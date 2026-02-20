5 dažniausios pradedančiųjų klaidos jogos praktikoje

Pradėjus lankyti jogos užsiėmimus dažnai norisi kuo greičiau pajusti rezultatus. Vieni tikisi sumažinti įtampą kūne, kiti ieško didesnio lankstumo, o dar kiti nori pagerinti savijautą ar tiesiog atrasti daugiau ramybės kasdienybėje. Tačiau pradžioje natūralu susidurti ir su tam tikromis klaidomis.
Dauguma jų atsiranda ne dėl patirties stokos, o dėl noro progresuoti greičiau. Vis dėlto joga nėra varžybos ar lenktynės su savimi. Jos nauda atsiskleidžia palaipsniui, kai mokomės geriau suprasti savo kūną ir jo siunčiamus signalus.
Jeigu tik pradedate, verta sužinoti daugiau apie dažniausias klaidas, kurios gali trukdyti pilnai pajusti jogos naudą kūnui ir bendrą jogos naudą sveikatai.
1. Kvėpavimo sulaikymas atliekant jogos pratimus
Viena dažniausių pradedančiųjų klaidų yra nesąmoningas kvėpavimo sulaikymas. Susitelkę į judesį ar naują jogos pozą žmonės dažnai pamiršta kvėpuoti natūraliai ir ramiai. Tuo metu organizmas gauna priešingą signalą nei turėtų. Vietoje atsipalaidavimo atsiranda papildoma įtampa.
Kvėpavimas yra viena svarbiausių jogos dalių. Nesvarbu, ar atliekate paprastus jogos pratimus pradedantiems, ar sudėtingesnes jogos pozas, kvėpavimas turėtų išlikti tolygus.
Sąmoningas kvėpavimas padeda geriau atsipalaiduoti, sumažinti įtampą, išlaikyti dėmesį, lengviau atlikti jogos pratimus. Būtent todėl daugelyje užsiėmimų kvėpavimui skiriama tiek pat dėmesio, kiek ir pačiam judesiui.
2. Per didelis tempimas
Daugelis žmonių ateina į jogą manydami, kad kuo stipriau tempsis, tuo greičiau taps lankstūs. Tačiau toks požiūris dažnai atneša daugiau žalos nei naudos. Kūnas turi savo tempą. Bandymas per jėgą atlikti jogos pozas ar pasiekti didesnį lankstumą gali sukelti diskomfortą ir nereikalingą įtampą. Svarbu suprasti, kad jogos pratimai nėra skirti kovoti su kūnu.
Praktikuojant verta:
- vengti skausmo;
- judėti palaipsniui;
- gerbti savo galimybes;
- nesistengti iš karto atlikti sudėtingiausių pozų.
Ilgainiui lankstumas ateina natūraliai. Būtent taip atsiskleidžia ilgalaikė jogos nauda organizmui.
3. Nuolatinis lyginimasis su kitais
Dar viena dažna klaida atsiranda grupinėse pamokose. Aplink galima pamatyti žmones, kurie lengvai atlieka įvairias jogos pozas, ilgiau išlaiko pusiausvyrą ar atrodo lankstesni. Natūralu į tai atkreipti dėmesį. Tačiau problema prasideda tada, kai visas dėmesys nukrypsta į kitus žmones. Joga moko visai ko kito.
Kiekvienas žmogus turi:
- skirtingą kūno sandarą;
- skirtingą patirtį;
- skirtingą judėjimo istoriją;
- skirtingas galimybes.
Todėl net ir tie patys jogos pratimai kiekvienam atrodo šiek tiek kitaip. Didžiausias progresas atsiranda tuomet, kai dėmesys nukreipiamas ne į kitų pasiekimus, o į savo pačių praktiką.
4. Neteisingas požiūris į progresą
Naujokai dažnai matuoja progresą tik pagal tai, kaip atrodo jų atliekama jogos poza. Jei nepavyksta atlikti sudėtingesnių judesių, atrodo, kad pažangos nėra. Tačiau joga nėra vien apie lankstumą.
Kartais didžiausi pokyčiai vyksta ten, kur jų iš karto nesimato.
Pavyzdžiui:
- sumažėja stresas;
- pagerėja miegas;
- atsiranda daugiau energijos;
- lengviau susikaupti;
- pagerėja emocinė būsena.
Būtent čia atsiskleidžia tikroji jogos nauda sveikatai.
5. Noras iš karto išmokti viską
Pradedantieji dažnai ieško vis daugiau informacijos apie tai, kas yra joga, kokios yra jogos rūšys, kokios jogos pozų pavadinimai svarbiausi ir kokius jogos pratimus verta atlikti namuose. Noras mokytis yra puikus. Tačiau kartais jis tampa kliūtimi.
Joga nėra žinių kaupimas ar kuo didesnio kiekio pozų išmokimas. Net paprasti jogos pratimai namuose gali duoti daugiau naudos nei sudėtinga praktika, atliekama be dėmesio ir sąmoningumo.
Daug svarbiau išmokti stebėti savo kūną, suprasti kvėpavimą, judėti sąmoningai, išlaikyti reguliarumą. Būtent nuo to prasideda tikroji jogos praktika.
Ką verta prisiminti pradedant?
Žmonės dažnai klausia: kas yra joga ir nuo ko pradėti? Nors atsakymų gali būti daug, vienas svarbiausių dalykų yra kantrybė. Nesvarbu, ar pradedate nuo jogos pratimų pradedantiesiems, ar išbandote paprastus jogos pratimus namuose, didžiausi pokyčiai atsiranda tuomet, kai praktika tampa reguliaria kasdienybės dalimi.
Jogos nauda kūnui, jogos nauda organizmui ir jogos nauda sveikatai dažniausiai atsiskleidžia ne per vieną savaitę. Ji atsiranda pamažu, kai praktika tampa natūralia kasdienybės dalimi.
Verta prisiminti, kad joga nėra siekis atlikti tobulą pozą ar parodyti įspūdingą lankstumą. Tai praktika, kuri padeda sustoti, geriau pajusti savo kūną ir po truputį kurti ramesnį santykį su savimi.