Kolageno papildai išpopuliarėjo ne veltui, bet ką apie juos verta žinoti prieš perkant?

Kolageno miltelių galima pamatyti sportuojančių žmonių virtuvėse, grožio prekių lentynose ir net rytinės kavos puodeliuose. Vieni jį renkasi dėl odos, kiti galvoja apie sąnarius, sausgysles ar aktyvaus gyvenimo būdo keliamą krūvį. Susidomėjimas suprantamas, tačiau pamačius kelias dešimtis skirtingų pakuočių kyla kur kas praktiškesnis klausimas: kuo jos skiriasi?
Vien užrašo „collagen“ priekinėje pakuotės pusėje tam neužtenka. Prieš perkant verta perskaityti sudėtį, pasižiūrėti kolageno šaltinį, porcijos dydį ir kiek produkto iš tikrųjų gaunate per dieną. Kartais panašiai atrodantys papildai slepia gana skirtingą turinį.
Kodėl apskritai kalbame apie kolageną?
Kolagenas yra struktūrinis baltymas, natūraliai esantis žmogaus organizme. Jo randama odoje, kauluose, kremzlėse, sausgyslėse ir kituose jungiamuosiuose audiniuose. Organizmas kolageną gamina pats, naudodamas aminorūgštis, gaunamas su maistu.
Su amžiumi natūrali jo gamyba mažėja. Tam įtakos gali turėti ir gyvenimo būdas, saulės poveikis bei rūkymas. Dėl šios priežasties kolageno produktai dažnai pasirenkami žmonių, kurie rūpinasi oda arba daug dėmesio skiria sąnariams ir fiziniam aktyvumui.
Vis dėlto papildas nėra pažadas, kad išgertas kolagenas nukeliaus būtent ten, kur norėtume. Virškinimo metu baltymai skaidomi, o organizmas gautas medžiagas naudoja pagal savo poreikius.
Hidrolizuotas kolagenas ir peptidai – ką reiškia šie užrašai?
Skaitant pakuotes dažnai pasitaiko terminai „hidrolizuotas kolagenas“ arba „kolageno peptidai“. Paprastai tariant, tai kolagenas, suskaidytas į mažesnes dalis.
Tokia forma patogi ir kasdienybėje. Milteliai dažniausiai lengvai maišomi su vandeniu ar kitu gėrimu, todėl porciją paprasta įtraukti į įprastą mitybą.
Renkantis kolagenas papildai kategorijos produktą verta žiūrėti ne į garsiausią pažadą ant pakuotės, o į tai, kokia kolageno forma naudojama, iš kur jis gautas ir kiek jo yra rekomenduojamoje porcijoje. Šie duomenys leidžia daug lengviau palyginti kelis produktus.
Jūrinis ar galvijų kolagenas?
Kolagenas papilduose gali būti gaunamas iš skirtingų gyvūninės kilmės šaltinių. Dažnai sutinkamas galvijų ir jūrinis, gaunamas iš žuvų, kolagenas.
Vieno varianto paskelbti geriausiu visiems būtų sunku. Pasirinkimą gali lemti mitybos įpročiai, produkto kaina, skonis, kolageno tipas ar individualus toleravimas.
Žuvims alergiškam žmogui jūrinės kilmės produktas, žinoma, nėra tinkamas pasirinkimas. Dėl to kolageno šaltinis neturėtų likti nepastebėtas ingredientų sąraše.
Kiek kolageno iš tikrųjų yra porcijoje?
Čia prasideda įdomioji etiketės dalis. Didelė pakuotė dar nereiškia didelės kolageno porcijos.
Vieno produkto rekomenduojama porcija gali būti keli gramai, kito gerokai didesnė. Todėl verta palyginti tris skaičius: kolageno kiekį porcijoje, porcijų skaičių pakuotėje ir visos pakuotės kainą.
Toks skaičiavimas leidžia suprasti realią vienos porcijos kainą. Kartais iš pirmo žvilgsnio brangesnis produktas turi daugiau kolageno ir daugiau porcijų, todėl ilgesniam vartojimui kainuoja panašiai ar net mažiau.
Verta perskaityti ir visą ingredientų sąrašą. Skonio produktuose gali būti saldiklių, aromatinių medžiagų ar kitų priedų. Jei norisi paprastesnės sudėties, galima rinktis neutralaus skonio kolageno miltelius.
O ką rodo tyrimai?
Kolageno tema nėra tokia paprasta, kaip kartais atrodo iš reklaminių pažadų. Tyrimuose vertinamas galimas poveikis odos būklei, sąnariams ir kitoms organizmo funkcijoms, tačiau rezultatus reikia vertinti su tam tikra atsarga.
Kai kurie tyrimai rodo galimą naudą sąnarių funkcijai ir diskomfortui, o odos tyrimų rezultatai nėra visiškai vienodi. Skiriasi naudojamos kolageno formos, dozės, tyrimų trukmė ir dalyvių grupės.
Todėl užrašai apie stulbinantį poveikį per labai trumpą laiką turėtų kelti daugiau klausimų nei pasitikėjimo.
Geras pasirinkimas prasideda nuo paprastos etiketės
Perkant kolageną nereikia tapti maisto chemiku. Dažniausiai pakanka kelių minučių.
Patikrinkite kolageno šaltinį ir formą, jo kiekį porcijoje, papildomus ingredientus bei rekomenduojamą vartojimą. Jei lyginate kelias pakuotes, paskaičiuokite ir vienos porcijos kainą.
Svarbiausia turėti realius lūkesčius. Kolagenas gali būti mitybos papildymo dalis, tačiau jis nepakeičia visaverčio maisto, pakankamo bendro baltymų kiekio, fizinio aktyvumo ir kitų kasdienių įpročių. O jeigu produktą renkatės dėl sveikatos problemos ar vartojate vaistus, jo vartojimą verta aptarti su gydytoju ar kitu kvalifikuotu sveikatos specialistu.