Ar tavo filtras pašalina mikroplastiką? Naujausios filtravimo technologijos

Mikroplastikas nebėra tik vandenynų problema. Jis jau čia – tavo stiklinėje. Jautiesi saugiai, nes turi filtrą? Deja, dauguma jų mikroplastiko nesulaiko. Tiek namuose, tiek ofisuose naudojami įprasti filtrai dažnai tinka chloro, kvapo ar smėlio pašalinimui, bet mikroskopinėms plastiko dalelėms jie – per silpni. Ir tai nėra išimtis. Tai – norma.
Šiandien mikroplastiko randama net tose vietose, kur vanduo atrodo švarus: kalnų šaltiniuose, buteliuose, net sniege. Todėl klausimas ne „ar mano vandenyje yra mikroplastiko?“, o „kiek jo yra?“. Ir ar tavo geriamo vandens filtrai iš tiesų daro tai, ko reikia tavo šeimai.
Kodėl mikroplastikas taip lengvai praslysta pro filtrą?
Jo dydis – iki 5 mikronų. Kai kurie dar smulkesni – vos 0,1 mikrono. Daug filtrų net nepradeda veikti tokiame lygyje. Jie tiesiog fiziškai nepagauna. Tai reiškia, kad net jei vanduo atrodo švarus, jame vis tiek gali būti tūkstančiai mažų plastiko fragmentų.
Kai kurie filtrai veikia mechaniškai – tarsi sietas, stabdantis smulkesnes daleles. Kiti naudoja aktyvintą anglį, kuri sugeria kvapus, chemines medžiagas, bet ne mikroplastiką. Todėl pasirinkus ne tą filtrą, galima gerti plastiko prisotintą vandenį net to nežinant.
Kas iš tiesų veikia?
Jei filtrai nenurodo, kad sulaiko mikroplastiką, tai greičiausiai ir nesulaiko. Taškas. Yra keli filtravimo metodai, kurie gali padėti:
Atbulinis osmosas. Ši sistema perleidžia vandenį per labai tankią membraną. Ji stabdo beveik visas priemaišas, įskaitant mikroplastiką.
Ultrafiltracija. Veikia panašiai kaip osmosas, bet naudoja kiek paprastesnę membraną. Vis tiek efektyvi.
Keramikiniai filtrai. Jei jų porų dydis mažesnis nei 1 mikronas – gali padėti. Bet dauguma rinkoje esančių to neužtikrina.
Jei šie žodžiai skamba per sudėtingai – paklausk tiekėjo vieno paprasto dalyko: ar filtras sulaiko daleles iki 0,1 mikrono? Jei ne – tavo vanduo vis dar pilnas plastiko dulkių.
Geriamo vandens filtrai: reklama ar reali apsauga?
Rinkoje gausu filtrų su garsiais pažadais. „Švarus kaip šaltinio“, „tyras“, „pirmasis pasirinkimas“. Bet jei nori realios naudos, žiūrėk ne į žodžius, o į skaičius. Tik dokumentuotas sertifikatas, aiškiai nurodytas filtravimo lygis ir testavimo rezultatai rodo, kad filtrai ne tik gražiai atrodo, bet ir dirba.
Kai kurie geriamo vandens filtrai veikia daugiasluoksne sistema. Tai geras ženklas. Kiti turi UV lempas – jos naikina bakterijas, bet plastikui įtakos neturi. Todėl neužtenka „gražaus dizaino“ ar „kompaktinio sprendimo“. Reikia klausimų, bandymų ir tikslumo.
Vanduo, kuriuo pasitiki. Ir kurį geri ramiai
Nesinori tapti paranoišku pirkėju. Bet kai kalba eina apie vandenį, kurį tu ir tavo vaikai geria kasdien – geriau būti reikliu. Geriamo vandens filtrai neturi būti brangiausias namų prietaisas. Jie turi būti efektyvūs. Atsakyti už tai, kad kiekvienas gurkšnis būtų ne tik skanus, bet ir saugus.
Mikroplastikas yra čia. Tai faktas. Bet su tinkamu filtru jis gali likti ten, kur ir turi – filtravimo sistemoje, o ne tavo puodelyje. Tik nepamiršk – rinktis verta ne greičiausiai pristatomą ar pigiausią, o tą, kuris iš tiesų dirba. Nes kai kalba eina apie sveikatą, net ir mikroskopinės dalelės turi reikšmę.