Vyriški kvapai, kurie išlieka visą dieną – nuo asmeninio parfumo iki automobilio

Kvapas lydi vyrą visur. Ryto susitikime, pietų pertraukoje, vakaro pasimatyme. Ir toje erdvėje tarp namų ir paskirties – automobilyje. Tie, kurie tai supranta, investuoja į kvapą kaip į drabužius ar aksesuarus. Ne todėl, kad nori pagyrų, o todėl, kad tai – dalis įvaizdžio.
Bet yra vienas dalykas, kuris skiria gerą kvapą nuo prasto. Ilgalaikiškumas. Koks skirtumas, kiek kainavo flakonas, jei po dviejų valandų nebekvepi niekuo?
Kodėl vieni kvapai išlieka, kiti – ne
Parfumerijoje egzistuoja sąvoka „piramidė”. Viršutinės natos – tai, ką užuodžiate iš karto. Citrusai, žaluma, šviežumas. Jos dingsta per 15–30 minučių.
Vidurinės natos – širdis. Gėlės, prieskoniai, aromatinės žolės. Laiko 2–4 valandas.
Bazinės natos – pagrindas. Mediena, oda, ambra, muskusas. Būtent jos lieka ant odos visą dieną, kartais ir kitą rytą.
Ilgai išliekantis kvapas – tas, kurio bazė stipri ir kokybiška. Pigūs kvepalai dažnai turi tik viršutines natas – trenkia iš pradžių, bet greitai išgaruoja.
Koncentracijos svarba
Ne visi „kvepalai” vienodi. Etiketėje slypi skirtumas:
Eau de Cologne – 2–4% kvapiųjų medžiagų. Lengva, greita, išnyksta per porą valandų.
Eau de Toilette – 5–15%. Klasikinis pasirinkimas, laiko 4–6 valandas.
Eau de Parfum – 15–20%. Intensyviau, ilgiau, užtenka mažesnio kiekio.
Parfum / Extrait – 20–30%. Maksimali koncentracija, vienas purškimas gali lydėti visą parą.
Vyrai dažnai renkasi Eau de Toilette, nes tai „klasika”. Bet jei svarbus ilgalaikiškumas – Eau de Parfum ar aukštesnė koncentracija bus geresnis pasirinkimas. Taip, kainuoja brangiau. Bet ir naudojate mažiau.
Kvapų tipai, kurie laiko ilgiausiai
Ne visi aromatai vienodai ilgaamžiai. Kai kurios kvapų šeimos natūraliai stabilesnės:
Odos kvapai – absoliuti klasika vyrams. Šilti, seksualūs, išlieka valandų valandas. Veikia ir biure, ir vakare.
Rytietiški – ambra, smilkalai, prieskoniai. Intensyvūs, įsimintini. Gal ne kiekvienai dienai, bet išliekamumas garantuotas.
Medžio tonai – kedras, santalas, vetiveris. Maskuliniška, solidu, universalu. Puikiai dera su verslo aplinka.
Vengti, jei svarbus ilgalaikiškumas: citrusų, vandens ir šviežių aromatų. Jie nuostabūs, bet garuoja greitai. Tinka vasaros dienai, kai vis tiek purškitės kelis kartus.
Kaip užtikrinti ilgesnį išlikimą
Net geras kvapas gali greitai dingti, jei naudojamas neteisingai.
Purškite ant drėgnos odos – po dušo, kol oda dar šiek tiek drėgna. Kvapas geriau įsigeria.
Rinkitės pulsavimo taškus – riešai, kaklas, už ausų, alkūnių linkiai. Ten oda šiltesnė, kvapas skleidžiasi aktyviau.
Nepurkškite ant drabužių – kvapas kitaip atsiskleidžia ant audinio, gali palikti dėmes, ir nesimaišo su jūsų odos chemija.
Drėkinkite odą – sausa oda „suryja” kvapą. Bejkvapis losjonas prieš kvepalus padeda išlaikyti aromatą ilgiau.
Nelinkite – klasikinė klaida: užsipurkšti ant riešo ir trinti vieną į kitą. Tai „sulaužo” kvapo molekules ir sutrumpina išlikimą.
Automobilis – antroji oda
Vidutinis vyras automobilyje praleidžia valandą ar dvi per dieną. Tai erdvė, kuri irgi turi savo kvapą. Ir tas kvapas turėtų derėti su asmeniniu stiliumi, ne prieštarauti jam.
Jei naudojate subtilų, brangų parfumą – plastikinis gaiviklis su sintetiniu „nauja mašina” kvapu viską sugadins.
Sprendimas – rinktis automobiliui kvapą, kuris dera su jūsų asmeniniu. Ne tą patį, bet iš tos pačios šeimos. Jei jūsų parfumas turi odos natas – automobiliui irgi odos tonas. Jei mėgstate medieną – automobiliui kedras ar santalas.
Taip sukuriama vientisa kvapų linija. Iš namų – su savo parfumu. Automobilyje – harmoningas fonas. Atvykstate pas klientą ar į pasimatymą – viskas dera.
Ilgai išliekantys automobiliniai kvapai
Tas pats principas kaip su asmeniniais kvepalais – bazinės natos laiko ilgiau.
Automobilyje tai dar svarbiau. Salonas įkaista vasarą, atšąla žiemą. Temperatūrų svyravimai greitina garavimą. Lengvi, citriniai kvapai išgaruoja per kelias dienas.
Geriausi pasirinkimai automobiliui:
Oda – sukuria prabangos pojūtį, dera su odine apdaila, laiko ilgai.
Mediena – neutralu, maskuliniška, neerzina net ilgose kelionėse.
Ambra ir muskusas – šilta, tvaru, nebanalų.
Kokybiškas automobilio difuzorius su tinkamu kvapu gali veikti 4–8 savaites. Lyginant su savaitę gyvuojančia eglute iš degalinės – skirtumas akivaizdus.
Investicija į save
Kvapas – vienas nedaugelio dalykų, kurie primena apie jus, kai jūsų nėra šalia. Tas aromato šleifas, kuris lieka kambaryje. Tas kvapas automobilio salone, kurį pajunta keleivis.
Tai nematomas, bet juntamas parašas. Ir jis turėtų būti vertas jūsų.
Ilgai išliekantys kvapalai vyrams kainuoja daugiau. Bet jie ir veikia ilgiau, ir sukuria geresnį įspūdį, ir kalba apie žmogų, kuris skiria dėmesį detalėms.
Galiausiai, tai ne apie kvapą. Tai apie tai, kaip norite būti prisiminti.