Vyriškos rankinės skirtingoms progoms: kodėl verta turėti keletą rankinių savo garderobe?

Ar viena rankinė gali atitikti visus jūsų gyvenimo poreikius? Atsakymas į šį klausimą yra gana paprastas – ne. Nors kai kurie vyrai renkasi vieną universalią rankinę, kurią naudoja tiek darbe, tiek laisvalaikiu, yra daugybė situacijų, kai specifinė rankinė gali būti ne tik patogesnė, bet ir geriau deranti prie tam tikro įvaizdžio. Skirtingos progos reikalauja skirtingų sprendimų – nuo formalaus susitikimo iki savaitgalio išvykos. Štai kodėl verta turėti keletą skirtingų rankinių savo garderobe.

Darbo aplinka: solidus įvaizdis ir funkcionalumas

Pirmasis rankinių tipas, kuris privalo būti kiekvieno vyro garderobe, yra klasikinis portfelis arba „messenger“ stiliaus rankinė darbui. Kodėl? Todėl, kad šis aksesuaras ne tik padeda sudėlioti visus svarbius dokumentus, nešiojamąjį kompiuterį ir kitus darbo įrankius, bet ir sukuria solidų, profesionalų įvaizdį. Darbo aplinkoje rankinė dažnai tampa jūsų asmeninio stiliaus dalimi – ji kalba apie jūsų organizuotumą, dėmesį detalėms ir netgi apie jūsų požiūrį į darbą.

Klasikinis odinis portfelis – tai patikima, solidi rankinė, kurios dizainas neišeina iš mados. Tokia rankinė paprastai turi daug vietos ir aiškiai atskirtus skyrius, kur kiekvienas daiktas turi savo vietą. Ji taip pat dera prie oficialaus kostiumo ir verslo aplinkos, todėl yra neatsiejama šiuolaikinio vyro darbo įrankių dalis. Ar įmanoma įžengti į svarbų verslo susitikimą su sportine kuprine ir palikti tokį pat stiprų įspūdį? Greičiausiai ne. Būtent čia ir pasireiškia darbo rankinės būtinybė.

Kelionės: patogumas ir talpumas

Ar dažnai keliaujate? Jei taip, jūsų kelionėms reikia rankinės, kuri būtų ne tik talpi, bet ir patogi nešioti ilgą laiką. Vienos rankinės talpos dažnai neužtenka, o per didelė ar per maža rankinė gali kelti nepatogumų. Kelioninės vyriškos rankinės yra specialiai pritaikytos ilgesnėms kelionėms, nes jos turi daugiau vietos, paminkštintas petnešas ir dažnai papildomus skyrius daiktams suskirstyti.

Geras pasirinkimas yra erdvi kuprinė arba didesnė „weekender“ stiliaus rankinė. Tokios rankinės paprastai turi skyrius, skirtus drabužiams, asmeniniams daiktams ir technikai. Savaitgalio išvykoms ar kelionėms į užsienį šios rankinės yra puikus sprendimas, nes jos suteikia galimybę susidėti viską, ko reikia, o tuo pačiu išlieka patogios nešioti ilgą laiką. Nepamirškite, kad keliaudami dažniausiai norite turėti rankinę, kuri yra ne tik funkcionali, bet ir stilinga – netikėti susitikimai ar išėjimai vakarieniauti gali reikalauti, kad jūsų įvaizdis būtų nepriekaištingas.

Laisvalaikis: paprastumas ir komfortas

Savaitgalis – laikas atsipalaiduoti ir pabėgti nuo oficialumo. Bet ar tai reiškia, kad galite visiškai pamiršti stilių? Ne. Laisvalaikiu vyriška rankinė taip pat turi savo vietą, tačiau ji skiriasi nuo tos, kurią naudojate darbe. Čia svarbiausias dėmesys – patogumui ir laisvumui. Dauguma vyrų laisvalaikiui renkasi paprastas, lengvai nešiojamas rankines, tokias kaip kuprinės arba mažesnės „crossbody“ stiliaus rankinės.

Šios rankinės puikiai tinka pasivaikščiojimams mieste, trumpoms išvykoms ar kasdieniams reikalams. Jų dydis yra pakankamas smulkiems daiktams, tokiems kaip telefonas, piniginė, raktai ar akiniai nuo saulės. Be to, jos neatrodo per didelės ar per sunkios – puikiai derančios prie sportinio ar kasdienio stiliaus drabužių. Ar važiuotumėte į pasimatymą su darbiniu portfeliu? Turbūt ne. Laisvalaikio rankinės suteikia jums galimybę jaustis patogiai, bet išlaikyti tam tikrą tvarką ir stilių.

Oficialūs renginiai: elegancija ir minimalizmas

Kai kalbame apie oficialius renginius, tokius kaip vestuvės, verslo banketai ar formalūs priėmimai, jūsų rankinė turi būti elegantiška, minimalistiška ir puikiai deranti prie oficialios aprangos. Tai ne ta vieta, kur galite atsinešti kasdienį „messenger“ ar kuprinę. Oficialūs renginiai reikalauja smulkių, subtilių aksesuarų.

Tokiu atveju puikus pasirinkimas būtų nedidelė, elegantiška portfelio tipo rankinė ar net stilingas dokumentų dėklas. Tokio tipo rankinė atlieka daugiau estetinę nei funkcinę funkciją – ji tiesiog papildo jūsų įvaizdį, tačiau tai labai svarbu, nes ji siunčia žinutę apie jūsų supratimą apie etiketo subtilybes. Dažnai tokios rankinės yra pagamintos iš aukštos kokybės medžiagų ir turi labai paprastą, švarų dizainą. Jas galite derinti su klasikiniais kostiumais ar net smokingais, priklausomai nuo renginio pobūdžio.

Kodėl viena rankinė nėra pakankama?

Daug vyrų mano, kad gali prasisukti su viena universalia rankine, tačiau greitai supranta, jog skirtingos situacijos reikalauja skirtingų sprendimų. Viena rankinė gali tapti per daug sudėvėta, kad atrodytų tinkama oficialiame renginyje, arba ji gali būti per didelė ir gremėzdiška kasdieniam naudojimui. Ar bandėte keliauti savaitgaliui su darbiniu portfeliu? O gal bandėte į darbą eiti su sportine kuprine? Tokios klaidos gali padaryti jūsų įvaizdį nesklandų ir neatitinkantį progos.

Turėdami keletą skirtingų rankinių savo garderobe, jūs galite lengvai prisitaikyti prie bet kokios situacijos ir užtikrinti, kad jūsų įvaizdis bus tvarkingas ir atitinkantis progą. Skirtingos rankinės leidžia jums efektyviai organizuoti savo kasdienybę, atsižvelgiant į specifinius poreikius ir stiliaus reikalavimus.

Stiliaus žaidimas su rankinėmis

Rankinė nėra tik praktinis aksesuaras. Tai taip pat puiki priemonė parodyti savo stiliaus pojūtį. Turėdami kelias skirtingas rankines, galite žaisti su savo įvaizdžiu, pritaikyti rankinę prie nuotaikos ar situacijos. Pavyzdžiui, ryškesnės spalvos ar net drąsesnis dizainas puikiai tinka laisvalaikio ar savaitgalio išvykoms, o darbo aplinkoje, kur reikalaujama formalesnio įvaizdžio, galite rinktis elegantiškesnį, neutralių spalvų variantą.

Rankinių įvairovė suteikia jums galimybę lanksčiai keisti stilių ir priderinti aksesuarus prie bet kokios situacijos – nesvarbu, ar tai būtų darbas, kelionė, laisvalaikis ar oficialus renginys.

Parengta pagal vyriskosrankines.lt