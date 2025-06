260 dronų per vieną naktį. Kiek jų dar turi Rusija?

Rusijos bepiločių orlaivių arsenalas demonstruoja stulbinantį puolamąjį potencialą – per vieną naktį ji gali paleisti daugiau kaip 500 bepiločių orlaivių. Šiuo metu per dieną pagaminama 70 bepiločių orlaivių, o iki 2026 m. jų skaičius turėtų išaugti iki 2 mln. per metus. Per pastarąsias atakas Rusija dislokavo 355 bepiločius orlaivius, Ukraina neutralizavo 210, o 172 nuslopino pasitelkdama pažangią elektroninę kovą. Strateginės pasekmės rodo, kad Rusija turi daug papildomų bepiločių orlaivių išteklių, kurie neapsiriboja šiuo vienkartiniu įsitraukimu.

Didėjantis Rusijos dronų arsenalas

Intensyvėjant konfliktui Ukrainoje, Rusijos bepiločių orlaivių pajėgumai smarkiai pasikeitė. Šalis sparčiai išplėtė savo oro arsenalą, dabar per vieną naktį gali paleisti daugiau kaip 500 dronų.

Įrengusi 12-15 naujų dronų paleidimo aikštelių ir padidinusi jų gamybą iki 70 vienetų per dieną, Rusija gerokai padidino savo operatyvinį pasiekiamumą. Dislokuojami Irano gamybos „Shaheds”, šalies viduje gaminami „Gerens” ir nebrangūs „Gerber” viliokliai, skirti Ukrainos priešlėktuvinei gynybai įveikti.

Ši strateginė eskalacija rodo, kad Rusija yra pasiryžusi pasinaudoti šiuolaikinio karo technologine pažanga.

260 dronų naktis: Taktinė apžvalga

Lemtingąją 2025 m. gegužės 25 d. naktį Rusija surengė precedento neturintį bepiločių orlaivių antpuolį prieš Ukrainą, vienu koordinuotu smūgiu paleisdama 355 bepiločius orlaivius.

Tvirta Ukrainos priešlėktuvinė gynyba pademonstravo nepaprastą veiksmingumą – numušė 210 bepiločių orlaivių, o dar 172 neutralizavo naudodama elektroninio karo metodus.

Po didžiulės bepiločių orlaivių bangos Rusija pradėjo papildomus raketų smūgius, įskaitant 3 balistines raketas „Iskander-M/KN-23” ir 4 sparnuotąsias raketas „Kh-101” ir „Iskander-K”.

Strateginė ataka įvyko prieš Ukrainos operaciją „Voratinklis”, kuri buvo nukreipta prieš 41 Rusijos bombonešį 4 aerodromuose, o tai reiškė intensyvėjantį oro konfliktą, turintį reikšmingų taktinių pasekmių.

Gamybos pajėgumai ir tiekimo grandinės

2025 m. gegužės 25 d. įvykdyta masinė bepiločių orlaivių ataka išryškino besiplečiančius Rusijos pramoninius pajėgumus gaminti bepiločius orlaivius precedento neturinčiu mastu. Vengdamas Vakarų sankcijų, Kremlius strategiškai užsitikrina svarbiausius komponentus, kad galėtų palaikyti savo bepiločių orlaivių gamybos vamzdyną.

Rusija siekia iki 2026 m. padidinti gamybą nuo 1,5 mln. iki 2 mln. dronų per metus, o strateginis tikslas – kasdien atlikti daugiau nei 500 dronų smūgių. Ši pramoninė mobilizacija – tai apskaičiuotos pastangos įveikti Ukrainos priešlėktuvinės gynybos sistemas vien tik apimties puolimu, o tai rodo, kad Rusija yra įsipareigojusi technologiškai prisitaikyti ir efektyviai gaminti karo metu.

Ukrainos priešlėktuvinės gynybos strategijos

Po griausmingu Rusijos bepiločių orlaivių būrių riaumojimu Ukrainos oro gynybos sistema tampa svarbiausiu skydu, padedančiu apsisaugoti nuo didžiulių oro atakų. Pasitelkusios pažangias ugnies ir elektroninio karo pajėgas, Ukrainos pajėgos sėkmingai neutralizavo 210 bepiločių orlaivių ir nuslopino 172 per vienos nakties rekordinį puolimą.

Gynybos strategija grindžiama sudėtinga technologine integracija, leidžiančia greitai reaguoti į masinį dronų dislokavimą. Nors dabartiniai pajėgumai pasirodė esantys veiksmingi, nuolatinis Rusijos smūgių intensyvumas spaudžia oro gynybos sistemas iki jų veikimo ribų.

Šių gynybos mechanizmų išsaugojimas ir stiprinimas tebėra būtinas, kad Ukraina išliktų apsaugota nuo nuolatinių oro grėsmių.

Tarptautinės pasekmės ir atsakas

Kiekvienas bepiločio lėktuvo smūgis peržengia Ukrainos sienas ir atsiliepia tarptautiniuose diplomatiniuose kanaluose ir strateginėse diskusijose. Vis dažniau vykdomi išpuoliai iš oro didina pasaulinę įtampą, o pasaulio lyderiai atidžiai stebi agresyvią Rusijos taktiką.

Buvusio JAV prezidento D. Trumpo pasmerkti „beprotiški” V. Putino veiksmai pabrėžia didėjantį tarptautinės bendruomenės susirūpinimą. Europos perspektyvos atskleidžia toli siekiančias geopolitines ir ekonomines konflikto pasekmes, galinčias sutrikdyti prekybą, politinį stabilumą ir tokius pramonės sektorius kaip automobilių gamyba.

Nuolatinės dronų atakos ne tik kelia iššūkį Ukrainos priešlėktuvinei gynybai, bet ir išbando pasaulinių diplomatinių pastangų ryžtą siekiant sušvelninti besiplečiantį konflikto poveikį.

Konflikto iš oro ateitis

Nauji bepiločių orlaivių sistemų technologiniai pasiekimai sparčiai keičia mūšio lauko dinamiką vykstančiame Ukrainos ir Rusijos konflikte. Bepiločiai orlaiviai tapo svarbiausiu strateginiu turtu, leidžiančiu vykdyti žvalgybą, tikslius smūgius ir asimetrinio karo pajėgumus.

Kariniai analitikai prognozuoja, kad ir toliau bus plėtojamos autonominės ir „swarming” bepiločių orlaivių technologijos, kurios gali iš esmės pakeisti kovos strategijas. Ukrainos konfliktas rodo, kaip palyginti nebrangios bepilotės sistemos gali neutralizuoti tradicinius karinius pranašumus, ir verčia gynybos institucijas visame pasaulyje iš naujo įvertinti kariavimo iš oro doktrinas.

Ateities mūšio laukuose tikriausiai vis labiau plis bepiločiai orlaiviai, o pažangios dirbtinio intelekto ir tinklinės ryšių sistemos didins operatyvinį veiksmingumą ir mažins žmogiškojo personalo riziką.