kolegos po komandinio renginio pasakė tai, ko vadovas nesitikėjo

Vienos Vilniaus IT įmonės vadovas nusprendė surengti netradicinį komandos vakarą – vietoj restorano išvežė kolektyvą į mišką. Grįžus visi gavo anoniminę anketą. Rezultatai nustebino: devyni iš dešimties dalyvių rašė ne apie maistą ar vietą, o apie tai, kad „pagaliau pajutau, jog kolegos yra žmonės, ne tik el. pašto adresai.”
Tai nėra išskirtinis atvejis. Darbuotojai vis dažniau vertina ne prabangą, o autentiškumą.
Kas iš tiesų veikia
Tyrimai rodo, kad komandiniam ryšiui stiprinti efektyviausios tos veiklos, kuriose dalyviai atsiduria vienodoje padėtyje – visi pradedantieji, visi šiek tiek už komforto zonos ribų. Todėl populiarėja formatai, susiję su gamta, fiziniu iššūkiu ir praktinių įgūdžių mokymusi.
Šiandien renginių organizavimas įmonėms apima labai skirtingus formatus: nuo kelių valandų orientacinio žygio iki visos dienos programos su užduotimis, kur komanda turi statyti prieglobstį, kurti ugnį ar orientuotis pagal žemėlapį. Svarbiausia, kad visi dalyviai būtų aktyvūs, o ne stebėtojai.
Detalės, kurios kuria prisiminimus
Organizatoriai, turintys patirties, žino vieną svarbią taisyklę: žmonės prisimena ne programą, o detales. Mažas suvenyras, kurį dalyviai parsiveža namo, dažnai tampa stipresniu prisiminimu nei pati veikla.
Viena populiarėjanti praktika – leisti dalyviams patiems pasigaminti ką nors per renginį. Tai gali būti medinis pakabukas, odinė apyrankė ar paprasčiausias personalizuotas raktų pakabukas, surinktas iš kelių komponentų. Tam nereikia sudėtingų medžiagų – pakanka medienos detalės, odos juostelės, o tvirtinimui puikiai tinka žiedai raktams su grandinėle – smulkmena, kuri paverčia rankdarbį tikru aksesuaru.
Ko darbuotojai nepasakys tiesiai
Daugelis žmonių nesako vadovui, kad jiems reikia ne didesnės premijos, o jausmo, kad priklauso komandai. Tai ypač aktualu hibridinėse organizacijose, kur žmonės susitinka gyvai tik per susirinkimus. Neformalios, kūrybinės ar fizinės veiklos užpildo tą tarpą, kurio „Zoom” skambučiai negali užpildyti.
Geriausias komandinis renginys – ne tas, kuris atrodo įspūdingiausiai nuotraukose, o tas, apie kurį žmonės kalba dar po mėnesio. Ir dažniausiai tai būna kažkas netikėtai paprasto.