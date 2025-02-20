Kokteilis vietoje maisto: kada patogu, o kada geriau rinktis normalią lėkštę

Rytas vėluoja, susitikimas prasidės po dvidešimties minučių, o pusryčiams laiko beveik neliko. Į plaktuvą keliauja milteliai, pienas, bananas ir po minutės maistas jau rankoje. Tokioje situacijoje kokteilis atrodo genialiai paprastas. Didesnė problema prasideda tada, kai tuo pačiu principu pakeičiami pietūs, vakarienė, o kartais ir pusryčiai.
Baltymų gėrimas gali būti patogus būdas papildyti mitybą, tačiau įprasti proteino milteliai nėra tas pats, kas visavertis valgis. University College London Hospitals dietologai pažymi, kad baltymų milteliai nesuteikia visų subalansuotai mitybai reikalingų maistinių medžiagų, todėl juos rekomenduojama vertinti kaip priedą prie maisto, o ne nuolatinį jo pakaitalą.
Skubų rytą kokteilis gali būti geriau nei nieko
Yra dienų, kai idealus maistas tiesiog neįvyksta. Ankstyvas skrydis, kelios paskaitos iš eilės, sporto treniruotė prieš darbą ar susitikimas per pietus gali palikti labai mažai laiko valgymui.
Tokiu metu baltymų kokteilis gali padėti išvengti situacijos, kai iki vakaro gyvenama kava ir sausainiais. Jei į gėrimą dedamas pienas ar jo alternatyva, vaisiai, avižos, riešutų sviestas, jis tampa sotesnis ir maistine prasme turtingesnis nei miltelių porcija su vandeniu.
Visgi patogumas neturėtų nepastebimai virsti įpročiu atsisakyti normalaus maisto. NHS rekomenduoja pagrindiniame racione išlaikyti daržoves ir vaisius, krakmolingus produktus, baltymų šaltinius, pieno produktus ar jų alternatyvas bei riebalų šaltinius. Viename paprastame proteino gėrime visa tai retai telpa.
Sotumas prasideda ne nuo skaičiaus ant pakuotės
Ant buteliuko gali būti parašyta 25 gramai baltymų, tačiau po valandos žmogus vėl vaikšto aplink šaldytuvą. Priežastis gana žemiška: valgymo patirtį sudaro daugiau nei baltymų kiekis.
Įprastoje lėkštėje gali būti kiaušinių arba ankštinių, bulvių ar kruopų, daržovių, jogurto, avokado ar kito riebalų šaltinio. Toks maistas suteikia skaidulų, vitaminų, mineralų ir skirtingų maistinių medžiagų. NHS nurodo, kad įprasti baltymų šaltiniai, tokie kaip pupelės, ankštiniai, žuvis, kiaušiniai ir mėsa, suteikia baltymų, vitaminų bei mineralų.
NHS klinikinėje informacijoje žmonėms, kuriems reikia didesnio baltymų kiekio, netgi rekomenduojama pirmenybę teikti maistui, nes baltymingi produktai suteikia kitų vertingų medžiagų ir gali ilgiau palaikyti sotumą.
Proteino gėrimas ir maisto pakaitalas nėra tas pats produktas
Čia etiketės kartais suklaidina. Proteino miltelių tikslas dažniausiai yra suteikti papildomą baltymų porciją. Specialūs maisto pakaitalai formuluojami kitaip: juose gali būti kontroliuojamas energijos kiekis, pridėta vitaminų ir mineralų, kad produktas labiau atitiktų viso valgio paskirtį.
Mersey Care NHS maisto pakaitalais vadina tam skirtus kokteilius, batonėlius, sriubas ar glotnučius, kurie papildomi vitaminais bei mineralais ir naudojami struktūruotame mitybos plane. Paprastas išrūgų proteinas su vandeniu tokios paskirties automatiškai neįgauna.
Dėl to užrašas „30 g protein“ dar nėra ženklas, kad buteliukas gali kasdien pakeisti pietus.
Po sporto nereikia rinktis vienos stovyklos
Po treniruotės žmogus neretai mano turintis du variantus: skubiai išgerti kokteilį arba prarasti visą treniruotės naudą. Toks spaudimas nereikalingas.
Jeigu po sporto greitai pavalgysite normalų patiekalą su baltymų šaltiniu, proteino gėrimas gali būti nereikalingas. Jei iki vakarienės liko kelios valandos, kokteilis tampa patogesnis variantas. Mayo Clinic dietologų medžiagoje proteino milteliai vertinami būtent kaip patogus būdas papildyti mitybą, kai baltymų sunku surinkti dėl dienos ritmo.
Man toks požiūris atrodo daug sveikesnis ir piniginei. Gerti proteiną verta todėl, kad jis patogus jūsų dienai, o ne todėl, kad sporto krepšyje privalo gulėti plaktuvas.
Kai kokteilis tampa kiekvieno valgio pakaitalu, verta persvarstyti rutiną
Kartais skystas maistas pasirenkamas dėl svorio mažinimo. Mayo Clinic pažymi, kad pakeitus dalį valgymų proteino kokteiliais kalorijų kiekis gali sumažėti, tačiau ilgalaikis pasikliovimas tokiais gėrimais reiškia, kad prarandama dalis visaverčio maisto teikiamos naudos.
Jeigu tikslas yra tiesiog patogūs pusryčiai retkarčiais, problema nedidelė. Jei beveik visas dienos maistas pradeda keliauti per plaktuvą, jau verta pasižiūrėti, kas vyksta su bendru racionu.
Žmonėms, turintiems sveikatos sutrikimų, neplanuotai krentant svoriui ar ketinant ilgesniam laikui pereiti prie maisto pakaitalų, individualią mitybą verta aptarti su gydytoju arba dietologu. NHS subalansuotos mitybos gairės žmonėms, turintiems specialių mitybos ar medicininių poreikių, rekomenduoja kreiptis dėl individualaus patarimo.
Kokteilis gali išgelbėti chaotišką rytą, tilpti į sporto krepšį ir padėti surinkti baltymų kiekį. Tačiau normali lėkštė turi pranašumą, kurio neparodo joks didelis skaičius ant pakuotės: joje telpa skirtingas maistas, tekstūros, maistinės medžiagos ir sotumas. Todėl geriausias pasirinkimas dažnai nėra „kokteilis arba maistas“. Daug paprasčiau kokteiliui palikti tas dienas, kai jo patogumo iš tikro reikia.