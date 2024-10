Hepatitas B: svarbiausia, ką turite žinoti apie šią virusinę ligą

Hepatitas B yra rimta virusinė infekcija, kuri veikia kepenis ir gali sukelti tiek ūminę, tiek lėtinę ligos formą. Nepaisant to, kad hepatito B virusas yra labai užkrečiamas, ši liga dažnai gali būti išvengta vakcinacijos būdu. Straipsnyje aptarsime hepatito B priežastis, simptomus, diagnostiką ir gydymo galimybes bei prevencijos priemones.

Kas yra hepatitas B?

Hepatitas B yra virusinė infekcija, kurią sukelia hepatito B virusas (HBV). Šis virusas užkrečia kepenų ląsteles ir gali sukelti tiek trumpalaikį uždegimą (ūminį hepatitą), tiek ilgalaikę infekciją (lėtinį hepatitą). Užsikrėtimas hepatitu B gali būti labai pavojingas, nes ilgainiui jis gali sukelti kepenų cirozę, kepenų nepakankamumą arba netgi kepenų vėžį.

Ūminė ir lėtinė forma:

Ūminė infekcija: Simptomai gali pasireikšti per pirmuosius šešis mėnesius po užsikrėtimo, ir dažnai liga praeina savaime be rimtų pasekmių.

Lėtinė infekcija: Jei virusas lieka organizme ilgiau nei šešis mėnesius, infekcija tampa lėtinė. Tai gali įvykti, jei imuninė sistema nesugeba visiškai sunaikinti viruso.

Kaip plinta hepatitas B?

Hepatito B virusas plinta per kraują, sperma ar kitus kūno skysčius, kai užkrėstas asmuo sąveikauja su kito žmogaus kūno skysčiais ar pažeistomis kūno dalimis. Tačiau HBV neplinta per kasdienį socialinį kontaktą, pvz., bučinius, apkabinimus, ar per maistą.

Pagrindiniai užsikrėtimo būdai:

Kraujo perdavimas: Užsikrėsti galima per adatas, kraujo perpylimus, tatuiruočių ar auskarų vėrimo įrangą, jei šie daiktai buvo naudoti anksčiau ir nėra tinkamai sterilizuoti.

Lytinis kontaktas: Lytinių santykių metu virusas gali būti perduodamas nuo užsikrėtusio partnerio per spermą ar vaginalinį skystį.

Gimdymo metu: Hepatitas B gali būti perduodamas iš užkrėstos motinos kūdikiui per gimdymą.

Hepatito B simptomai

Hepatito B simptomai gali skirtis priklausomai nuo to, ar infekcija yra ūminė ar lėtinė. Daugelis žmonių, ypač vaikų, gali nejausti jokių simptomų, o virusas tyliai žaloti kepenis.

Ūminės infekcijos simptomai:

Nuovargis: Gali pasireikšti stiprus nuovargis ir energijos trūkumas.

Apetito praradimas: Užsikrėtusieji dažnai patiria sumažėjusį apetitą.

Tamsus šlapimas: Vienas iš hepatito B simptomų yra tamsaus šlapimo atsiradimas.

Pilvo skausmas ir diskomfortas: Ypač ties kepenų sritimi.

Gelta: Oda ir akys gali pageltonuoti dėl kepenų nepakankamumo apdoroti bilirubiną.

Lėtinės infekcijos simptomai: Lėtinė infekcija gali ilgą laiką būti be simptomų, tačiau ji lėtai naikina kepenis. Vėlyvose stadijose gali atsirasti kepenų nepakankamumas, cirozė ar kepenų vėžys.

Hepatito B diagnozė

Hepatito B diagnozei atlikti gydytojas paprastai nurodo kraujo tyrimus, kurie gali aptikti HBV viruso daleles ir antikūnus, rodančius infekcijos buvimą ar praeityje buvusią infekciją.

Diagnostiniai tyrimai:

HBsAg (Hepatito B paviršiaus antigenas): Šis antigenas rodo aktyvią infekciją.

Anti-HBs (antikūnai prieš hepatito B paviršiaus antigeną): Tai rodo atsparumą infekcijai, paprastai po vakcinacijos ar pasveikimo.

Tai rodo atsparumą infekcijai, paprastai po vakcinacijos ar pasveikimo. HBV DNR: Šis tyrimas padeda nustatyti viruso kiekį kraujyje ir yra naudojamas vertinant infekcijos aktyvumą.

Gydymo galimybės

Ūminė hepatito B forma dažniausiai nereikalauja specialaus gydymo, o pacientams patariama ilsėtis, vartoti daug skysčių ir laikytis lengvos dietos. Tačiau lėtinės infekcijos atvejais gydymas gali būti ilgas ir sudėtingas.

Lėtinės infekcijos gydymas:

Antivirusiniai vaistai: Jie naudojami siekiant sumažinti viruso dauginimąsi ir apsaugoti kepenis nuo tolesnių pažeidimų.

Interferonas: Tai natūralus baltymas, padedantis imuninei sistemai kovoti su virusais. Interferonas kartais skiriamas siekiant sumažinti lėtinės infekcijos progresavimą.

Tai natūralus baltymas, padedantis imuninei sistemai kovoti su virusais. Interferonas kartais skiriamas siekiant sumažinti lėtinės infekcijos progresavimą. Kepenų transplantacija: Kai kuriais atvejais, ypač sergant kepenų ciroze ar kepenų vėžiu, gali prireikti kepenų transplantacijos.

Hepatito B prevencija

Geriausias būdas išvengti hepatito B – vakcinacija. Vakcina yra labai efektyvi ir paprastai skiriama visiems kūdikiams per pirmuosius gyvenimo mėnesius. Suaugusieji, kurie dar nebuvo vakcinuoti, taip pat gali būti skiepijami.

Prevencijos patarimai:

Vakcinacija: Vakcina nuo hepatito B yra viena iš veiksmingiausių priemonių apsisaugoti nuo šios infekcijos.

Saugūs lytiniai santykiai: Naudojant prezervatyvus, galima sumažinti hepatito B ir kitų lytiniu būdu plintančių infekcijų riziką.

Naudojant prezervatyvus, galima sumažinti hepatito B ir kitų lytiniu būdu plintančių infekcijų riziką. Adatų vengimas: Niekada nenaudokite kitų asmenų adatų ar injekcinių įrankių, įskaitant tatuiruočių ar auskarų vėrimo įrangą, jei nėra užtikrinama sterilizacija.

Hepatitas B yra rimta infekcija, galinti sukelti ilgalaikius kepenų pažeidimus, tačiau ji yra kontroliuojama ir dažnai išvengiama vakcinacijos būdu. Svarbu reguliariai atlikti tyrimus, ypač jei priklausote rizikos grupei, kad būtų galima užkirsti kelią ligos plitimui ir anksti pradėti gydymą.