3 įrenginiai, kurių neturėtumėte atjungti nuo elektros. Tai gali sukelti didesnių problemų nei sutaupyti pinigų

Daugelį įprastų buitinių prietaisų geriausia palikti įjungtus. Maršrutizatoriai, spausdintuvai ir OLED televizoriai turi vidines būsenas arba priežiūros rutinas, kurias staigus elektros atjungimas gali sutrikdyti. Greitas ištraukimas iš lizdo gali sutaupyti kelis centus, bet sukelti konfigūracijos praradimą, mechaninį stresą ar netolygų pikselių dėvėjimąsi. Rizikos yra konkrečios ir jų galima išvengti — supratimas, kaip ir kada išjungti, keičia rezultatą.
Kada saugu (ir nesaugu) atjungti įrenginius nuo elektros tinklo
Kada saugu atjungti prietaisą nuo elektros tinklo? Rekomendacijos remiasi prietaiso funkcija, būsena ir gamintojo nurodymais.
Įrenginiai, atliekantys foninę priežiūrą, išsaugantys konfigūraciją ar pastatantys mechaninius komponentus į parkavimo padėtį, reikalauja tvarkingo išjungimo naudojant jų maitinimo valdiklį.
Jei įrenginys dokumentacijoje nurodo saugų atjungimą, arba jis yra neaktyvus, priežiūros darbai baigti ir nėra priklausomų sistemų, atjungti nuo tinklo leidžiama.
Priešingai, venkite ištraukti iš lizdo įrenginius, teikiančius nuolatines paslaugas (tinklas, apsauga), arba tuos, kuriems reikia kontroliuojamo parkavimo / išleidimo (flush) ciklų (spausdintuvai, kai kurie ekranai), jei nėra gamintojo patvirtinimo.
Bendruomenei patariama pirmenybę teikti įrenginio maitinimo valdikliams, konsultuotis su oficialiomis rekomendacijomis ir derinti pakeitimus, kad būtų apsaugotos bendros namų ūkio sistemos.
OLED televizoriai: nutrūkusio atnaujinimo ciklo ir vaizdo pažeidimo rizika
Dažnai OLED televizoriai atlieka suplanuotus foninio atnaujinimo ir kompensavimo procesus, kuriems, siekiant optimalios pikselių priežiūros, reikia nepertraukiamo maitinimo.
Dažnai OLED televizoriai vykdo suplanuotus foninio atnaujinimo procesus, kuriems reikalingas nepertraukiamas maitinimas, kad būtų palaikomas maksimalus pikselių našumas.
Ekrano valdiklis ir pikselių kompensavimo algoritmai vykdo laiku suplanuotas sekas, kad subalansuotų organinių šviesos emiterių senėjimą ir sumažintų įdeginimo riziką.
Staigus atjungimas nuo elektros tinklo gali nutraukti šiuos ciklus, palikdamas pikselius nevienodo nusidėvėjimo būsenose ir laikui bėgant didindamas matomo vaizdo išlaikymo riziką.
Gamintojai numato konkrečią išjungimo elgseną; naudojimasis įrenginio išjungimo komanda arba laikymasis gamintojo nurodymų padeda išsaugoti priežiūros procesų vientisumą.
Savininkai, kuriems svarbus įrenginio ilgaamžiškumas ir bendruomenės patirtis, turėtų teikti pirmenybę rekomenduojamoms procedūroms, o ne pakartotiniam visiškam atjungimui, kad sumažintų ilgalaikę vaizdo degradaciją.
Maršrutizatoriai ir spausdintuvai: kodėl svarbus nuolatinis maitinimas ir kaip saugiai išjungti
Paaiškinus, kaip nepertraukiamas maitinimas išsaugo OLED priežiūros rutiną, dėmesys nukrypsta į tinklo ir spausdinimo įrangą, kurios konstrukcija taip pat numato nuolatinį maitinimą patikimam veikimui.
Maršrutizatoriai ir rašaliniai spausdintuvai atlieka fonines užduotis—maršruto lenteles, programinės aparatinės įrangos sarginius laikmačius, spausdinimo galvutės uždengimą—kurios tikisi stabilaus maitinimo. Pakartotinis atjungimas nuo elektros tinklo gali sukelti paslaugų sutrikimus, konfigūracijos praradimą arba didesnį eksploatacinių medžiagų naudojimą. Rekomenduojama praktika—palikti svarbius maršrutizatorius įjungtus ir spausdintuvams naudoti įrenginio maitinimo jungiklį, kad būtų atliktas kontroliuojamas išjungimas.
Kai svarbus bendras namų ūkio ryšys ar spausdinimas, namų ūkio nariai turėtų susitarti dėl nuoseklių taisyklių ir konsultuotis su gamintojais dėl įrenginiui specifinių išjungimo procedūrų.
- Palikite maršrutizatorius įjungtus, jei jie palaiko kritinius įrenginius
- Išjungimui naudokite spausdintuvo maitinimo mygtuką
- Vadovaukitės gamintojo nurodymais