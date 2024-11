Kokius dokumentus reikia turėti prieš automobilio supirkimą Šiauliuose?

Pardavimas automobilių supirkėjui gali būti vienas greičiausių ir patogiausių būdų atsikratyti senos transporto priemonės, tačiau tam reikia tinkamai pasiruošti. Vienas iš svarbiausių aspektų – turėti visus reikalingus dokumentus, kad sandoris vyktų sklandžiai ir be kliūčių. Jei ketinate pasinaudoti šia paslauga Šiauliuose, svarbu žinoti, ką turėtumėte paruošti.

Pirmasis ir pagrindinis dokumentas, kurį turite turėti, yra automobilio registracijos liudijimas, dar vadinamas techniniu pasu. Jis patvirtina, kad esate teisėtas automobilio savininkas ir galite jį parduoti. Šiame dokumente pateikiama svarbi informacija apie transporto priemonę: pagaminimo metai, variklio tūris, galia ir kita techninė specifikacija. Automobilių supirkimas Šiauliuose yra greitesnis ir sklandesnis, kai pardavėjas turi šį dokumentą, nes supirkėjui nereikia atlikti papildomų patikrinimų ar rinkti duomenų iš kitų šaltinių.

Kitas svarbus dokumentas – jūsų asmens tapatybės kortelė arba pasas. Supirkėjai privalo įsitikinti, kad asmuo, su kuriuo vyksta sandoris, iš tiesų yra teisėtas automobilio savininkas. Be to, tapatybės patvirtinimas yra būtinas dėl teisinės atsakomybės: tai užtikrina, kad pirkimo-pardavimo sutartis bus sudaryta tinkamai ir pagal įstatymus. Be asmens dokumento, parduoti automobilį nebus įmanoma, todėl įsitikinkite, kad jį turite su savimi.

Jei automobilį parduodate ne patys, o jūsų vardu veikia kitas asmuo, turite pasirūpinti notariškai patvirtintu įgaliojimu. Įgaliojimas suteikia teisę kitam žmogui tvarkyti jūsų automobilio pardavimo procesą. Tai aktualu tais atvejais, kai savininkas negali dalyvauti sandoryje dėl kelionių, ligos ar kitų priežasčių. Įgaliojime turi būti aiškiai nurodyta, kas įgaliotas atlikti pardavimą, ir koks konkretus automobilis yra parduodamas.

Techninės apžiūros dokumentas taip pat gali būti naudingas, ypač jei transporto priemonė yra tinkamos būklės ir turi galiojančią techninę apžiūrą. Tai padidina automobilio vertę ir patikimumą, nes supirkėjas gali būti tikras, kad automobilis yra techniškai tvarkingas. Jei techninė apžiūra pasibaigusi, tai nėra didelė kliūtis, tačiau gali įtakoti pasiūlytos kainos dydį. Taip pat verta turėti visus serviso knygelės įrašus ar sąskaitas už atliktus remonto darbus, nes tai gali būti papildomas privalumas derybų metu.

Jeigu automobilis buvo įsigytas lizingu ir vis dar likę neapmokėtų įsipareigojimų, būtina turėti pažymą iš lizingo bendrovės apie įsipareigojimų išpirkimą arba leidimą parduoti. Be šio dokumento automobilio supirkimas gali užstrigti, nes supirkėjui bus svarbu įsitikinti, kad transporto priemonė nėra įkeista ar suvaržyta.

Jei transporto priemonė buvo naudota kaip komercinė ir turite PVM sąskaitų faktūras ar kitus dokumentus, susijusius su mokesčiais, verta juos turėti šalia. Tai svarbu, jei automobilis yra įtrauktas į įmonės turtą ir reikalinga papildoma dokumentacija, kad sandoris būtų teisiškai pagrįstas.

Galiausiai, jei kyla klausimų dėl dokumentų tvarkymo ar jų trūksta, supirkimo įmonė siūlo konsultacijas ir pagalbą. Ji gali padėti sureguliuoti teisinius niuansus ir pasirūpinti dokumentų patikrinimu, taip sumažinant jūsų rūpesčius. Štai kodėl pasiruošimas parduoti automobilį supirkėjui Šiauliuose gali būti greitesnis ir paprastesnis nei kitais būdais.