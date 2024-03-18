Kokios yra daugiabučio namo bendrijos pirmininko pareigos?

Daugiabučio bendrijos pirmininko darbas neapsiriboja gyventojų susirinkimų vedimu ar sąskaitų pasirašymu. Pirmininkas yra bendrijos valdymo organas, organizuojantis jos veiklą, įgyvendinantis savininkų priimtus sprendimus ir atsakantis už nemažą dalį administracinių, finansinių bei organizacinių procesų.
Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas numato, kad pirmininkas veikia vadovaudamasis teisės aktais, bendrijos įstatais, pareigybės aprašymu ir visuotinio susirinkimo sprendimais. Kitaip tariant, pirmininkas negali savo nuožiūra spręsti visų su bendru turtu susijusių klausimų – dalis sprendimų priklauso patiems savininkams.
Nuo dokumentų iki remonto organizavimo
Praktikoje bendrijos pirmininkas turi koordinuoti skirtingas namo valdymo sritis. Įstatyme tarp pirmininko atsakomybių nurodomas bendrijos veiklos organizavimas, metinių finansinių ataskaitų rinkinio bei metinės veiklos ataskaitos parengimas. Pirmininkas taip pat atstovauja bendrijai santykiuose su kitais asmenimis pagal savo kompetenciją.
Kasdienis darbų sąrašas gali būti gerokai platesnis:
|Sritis
|Ką praktiškai tenka organizuoti
|Bendrijos valdymas
|Susirinkimus, sprendimų įgyvendinimą, dokumentaciją
|Finansai
|Biudžetą, ataskaitas, įmokų ir išlaidų kontrolę
|Pastato priežiūra
|Technines apžiūras, gedimų šalinimą, rangovų darbus
|Remontas
|Pasiūlymų gavimą, darbų organizavimą, rezultatų kontrolę
|Bendravimas
|Gyventojų prašymus, informaciją, komunikaciją su tiekėjais
Konkreti apimtis priklauso nuo bendrijos įstatų, pareigybės aprašymo ir to, kokius darbus bendrija yra perdavusi išoriniams specialistams.
Pirmininkas neturi visko atlikti pats
Svarbus skirtumas – pirmininkas organizuoja procesus, tačiau neprivalo pats būti elektriku, šildymo sistemų specialistu, statinio techniniu prižiūrėtoju ar buhalteriu. Kai darbui reikalinga speciali kvalifikacija, bendrija gali pirkti atitinkamą paslaugą.
Tai ypač aktualu techninei namo priežiūrai. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija nurodo, kad daugiabučio techninę priežiūrą organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas, paskirdamas techninį prižiūrėtoją. Techninė priežiūra apima būklės stebėjimą, apžiūras, defektų šalinimą ir remonto organizavimą.
Todėl gerai valdoma bendrija paprastai turi ne „viską darantį pirmininką“, o aiškią atsakomybių grandinę.
Atsakomybė eina kartu su informacijos pareiga
Pirmininkas turi ne tik organizuoti darbus, bet ir užtikrinti, kad bendrijos veikla būtų dokumentuota bei suprantama jos nariams. Gyventojams turi būti teikiama įstatymuose numatyta informacija, o finansiniai ir veiklos sprendimai negali likti vien pirmininko asmeniniu reikalu.
Dėl šios priežasties svarbiausia pirmininko funkcija gali būti apibendrinta gana paprastai: paversti savininkų sprendimus realiai veikiančiais procesais ir kartu užtikrinti, kad namo valdymas vyktų pagal bendrijos įstatus bei teisės aktus.